Câți bani au, în medie, românii puși deoparte. Comparația cu Germania, Franța și Italia arată un decalaj uriaș

Aproape 96 de miliarde de euro în numerar și depozite bancare

Datele Eurostat arată că, la finalul anului 2024, gospodăriile din România dețineau aproximativ 95,9 miliarde de euro sub formă de numerar și depozite bancare. Raportată la întreaga populație, această sumă înseamnă puțin peste 5.000 de euro pentru fiecare locuitor.

În schimb, gospodăriile din Germania aveau economii de aproximativ 3.482 de miliarde de euro, echivalentul a aproape 42.000 de euro pe cap de locuitor. Franța depășea pragul de 30.000 de euro, iar Italia se apropia de 27.000 de euro.

Trebuie însă avut în vedere că aceste valori reprezintă o medie statistică. Calculul include întreaga populație, indiferent dacă persoanele respective au sau nu economii, precum și depozitele foarte mari deținute de cei cu averi importante. Din acest motiv, suma nu reflectă situația financiară a fiecărui român.

De ce economisesc românii mai puțin

Una dintre principalele explicații este nivelul veniturilor disponibile, care rămâne inferior celui din statele occidentale, chiar dacă salariile au crescut semnificativ în ultimele decenii.

În același timp, inflația, costurile ridicate cu utilitățile și alimentele au redus capacitatea multor familii de a pune bani deoparte.

Potrivit Eurostat, în 2024 România s-a aflat printre țările cu o rată negativă de economisire a gospodăriilor. Practic, la nivel agregat, cheltuielile au depășit veniturile disponibile, diferența fiind acoperită fie din economiile existente, fie prin credite.

Averea românilor este concentrată în locuințe

Deși activele financiare sunt reduse comparativ cu alte state europene, România se remarcă printr-o rată foarte ridicată a proprietății asupra locuințelor.