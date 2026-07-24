Câți bani au, în medie, românii puși deoparte. Comparația cu Germania, Franța și Italia arată un decalaj uriaș
România rămâne mult în urma statelor vest-europene atunci când vine vorba despre economiile populației. Potrivit celor mai recente date Eurostat, valoarea medie a numerarului și depozitelor bancare raportată la populație este de puțin peste 5.000 de euro pentru fiecare locuitor, în timp ce în Germania depășește 41.000 de euro, în Franța trece de 30.000 de euro, iar în Italia ajunge la aproape 27.000 de euro.
Deși această valoare reprezintă o medie statistică și nu suma aflată efectiv în contul fiecărui român, diferențele dintre România și marile economii europene rămân considerabile.
Aproape 96 de miliarde de euro în numerar și depozite bancare
Datele Eurostat arată că, la finalul anului 2024, gospodăriile din România dețineau aproximativ 95,9 miliarde de euro sub formă de numerar și depozite bancare. Raportată la întreaga populație, această sumă înseamnă puțin peste 5.000 de euro pentru fiecare locuitor.
În schimb, gospodăriile din Germania aveau economii de aproximativ 3.482 de miliarde de euro, echivalentul a aproape 42.000 de euro pe cap de locuitor. Franța depășea pragul de 30.000 de euro, iar Italia se apropia de 27.000 de euro.
Trebuie însă avut în vedere că aceste valori reprezintă o medie statistică. Calculul include întreaga populație, indiferent dacă persoanele respective au sau nu economii, precum și depozitele foarte mari deținute de cei cu averi importante. Din acest motiv, suma nu reflectă situația financiară a fiecărui român.
De ce economisesc românii mai puțin
Una dintre principalele explicații este nivelul veniturilor disponibile, care rămâne inferior celui din statele occidentale, chiar dacă salariile au crescut semnificativ în ultimele decenii.
În același timp, inflația, costurile ridicate cu utilitățile și alimentele au redus capacitatea multor familii de a pune bani deoparte.
Potrivit Eurostat, în 2024 România s-a aflat printre țările cu o rată negativă de economisire a gospodăriilor. Practic, la nivel agregat, cheltuielile au depășit veniturile disponibile, diferența fiind acoperită fie din economiile existente, fie prin credite.
Averea românilor este concentrată în locuințe
Deși activele financiare sunt reduse comparativ cu alte state europene, România se remarcă printr-o rată foarte ridicată a proprietății asupra locuințelor.
În 2024, aproximativ 94% dintre români locuiau într-o casă sau un apartament aflat în proprietatea gospodăriei din care fac parte, cel mai ridicat procent din Uniunea Europeană.
Astfel, pentru multe familii, cea mai valoroasă avere este locuința. Spre deosebire de economiile din conturi sau alte investiții financiare, aceasta nu poate fi transformată rapid în lichidități atunci când apar cheltuieli neprevăzute.
Diferențele față de Europa de Vest rămân foarte mari
Raportate la populație, gospodăriile din Germania dețin de peste opt ori mai mulți bani în numerar și depozite decât cele din România. În cazul Franței, diferența este de peste șase ori, iar față de Italia depășește de cinci ori nivelul înregistrat în România.
Un nivel ridicat al economiilor oferă o plasă de siguranță în perioade dificile, precum pierderea locului de muncă, probleme medicale sau creșterea accelerată a prețurilor. Totodată, permite investiții și reduce dependența de împrumuturi.
Pentru numeroase gospodării din România, constituirea unui fond de rezervă care să acopere câteva luni de cheltuieli rămâne însă dificilă. După plata ratelor, utilităților, alimentelor și a altor cheltuieli curente, posibilitatea de a economisi este, pentru mulți, limitată.
Astfel, diferențele dintre România și statele vest-europene nu se reflectă doar în nivelul salariilor, ci și în capacitatea populației de a acumula economii și de a avea o rezervă financiară pentru situații neprevăzute.