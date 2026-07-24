Vești de la meteorologi: vremea răcoroasă mai persistă. Când revine canicula în România

În celelalte regiuni, temperaturile se vor situa, în general, în jurul mediilor climatologice specifice sfârșitului lunii iulie și începutului lunii august.

Din punctul de vedere al precipitațiilor, regimul pluviometric va fi deficitar în vestul și sud-vestul țării, precum și în zonele montane.

Astfel, prima săptămână din intervalul analizat va păstra caracteristicile unei vremi mai răcoroase în sud-est, în timp ce restul țării va avea valori apropiate de cele obișnuite pentru această perioadă.

Temperaturile vor depăși normalul începând cu prima săptămână din august

Schimbarea este estimată pentru intervalul 3 – 10 august, când vremea va deveni mai caldă decât în mod obișnuit în cea mai mare parte a României.

Meteorologii precizează că cele mai importante abateri pozitive ale temperaturilor vor fi înregistrate în vestul țării.

În același timp, precipitațiile vor fi deficitare la nivel național, iar lipsa ploilor va fi mai accentuată în regiunile intracarpatice. Prognoza arată că începutul lunii august va marca revenirea unei perioade cu temperaturi peste mediile climatologice.

Căldura se va menține și în următoarele săptămâni

Estimările pentru intervalul 10 – 17 august indică faptul că vremea va continua să fie mai caldă decât în mod normal în nordul, centrul și sud-vestul țării. Cele mai ridicate valori termice sunt așteptate în vestul și nord-vestul României.