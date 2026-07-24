Vești de la meteorologi: vremea răcoroasă mai persistă. Când revine canicula în România
După episodul de vreme neobișnuit de răcoroasă din ultimele zile, veștile de la meteorologi arată că această situație nu va dura foarte mult. Prognoza pentru următoarele patru săptămâni indică faptul că începutul perioadei va aduce în continuare temperaturi mai scăzute decât cele normale în unele regiuni, însă ulterior valorile termice vor crește treptat și vor depăși mediile climatologice în mare parte din țară. Cele mai ridicate temperaturi sunt estimate în special pentru regiunile din vest.
Vremea rămâne mai rece decât în mod normal la începutul perioadei
Potrivit estimărilor meteorologilor, în intervalul 27 iulie – 3 august, valorile termice vor continua să fie sub cele specifice perioadei în sud-estul României.
În celelalte regiuni, temperaturile se vor situa, în general, în jurul mediilor climatologice specifice sfârșitului lunii iulie și începutului lunii august.
Din punctul de vedere al precipitațiilor, regimul pluviometric va fi deficitar în vestul și sud-vestul țării, precum și în zonele montane.
Astfel, prima săptămână din intervalul analizat va păstra caracteristicile unei vremi mai răcoroase în sud-est, în timp ce restul țării va avea valori apropiate de cele obișnuite pentru această perioadă.
Temperaturile vor depăși normalul începând cu prima săptămână din august
Schimbarea este estimată pentru intervalul 3 – 10 august, când vremea va deveni mai caldă decât în mod obișnuit în cea mai mare parte a României.
Meteorologii precizează că cele mai importante abateri pozitive ale temperaturilor vor fi înregistrate în vestul țării.
În același timp, precipitațiile vor fi deficitare la nivel național, iar lipsa ploilor va fi mai accentuată în regiunile intracarpatice. Prognoza arată că începutul lunii august va marca revenirea unei perioade cu temperaturi peste mediile climatologice.
Căldura se va menține și în următoarele săptămâni
Estimările pentru intervalul 10 – 17 august indică faptul că vremea va continua să fie mai caldă decât în mod normal în nordul, centrul și sud-vestul țării. Cele mai ridicate valori termice sunt așteptate în vestul și nord-vestul României.
În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi sub valorile normale doar în zonele montane, în timp ce în restul regiunilor cantitățile de apă vor fi apropiate de mediile specifice perioadei.
Și pentru săptămâna 17 – 24 august, Administrația Națională de Meteorologie estimează temperaturi peste cele obișnuite în majoritatea regiunilor țării.
Potrivit prognozei, vestul va continua să înregistreze cele mai ridicate valori termice, în timp ce regimul precipitațiilor va reveni la valori apropiate de normal la nivelul întregii țări.
Astfel, după o perioadă în care sud-estul țării va avea temperaturi mai scăzute decât cele caracteristice sfârșitului lunii iulie, începutul și cea mai mare parte a lunii august sunt estimate să aducă o încălzire treptată a vremii, cu temperaturi peste mediile climatologice în numeroase regiuni ale României, în special în vest.