Camera de bord filmează un șofer care face o depășire periculoasă. Poate primi amendă doar pe baza filmării tale?

Articolul 109³ din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice permite polițistului rutier să constate, după verificarea sesizării și a înregistrării, contravenția de adoptare a unui comportament agresiv. Este o excepție legală precisă, nu o posibilitate generală de a aplica amenzi pentru toate abaterile filmate de cetățeni.

De exemplu, schimbarea succesivă a benzilor, alternând din stânga în dreapta pentru depășirea unui șir de vehicule care circulă în același sens, este inclusă în definiția comportamentului agresiv. La fel sunt circulația la distanță foarte mică pentru intimidare și reducerea bruscă a vitezei fără motiv întemeiat, de natură să intimideze alt conducător.

Folosirea repetată a claxonului sau a semnalelor luminoase pentru a obliga nejustificat șoferul din față să elibereze banda intră, de asemenea, în această categorie. Încadrarea se face după manevra concretă și condițiile prevăzute de lege, nu după eticheta de „șofer agresiv” pusă de cel care trimite clipul.

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Cine poate trimite filmarea prin eSAR

Sesizările privind comportamentul agresiv pot fi depuse prin secțiunea eSAR din HUB-ul de servicii al MAI. Mecanismul este destinat participantului la trafic care a perceput direct și întâmplător manevra și a surprins-o într-o înregistrare video sau audio-video.

Dacă găsești un clip pe o rețea socială, nu îndeplinești prin simpla vizionare condiția de a fi perceput nemijlocit incidentul. Nici publicarea propriei filmări pe internet nu înlocuiește depunerea sesizării prin platforma prevăzută de lege.

Cererea trebuie să conțină datele tale de identificare, numărul de telefon, adresa de corespondență și semnătura. Sunt necesare și o declarație pe propria răspundere privind veridicitatea celor percepute și a înregistrării, precum și data, ora și locul incidentului sau elementele care permit identificarea acestuia.