Camera de bord filmează un șofer care face o depășire periculoasă. Poate primi amendă doar pe baza filmării tale?
O depășire periculoasă surprinsă de camera de bord nu duce automat la amendarea șoferului. Poliția poate sancționa anumite manevre agresive pe baza unei sesizări însoțite de filmare, prin procedura prevăzută de Codul rutier, dar aceasta nu acoperă orice încălcare a regulilor de depășire. Contează ce arată imaginile, cum ai perceput incidentul și dacă sesizarea îndeplinește condițiile legale.
Depășirea neregulamentară și comportamentul agresiv sunt fapte diferite
O mașină care trece peste marcajul continuu poate încălca regulile de depășire. Această manevră nu devine însă, doar prin încălcarea marcajului, comportament agresiv în sensul procedurii pentru filmările trimise de participanții la trafic.
Articolul 109³ din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice permite polițistului rutier să constate, după verificarea sesizării și a înregistrării, contravenția de adoptare a unui comportament agresiv. Este o excepție legală precisă, nu o posibilitate generală de a aplica amenzi pentru toate abaterile filmate de cetățeni.
De exemplu, schimbarea succesivă a benzilor, alternând din stânga în dreapta pentru depășirea unui șir de vehicule care circulă în același sens, este inclusă în definiția comportamentului agresiv. La fel sunt circulația la distanță foarte mică pentru intimidare și reducerea bruscă a vitezei fără motiv întemeiat, de natură să intimideze alt conducător.
Folosirea repetată a claxonului sau a semnalelor luminoase pentru a obliga nejustificat șoferul din față să elibereze banda intră, de asemenea, în această categorie. Încadrarea se face după manevra concretă și condițiile prevăzute de lege, nu după eticheta de „șofer agresiv” pusă de cel care trimite clipul.
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Cine poate trimite filmarea prin eSAR
Sesizările privind comportamentul agresiv pot fi depuse prin secțiunea eSAR din HUB-ul de servicii al MAI. Mecanismul este destinat participantului la trafic care a perceput direct și întâmplător manevra și a surprins-o într-o înregistrare video sau audio-video.
Dacă găsești un clip pe o rețea socială, nu îndeplinești prin simpla vizionare condiția de a fi perceput nemijlocit incidentul. Nici publicarea propriei filmări pe internet nu înlocuiește depunerea sesizării prin platforma prevăzută de lege.
Cererea trebuie să conțină datele tale de identificare, numărul de telefon, adresa de corespondență și semnătura. Sunt necesare și o declarație pe propria răspundere privind veridicitatea celor percepute și a înregistrării, precum și data, ora și locul incidentului sau elementele care permit identificarea acestuia.
Ce trebuie să se vadă în înregistrare
Legea cere ca materialul să permită identificarea manevrei, a vehiculului implicat și a numărului său de înmatriculare ori înregistrare. Trebuie să cuprindă data și ora, locul sau repere care permit localizarea, precum și semnalizarea rutieră relevantă pentru constatarea contravenției.
Un clip în care numărul mașinii este ilizibil sau manevra nu poate fi urmărită nu îndeplinește toate aceste cerințe. Păstrează înregistrarea originală și secvența care arată contextul incidentului, astfel încât verificarea să nu depindă de câteva cadre lipsite de explicație.
Sesizarea se clasează dacă este transmisă după mai mult de 30 de zile de la surprinderea manevrelor. Aceeași consecință este prevăzută când lipsesc informațiile obligatorii, înregistrarea nu conține elementele cerute sau autorul nu a perceput direct și întâmplător fapta.
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Poliția verifică fapta și identifică șoferul
Trimiterea filmării nu înseamnă că amenda este deja stabilită. Poliția rutieră competentă verifică sesizarea, încadrarea manevrei și identitatea conducătorului, iar procesul-verbal poate fi întocmit în lipsa acestuia, fără confirmarea faptelor de către alți martori.
Pentru comportamentul agresiv prevăzut la art. 100 alin. (3) lit. i), sancțiunea este de patru sau cinci puncte-amendă și suspendarea dreptului de a conduce pentru 30 de zile. Filmarea poate susține constatarea prin această procedură, dar nu elimină verificările polițistului.
Dacă imaginile arată exclusiv o depășire neregulamentară, nu poți presupune că aceasta va fi sancționată prin eSAR ca faptă agresivă. Înregistrarea poate fi transmisă autorităților pentru verificări, însă procedura specială descrisă aici are un obiect limitat la manevrele agresive enumerate de Codul rutier.