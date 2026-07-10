Calea Lactee ar putea fi mai mare decât credeam: descoperirea care schimbă harta galaxiei noastre
Calea Lactee, galaxia în care se află Pământul, ar putea fi mai mare, mai masivă și mai dezechilibrată ca formă decât estimau astronomii până acum. Potrivit Live Science, noi măsurători sugerează că două dintre brațele spiralate ale galaxiei sunt cu aproximativ 10% mai departe de Terra decât se credea anterior.
Diferența poate părea mică la prima vedere, dar la scară cosmică înseamnă mii de ani-lumină. Iar dacă brațele exterioare ale Căii Lactee se întind mai departe decât arătau modelele vechi, astronomii ar putea fi nevoiți să revizuiască estimările privind dimensiunea totală, masa și chiar forma galaxiei noastre.
Până acum, oamenii de știință estimau dimensiunile brațelor spiralate mai ales pe baza rotației galaxiei. Problema este că noi observăm Calea Lactee din interiorul ei, nu din exterior, așa cum am vedea o fotografie completă a unei alte galaxii.
Este ca și cum ai încerca să desenezi harta unui oraș uriaș în timp ce te afli pe una dintre străzile lui, fără să poți urca suficient de sus ca să vezi totul.
Cum au fost măsurate brațele galaxiei
Noua metodă folosită de cercetători se bazează pe explozii cosmice extrem de puternice, numite explozii de raze gamma. Acestea sunt printre cele mai luminoase fenomene din Univers și pot fi observate de la distanțe uriașe.
Când lumina X provenită de la astfel de explozii trece prin norii denși de gaz și praf din brațele Căii Lactee, ea poate produce inele luminoase, asemănătoare unor ecouri cosmice. Dimensiunea acestor inele îi ajută pe astronomi să calculeze distanța până la norii respectivi.
Echipa a folosit date de la observatoarele Chandra, al NASA, și XMM-Newton, al Agenției Spațiale Europene. Au fost analizate ecouri produse de trei explozii de raze gamma care au trecut prin nori aflați în brațele Perseus, Outer și Scutum-Centaurus.
Rezultatul a fost surprinzător. Brațele Outer și Scutum-Centaurus par să fie cu aproximativ 10% mai departe de Pământ decât indicau măsurătorile anterioare.
Această schimbare este importantă pentru felul în care înțelegem Calea Lactee, pentru că distanțele dintre structurile sale sunt folosite în calcule mai mari: masa galaxiei, distribuția materiei și dinamica brațelor spiralate.
Galaxia noastră ar putea fi mai asimetrică
Calea Lactee este o galaxie spirală barată, cu o regiune centrală densă și un nucleu dominat de gaura neagră supermasivă Sagittarius A*. Din această zonă centrală pornesc brațe mari, pline de stele, gaz și praf, care se curbează spre exterior.
În modelele clasice, aceste brațe erau reprezentate relativ ordonat, ca o spirală cosmică echilibrată. Noile date sugerează însă o imagine mai puțin simetrică.
Dacă brațele Outer și Scutum-Centaurus sunt mai îndepărtate, iar brațul Perseus nu pare să urmeze aceeași abatere, galaxia noastră ar putea avea o formă mai „strâmbă” decât arătau hărțile vechi. Unele vizualizări realizate pe baza noilor date fac Calea Lactee să semene mai degrabă cu o cochilie de melc dezechilibrată decât cu o spirală perfectă.
O astfel de concluzie nu înseamnă că toate manualele trebuie rescrise peste noapte. Cercetătorii avertizează că nu toate brațele au fost măsurate prin aceeași metodă, iar imaginea completă mai are nevoie de confirmări.
Totuși, descoperirea se potrivește cu o idee tot mai clară în astronomie: galaxiile sunt mai dinamice, mai neregulate și mai greu de redus la modele perfecte decât păreau odinioară. Chiar și studiile despre o galaxie cu bară observată în Universul timpuriu arată cât de mult se schimbă teoriile pe măsură ce apar date mai precise.
De ce contează dimensiunea Căii Lactee
Estimările actuale plasează diametrul Căii Lactee la aproximativ 100.000 de ani-lumină, iar masa ei la echivalentul a aproximativ 1,5 trilioane de sori. Dacă brațele galaxiei sunt mai extinse, atunci și aceste cifre ar putea necesita ajustări.
Masa unei galaxii nu este doar o curiozitate. Ea influențează modul în care galaxia se rotește, felul în care interacționează cu vecinii săi cosmici și distribuția materiei întunecate. O modificare aparent mică a distanțelor poate avea efecte în lanț asupra modelelor astronomice.
Cercetătorii vor acum să găsească mai multe explozii de raze gamma potrivite pentru astfel de măsurători. Problema este că asemenea evenimente sunt rare și trebuie să apară în poziții favorabile, astfel încât lumina lor să treacă prin zone utile ale galaxiei noastre.
În ultimii 25 de ani, astronomii au găsit doar câteva cazuri suficient de bune pentru această tehnică. Asta face ca progresul să fie lent, dar și foarte valoros.
Pe măsură ce instrumentele devin mai precise, harta galaxiei noastre se schimbă. Iar descoperiri precum aceasta completează o imagine mai largă despre Univers, în care până și casa noastră cosmică încă păstrează surprize majore.
Calea Lactee nu este doar fundalul nopților senine. Este o structură uriașă, complexă și încă incomplet înțeleasă. Iar dacă noile măsurători se confirmă, galaxia noastră ar putea fi mai mare, mai grea și mai ciudată decât ne-am imaginat.