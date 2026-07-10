Calea Lactee ar putea fi mai mare decât credeam: descoperirea care schimbă harta galaxiei noastre

Până acum, oamenii de știință estimau dimensiunile brațelor spiralate mai ales pe baza rotației galaxiei. Problema este că noi observăm Calea Lactee din interiorul ei, nu din exterior, așa cum am vedea o fotografie completă a unei alte galaxii.

Este ca și cum ai încerca să desenezi harta unui oraș uriaș în timp ce te afli pe una dintre străzile lui, fără să poți urca suficient de sus ca să vezi totul.

Cum au fost măsurate brațele galaxiei

Noua metodă folosită de cercetători se bazează pe explozii cosmice extrem de puternice, numite explozii de raze gamma. Acestea sunt printre cele mai luminoase fenomene din Univers și pot fi observate de la distanțe uriașe.

Când lumina X provenită de la astfel de explozii trece prin norii denși de gaz și praf din brațele Căii Lactee, ea poate produce inele luminoase, asemănătoare unor ecouri cosmice. Dimensiunea acestor inele îi ajută pe astronomi să calculeze distanța până la norii respectivi.

Echipa a folosit date de la observatoarele Chandra, al NASA, și XMM-Newton, al Agenției Spațiale Europene. Au fost analizate ecouri produse de trei explozii de raze gamma care au trecut prin nori aflați în brațele Perseus, Outer și Scutum-Centaurus.

Rezultatul a fost surprinzător. Brațele Outer și Scutum-Centaurus par să fie cu aproximativ 10% mai departe de Pământ decât indicau măsurătorile anterioare.

Această schimbare este importantă pentru felul în care înțelegem Calea Lactee, pentru că distanțele dintre structurile sale sunt folosite în calcule mai mari: masa galaxiei, distribuția materiei și dinamica brațelor spiralate.