Crește numărul virozelor în rândul copiilor. Ce arată primele date din octombrie
Începutul lunii octombrie vine cu o creștere a numărului de infecții respiratorii, iar copiii se află printre categoriile cel mai des afectate. Primele raportări din țară arată mai multe prezentări la medic și internări, după numai câteva săptămâni de la revenirea elevilor în școli și grădinițe.
Datele disponibile deocamdată nu descriu un nou val epidemic la nivel național și nici nu indică apariția unei „viroze noi”. Ele arată însă aceeași tendință în mai multe zone ale țării: infecțiile respiratorii au început să se înmulțească odată cu venirea toamnei și revenirea copiilor în colectivitate.
Copiii între 5 și 14 ani, cei mai afectați într-un județ
Una dintre primele statistici care arată ce se întâmplă în rândul copiilor vine din Caraș-Severin. Direcția de Sănătate Publică a raportat 81 de cazuri de viroze respiratorii într-o singură săptămână.
Dintre acestea, 33 de cazuri au fost înregistrate la grupa de vârstă 5–14 ani. Asta înseamnă că aproximativ 41% dintre virozele raportate în județ în perioada respectivă au fost înregistrate la copiii de vârstă școlară.
În același interval au fost raportate și 17 cazuri de pneumonie, unele dintre acestea necesitând internarea pacienților.
Cifrele vin la numai câteva săptămâni după începerea noului an școlar, perioadă în care contactul dintre copii devine mult mai intens.
Numărul copiilor internați s-a triplat în Vâlcea
O creștere și mai evidentă a fost raportată la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea. La sfârșitul lunii septembrie, numărul copiilor internați în secția de Pediatrie cu diferite afecțiuni respiratorii ajunsese să fie de trei ori mai mare.
Creșterea a fost pusă în contextul scăderii temperaturilor și al revenirii copiilor în colectivități.
Datele sunt importante pentru că nu vorbim doar despre consultații pentru forme ușoare, ci și despre copii care au necesitat internare.
Situația din Vâlcea nu poate fi extrapolată automat la întreaga țară, dar reprezintă încă un indicator al intensificării circulației infecțiilor respiratorii la începutul sezonului rece.
La Iași sunt deja zeci de pacienți internați
Și datele publicate la 1 octombrie de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva” din Iași indică o tendință ascendentă.
În unitatea medicală erau internați 30 de pacienți cu afecțiuni respiratorii virale. În plus, aproximativ 10 persoane se prezentau zilnic la triaj cu simptome respiratorii.
Reprezentanții unității medicale au vorbit despre un trend de creștere a prezentărilor.
Cifrele de la Iași includ pacienți din mai multe categorii de vârstă și, prin urmare, nu trebuie interpretate ca reprezentând exclusiv situația copiilor. Ele completează însă imaginea începutului de octombrie, în care mai multe zone ale țării raportează o creștere a infecțiilor respiratorii.
Cabinetele medicale sunt tot mai aglomerate
La 1 octombrie, medicii din Iași semnalau și o creștere a adresabilității în cabinete. Printre pacienți se numără numeroși copii care au revenit recent în colectivitate.
Medicii explică faptul că episoadele repetate de infecții respiratorii nu sunt neobișnuite în primii ani de grădiniță și școală. Un copil poate avea între șase și zece infecții respiratorii într-un an, în special în primii ani petrecuți în colectivitate.
Acest lucru explică parțial de ce începutul toamnei aduce aproape în fiecare an o creștere a numărului de îmbolnăviri în rândul celor mici.
În plus, revenirea simultană a unui număr foarte mare de copii în clase și grupe creează condițiile pentru transmiterea rapidă a virusurilor respiratorii.
Au apărut deja și cazuri de gripă
Sezonul gripal nu a ajuns încă la perioada în care sunt înregistrate de obicei cele mai multe îmbolnăviri, însă cazuri de gripă au fost deja semnalate în România.
La sfârșitul lunii septembrie, medicul infecționist Adrian Marinescu arăta că există inclusiv cazuri de gripă aduse din alte țări, dar că acestea sunt încă rare.
Prin urmare, creșterea actuală a prezentărilor la medic nu trebuie confundată cu un val de gripă. În această perioadă circulă mai multe virusuri respiratorii, iar datele disponibile până acum indică în principal începutul sezonului obișnuit al infecțiilor respiratorii.
Ce arată, de fapt, primele cifre ale toamnei
La începutul lui octombrie nu există încă un bilanț național complet pentru întreaga lună, astfel că datele locale trebuie privite separat și nu adunate pentru a obține artificial o statistică națională.
Totuși, imaginea care se conturează este clară: 81 de viroze raportate într-o săptămână în Caraș-Severin, cu grupa 5–14 ani pe primul loc, triplarea numărului de copii internați cu afecțiuni respiratorii la Pediatrie în Vâlcea și 30 de pacienți internați cu viroze respiratorii la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași.
Următoarele raportări epidemiologice vor arăta dacă tendința se menține și cât de repede crește numărul infecțiilor respiratorii la nivel național.
Pentru moment, primele date de la trecerea dintre septembrie și octombrie arată că sezonul virozelor a început, iar copiii de vârstă școlară se regăsesc deja printre categoriile cu numeroase cazuri raportate.