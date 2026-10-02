Crește numărul virozelor în rândul copiilor. Ce arată primele date din octombrie

Copiii între 5 și 14 ani, cei mai afectați într-un județ

Una dintre primele statistici care arată ce se întâmplă în rândul copiilor vine din Caraș-Severin. Direcția de Sănătate Publică a raportat 81 de cazuri de viroze respiratorii într-o singură săptămână.

Dintre acestea, 33 de cazuri au fost înregistrate la grupa de vârstă 5–14 ani. Asta înseamnă că aproximativ 41% dintre virozele raportate în județ în perioada respectivă au fost înregistrate la copiii de vârstă școlară.

În același interval au fost raportate și 17 cazuri de pneumonie, unele dintre acestea necesitând internarea pacienților.

Cifrele vin la numai câteva săptămâni după începerea noului an școlar, perioadă în care contactul dintre copii devine mult mai intens.

Numărul copiilor internați s-a triplat în Vâlcea

O creștere și mai evidentă a fost raportată la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea. La sfârșitul lunii septembrie, numărul copiilor internați în secția de Pediatrie cu diferite afecțiuni respiratorii ajunsese să fie de trei ori mai mare.

Creșterea a fost pusă în contextul scăderii temperaturilor și al revenirii copiilor în colectivități.

Datele sunt importante pentru că nu vorbim doar despre consultații pentru forme ușoare, ci și despre copii care au necesitat internare.