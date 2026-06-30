Calculatorul care îţi arată exact anul în care ieşi la pensie în funcţie de vârstă. E cea mai simplă variantă
Tot mai mulți români încearcă să afle cu exactitate când vor putea ieși la pensie, însă răspunsul nu este întotdeauna simplu. Deși se vorbește frecvent despre o vârstă standard de pensionare, regulile nu sunt identice pentru toate persoanele. Data la care poate fi depus dosarul diferă în funcție de anul și luna nașterii, iar în cazul femeilor procesul de majorare graduală a vârstei de pensionare continuă. Pentru a elimina neclaritățile, Casa Națională de Pensii Publice pune la dispoziție un calculator online care oferă o estimare personalizată, în funcție de datele fiecărui utilizator.
Calculatorul CNPP oferă o estimare personalizată a vârstei de pensionare
Persoanele care vor să afle când pot ieși la pensie au la dispoziție un instrument online creat de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), care calculează automat momentul estimat al pensionării pe baza informațiilor introduse de utilizator.
Funcționarea acestuia este simplă. După completarea datelor de bază, precum data nașterii, sistemul stabilește vârsta standard de pensionare și indică momentul estimat în care poate fi depus dosarul pentru pensia pentru limită de vârstă. Rezultatul este calculat în conformitate cu legislația aflată în vigoare și ține cont de eșalonarea prevăzută de lege.
Acest calculator este conceput pentru a elimina dificultățile întâmpinate de persoanele care încearcă să interpreteze tabelele legislative sau regulile generale privind pensionarea. În locul unor estimări aproximative, utilizatorii primesc un răspuns adaptat propriei situații.
Calculatorul vârstei de pensionare poate fi accesat AICI.
De ce nu există aceeași vârstă de pensionare pentru toți românii
Deși în spațiul public este invocată adesea o vârstă standard de pensionare, sistemul public de pensii funcționează pe baza unei eșalonări. Acest lucru înseamnă că momentul pensionării este stabilit progresiv, în funcție de data nașterii și de regulile aplicabile fiecărei generații.
Din acest motiv, două persoane născute în același an pot avea date diferite la care îndeplinesc condițiile pentru pensionare. În unele situații, diferențele pot fi de câteva luni sau chiar mai mari, ceea ce face ca estimările generale să nu fie suficiente.
Tocmai de aceea, verificarea individuală prin intermediul calculatorului pus la dispoziție de CNPP poate oferi un reper mai clar pentru cei care vor să știe exact când vor putea solicita pensia.
De la 1 iulie continuă creșterea graduală a vârstei de pensionare pentru femei
Pe lângă utilizarea calculatorului online, este important ca persoanele interesate să cunoască și modificările legislative aflate în desfășurare.
Începând cu 1 iulie, vârsta de pensionare pentru femei continuă procesul de creștere graduală, în cadrul calendarului care urmărește alinierea la nivelul de 65 de ani.
Această modificare nu produce aceleași efecte pentru toate persoanele. Aplicarea noilor reguli depinde atât de anul, cât și de luna nașterii, ceea ce înseamnă că pentru unele femei momentul pensionării poate fi amânat cu câteva luni, în timp ce pentru altele schimbarea era deja prevăzută în graficul existent.
Acesta este unul dintre motivele pentru care două persoane apropiate ca vârstă pot avea date diferite la care pot ieși la pensie.
Vârsta și stagiul de cotizare sunt condițiile care stabilesc momentul pensionării
Stabilirea dreptului la pensie nu depinde doar de atingerea unei anumite vârste.
Legislația prevede că trebuie îndeplinite atât condițiile privind vârsta standard de pensionare, cât și cele referitoare la stagiul minim de cotizare, adică perioada în care o persoană a contribuit la sistemul public de pensii.
Cele două criterii funcționează împreună și determină momentul în care poate fi solicitată pensia pentru limită de vârstă. Dacă stagiul minim de cotizare nu este îndeplinit, simpla atingere a vârstei de pensionare nu este suficientă, iar acordarea pensiei poate fi amânată până la completarea perioadei necesare.
Calculatorul pus la dispoziție de Casa Națională de Pensii Publice reprezintă un instrument util atât pentru persoanele care se apropie de pensionare, cât și pentru cele care doresc să își planifice din timp retragerea din activitate.