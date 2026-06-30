Calculatorul care îţi arată exact anul în care ieşi la pensie în funcţie de vârstă. E cea mai simplă variantă

Funcționarea acestuia este simplă. După completarea datelor de bază, precum data nașterii, sistemul stabilește vârsta standard de pensionare și indică momentul estimat în care poate fi depus dosarul pentru pensia pentru limită de vârstă. Rezultatul este calculat în conformitate cu legislația aflată în vigoare și ține cont de eșalonarea prevăzută de lege.

Acest calculator este conceput pentru a elimina dificultățile întâmpinate de persoanele care încearcă să interpreteze tabelele legislative sau regulile generale privind pensionarea. În locul unor estimări aproximative, utilizatorii primesc un răspuns adaptat propriei situații.

Calculatorul vârstei de pensionare poate fi accesat AICI.

De ce nu există aceeași vârstă de pensionare pentru toți românii

Deși în spațiul public este invocată adesea o vârstă standard de pensionare, sistemul public de pensii funcționează pe baza unei eșalonări. Acest lucru înseamnă că momentul pensionării este stabilit progresiv, în funcție de data nașterii și de regulile aplicabile fiecărei generații.

Din acest motiv, două persoane născute în același an pot avea date diferite la care îndeplinesc condițiile pentru pensionare. În unele situații, diferențele pot fi de câteva luni sau chiar mai mari, ceea ce face ca estimările generale să nu fie suficiente.

Tocmai de aceea, verificarea individuală prin intermediul calculatorului pus la dispoziție de CNPP poate oferi un reper mai clar pentru cei care vor să știe exact când vor putea solicita pensia.

De la 1 iulie continuă creșterea graduală a vârstei de pensionare pentru femei

Pe lângă utilizarea calculatorului online, este important ca persoanele interesate să cunoască și modificările legislative aflate în desfășurare.