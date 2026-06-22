BYD vrea să bată Tesla la încărcare: stații de 1.500 kW și planul care poate schimba Europa

Aceste valori schimbă complet psihologia încărcării. Dacă o oprire de cinci minute îți oferă suficientă energie pentru sute de kilometri, diferența față de alimentarea clasică începe să se reducă dramatic. Pentru șoferii care încă privesc electricele cu neîncredere, viteza de încărcare poate conta mai mult decât autonomia maximă.

Ritmul BYD este la fel de important ca puterea stațiilor

BYD nu promite doar încărcătoare rapide, ci le instalează într-un ritm spectaculos. Rețeaua Flash Charging a fost lansată pe 5 martie 2026, iar după doar 27 de zile ajunsese la 5.000 de stații. La început de mai, rețeaua avea 5.715 stații în peste 300 de orașe din China. Ținta este de 20.000 de stații în China până la finalul lui 2026.

Comparația cu Tesla este inevitabilă. Rețeaua globală Supercharger are aproximativ 8.500 de stații și 80.000 de puncte de încărcare, construite în peste un deceniu. Tesla a adăugat în jur de 2.500 de puncte în primul trimestru din 2026, adică aproximativ 833 pe lună. BYD instalează 650–700 de stații pe lună, iar fiecare stație are două cabluri, ceea ce face ritmul și mai impresionant dacă îl compari cu punctele de încărcare.

BYD are și un aliat strategic: Sinopec, cea mai mare rețea de benzinării din China, cu peste 30.000 de stații. Dacă acest parteneriat se accelerează, rețeaua Flash Charging poate crește și mai rapid. Compania a deschis deja prima stație Flash Charging în Germania și are planuri pentru 3.000 de stații în Europa și 6.000 în afara Chinei până la finalul lui 2027.

Pentru Europa, vestea este importantă. BYD folosește conectori CCS2 și spune că stațiile vor fi deschise tuturor mașinilor electrice, nu doar modelelor proprii. Mai mult, BYD UK a vorbit despre un preț țintă sub 50 pence/kWh, ceea ce ar putea pune presiune pe Tesla și pe alți operatori de încărcare rapidă.

De ce contează pentru România și pentru piața EV

În România, infrastructura de încărcare s-a dezvoltat mult, dar încă există diferențe mari între orașe, autostrăzi, drumuri naționale și zone turistice. O rețea de încărcătoare ultra-rapide, deschise tuturor, ar schimba modul în care românii privesc mașinile electrice. Nu autonomia te sperie cel mai tare, ci întrebarea dacă vei găsi o stație liberă, funcțională și rapidă exact când ai nevoie.

Dacă BYD va extinde Flash Charging și spre Europa Centrală și de Est, efectul ar putea fi major. Drumurile spre Grecia, Austria, Italia sau Croația ar deveni mai simple pentru posesorii de electrice compatibile cu încărcare foarte rapidă. Chiar și cei cu mașini care nu pot primi 1.500 kW ar beneficia de o rețea mai densă, mai competitivă și, posibil, mai ieftină.