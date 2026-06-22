BYD vrea să bată Tesla la încărcare: stații de 1.500 kW și planul care poate schimba Europa
Tesla a construit cea mai importantă rețea de încărcare pentru mașini electrice din lume și a demonstrat că un EV poate fi folosit pe distanțe lungi fără anxietate constantă. Supercharger a fost, poate, cel mai mare avantaj Tesla în fața industriei tradiționale. Acum însă, BYD vine cu o provocare care poate schimba echilibrul: o rețea Flash Charging cu puteri de până la 1.500 kW.
Cifra este uriașă. Tesla V4 Supercharger poate livra până la 500 kW, deși multe modele Tesla actuale nu folosesc nici măcar acest potențial complet. BYD promite de trei ori mai mult pe hârtie, iar pe vehicule compatibile cu Blade Battery 2.0 și arhitectură de 1000 V, încărcarea de la 10% la 70% ar putea dura doar cinci minute. De la 10% la 97%, BYD vorbește despre nouă minute.
Aceste valori schimbă complet psihologia încărcării. Dacă o oprire de cinci minute îți oferă suficientă energie pentru sute de kilometri, diferența față de alimentarea clasică începe să se reducă dramatic. Pentru șoferii care încă privesc electricele cu neîncredere, viteza de încărcare poate conta mai mult decât autonomia maximă.
Ritmul BYD este la fel de important ca puterea stațiilor
BYD nu promite doar încărcătoare rapide, ci le instalează într-un ritm spectaculos. Rețeaua Flash Charging a fost lansată pe 5 martie 2026, iar după doar 27 de zile ajunsese la 5.000 de stații. La început de mai, rețeaua avea 5.715 stații în peste 300 de orașe din China. Ținta este de 20.000 de stații în China până la finalul lui 2026.
Comparația cu Tesla este inevitabilă. Rețeaua globală Supercharger are aproximativ 8.500 de stații și 80.000 de puncte de încărcare, construite în peste un deceniu. Tesla a adăugat în jur de 2.500 de puncte în primul trimestru din 2026, adică aproximativ 833 pe lună. BYD instalează 650–700 de stații pe lună, iar fiecare stație are două cabluri, ceea ce face ritmul și mai impresionant dacă îl compari cu punctele de încărcare.
BYD are și un aliat strategic: Sinopec, cea mai mare rețea de benzinării din China, cu peste 30.000 de stații. Dacă acest parteneriat se accelerează, rețeaua Flash Charging poate crește și mai rapid. Compania a deschis deja prima stație Flash Charging în Germania și are planuri pentru 3.000 de stații în Europa și 6.000 în afara Chinei până la finalul lui 2027.
Pentru Europa, vestea este importantă. BYD folosește conectori CCS2 și spune că stațiile vor fi deschise tuturor mașinilor electrice, nu doar modelelor proprii. Mai mult, BYD UK a vorbit despre un preț țintă sub 50 pence/kWh, ceea ce ar putea pune presiune pe Tesla și pe alți operatori de încărcare rapidă.
De ce contează pentru România și pentru piața EV
În România, infrastructura de încărcare s-a dezvoltat mult, dar încă există diferențe mari între orașe, autostrăzi, drumuri naționale și zone turistice. O rețea de încărcătoare ultra-rapide, deschise tuturor, ar schimba modul în care românii privesc mașinile electrice. Nu autonomia te sperie cel mai tare, ci întrebarea dacă vei găsi o stație liberă, funcțională și rapidă exact când ai nevoie.
Dacă BYD va extinde Flash Charging și spre Europa Centrală și de Est, efectul ar putea fi major. Drumurile spre Grecia, Austria, Italia sau Croația ar deveni mai simple pentru posesorii de electrice compatibile cu încărcare foarte rapidă. Chiar și cei cu mașini care nu pot primi 1.500 kW ar beneficia de o rețea mai densă, mai competitivă și, posibil, mai ieftină.
Există însă o nuanță importantă. Puterea stației nu este totul. Mașina trebuie să poată primi acea putere, bateria trebuie să fie pregătită termic, iar rețeaua electrică trebuie să susțină consumul. O stație de 1.500 kW este inutilă dacă mașina limitează încărcarea la 150 kW. De aceea, avantajul BYD va fi maxim pe propriile modele cu arhitectură de 1000 V și baterii compatibile.
Tesla nu pierde automat avantajul. Rețeaua Supercharger are ani de date, fiabilitate ridicată, integrare excelentă în navigație și o experiență de utilizare foarte simplă. Aceste lucruri nu se copiază peste noapte. Dar pentru prima dată, Tesla are un rival care nu doar promite, ci construiește rapid și la puteri mai mari.
Competiția este excelentă pentru șoferi. Dacă BYD forțează încărcarea la cinci minute, Tesla, Ionity, Fastned și ceilalți operatori vor trebui să răspundă. Prețurile pot scădea, vitezele pot crește, acoperirea poate deveni mai bună. În final, exact această presiune poate face electricele mai atractive pentru publicul larg.
Pentru România, lecția este simplă: viitorul EV nu se decide doar prin mașini, ci prin stațiile care le susțin. Iar dacă BYD aduce în Europa o rețea de 1.500 kW, discuția despre încărcare rapidă intră într-o etapă complet nouă.