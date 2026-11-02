BYD vinde mașini electrice în ritm amețitor și câștigă mai mult, dar ascunde o problemă de aproape 30 de miliarde de euro
BYD continuă să fie unul dintre cele mai importante nume din industria automobilelor electrice, însă ultimele rezultate financiare arată că expansiunea internațională vine cu provocări considerabile. Constructorul chinez a raportat o creștere importantă a profitului în trimestrul al treilea din 2026, susținută în special de vânzările din afara Chinei. În același timp, stocurile au crescut puternic, iar disponibilitățile financiare ale companiei s-au redus.
Potrivit raportului financiar publicat pe 29 octombrie 2026, BYD a înregistrat în perioada iulie–septembrie un profit net atribuibil acționarilor de aproximativ 1,35 miliarde de euro, în creștere cu 28,1% față de aceeași perioadă a anului precedent. Veniturile trimestriale au ajuns la aproximativ 29,75 miliarde de euro, ceea ce reprezintă un avans anual de 13,6%.
Exporturile BYD cresc spectaculos, dar piața chineză pierde din ritm
Cel mai important motor al creșterii companiei este expansiunea internațională. În trimestrul al treilea, BYD a comercializat aproximativ 1,32 milioane de automobile, cu aproape 19% mai multe decât în perioada corespunzătoare din 2025.
Dintre acestea, peste 550.000 de vehicule au fost livrate în afara Chinei, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 137% față de anul precedent. Vânzările externe au ajuns astfel să reprezinte aproximativ 42% din volumul trimestrial al companiei.
Cifrele devin și mai interesante prin comparație cu Tesla. În același trimestru, constructorul american a raportat aproximativ 486.500 de automobile livrate la nivel mondial. Asta înseamnă că BYD a trimis pe piețele internaționale mai multe mașini într-un singur trimestru decât a livrat Tesla pe toate piețele sale.
Totuși, comparația nu înseamnă că toate vehiculele BYD sunt complet electrice. Portofoliul companiei include și modele plug-in hybrid, în timp ce Tesla comercializează automobile exclusiv electrice. Cele două companii au strategii comerciale și game de produse diferite.
În China, situația BYD este mai complicată. Vânzările interne au scăzut în trimestrul al treilea, în contextul unui război al prețurilor care pune presiune pe profitabilitatea constructorilor. Competitori precum Geely și Leapmotor încearcă să câștige teren, iar BYD răspunde inclusiv prin modele electrice mai accesibile și tehnologii de încărcare mai rapide.
Pentru România, această expansiune poate însemna o ofertă tot mai variată de automobile chinezești. Prezența comercială BYD, dezvoltarea producției europene și concurența cu mărcile tradiționale creează premisele unei piețe mai competitive pentru mașinile electrice și hibride.
Stocuri de aproape 30 de miliarde de euro și lichidități în scădere
În spatele rezultatelor bune din trimestrul al treilea se află însă o evoluție financiară care merită analizată atent. La 30 septembrie 2026, valoarea stocurilor BYD ajunsese la aproximativ 29,8 miliarde de euro, în creștere cu 60% față de sfârșitul anului 2025.
Această valoare nu reprezintă exclusiv automobile nevândute. Stocurile contabile pot include materii prime, componente, produse în curs de fabricație și vehicule finite, inclusiv bunuri aflate în transport. BYD atribuie o parte importantă a creșterii extinderii operațiunilor internaționale.
Pe măsură ce compania livrează vehicule pe distanțe mari, automobilele pot petrece mai mult timp în porturi, pe nave sau în rețelele de distribuție. Capitalul rămâne astfel blocat pentru perioade mai lungi înainte ca vânzarea să genereze încasări.
În același interval, creanțele comerciale au crescut cu 53%, iar suma reprezentată de numerar și titluri financiare tranzacționabile a scăzut cu aproximativ 45%, de la echivalentul a 17,5 miliarde de euro la circa 9,6 miliarde de euro.
Există și elemente pozitive. Fluxul de numerar din activitățile operaționale a crescut cu 33% în primele nouă luni, iar avansurile primite de la clienți s-au majorat semnificativ. Aceste evoluții arată că firma continuă să genereze numerar din activitatea curentă, în ciuda presiunilor asupra bilanțului.
Un alt detaliu interesant privește cheltuielile de cercetare și dezvoltare, care au scăzut cu 17% în primele nouă luni din 2026. O parte a diferenței ține de tratamentul contabil al anumitor costuri de dezvoltare, însă reducerea este relevantă pentru o companie care și-a construit reputația în jurul investițiilor tehnologice.
BYD se află, așadar, într-o etapă de transformare. Devine un producător tot mai internațional, dar trebuie să gestioneze o rețea de distribuție mai complexă, stocuri mai mari și concurența acerbă de pe piața de origine.
Pentru cumpărătorii europeni, acest proces poate aduce modele noi și o concurență mai intensă la preț. Pentru companie, adevărata provocare este ca fiecare automobil expediat către piețele externe să se transforme suficient de repede într-o vânzare profitabilă.