BYD vinde mașini electrice în ritm amețitor și câștigă mai mult, dar ascunde o problemă de aproape 30 de miliarde de euro

Exporturile BYD cresc spectaculos, dar piața chineză pierde din ritm

Cel mai important motor al creșterii companiei este expansiunea internațională. În trimestrul al treilea, BYD a comercializat aproximativ 1,32 milioane de automobile, cu aproape 19% mai multe decât în perioada corespunzătoare din 2025.

Dintre acestea, peste 550.000 de vehicule au fost livrate în afara Chinei, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 137% față de anul precedent. Vânzările externe au ajuns astfel să reprezinte aproximativ 42% din volumul trimestrial al companiei.

Cifrele devin și mai interesante prin comparație cu Tesla. În același trimestru, constructorul american a raportat aproximativ 486.500 de automobile livrate la nivel mondial. Asta înseamnă că BYD a trimis pe piețele internaționale mai multe mașini într-un singur trimestru decât a livrat Tesla pe toate piețele sale.

Totuși, comparația nu înseamnă că toate vehiculele BYD sunt complet electrice. Portofoliul companiei include și modele plug-in hybrid, în timp ce Tesla comercializează automobile exclusiv electrice. Cele două companii au strategii comerciale și game de produse diferite.

În China, situația BYD este mai complicată. Vânzările interne au scăzut în trimestrul al treilea, în contextul unui război al prețurilor care pune presiune pe profitabilitatea constructorilor. Competitori precum Geely și Leapmotor încearcă să câștige teren, iar BYD răspunde inclusiv prin modele electrice mai accesibile și tehnologii de încărcare mai rapide.

Pentru România, această expansiune poate însemna o ofertă tot mai variată de automobile chinezești. Prezența comercială BYD, dezvoltarea producției europene și concurența cu mărcile tradiționale creează premisele unei piețe mai competitive pentru mașinile electrice și hibride.

Stocuri de aproape 30 de miliarde de euro și lichidități în scădere

În spatele rezultatelor bune din trimestrul al treilea se află însă o evoluție financiară care merită analizată atent. La 30 septembrie 2026, valoarea stocurilor BYD ajunsese la aproximativ 29,8 miliarde de euro, în creștere cu 60% față de sfârșitul anului 2025.