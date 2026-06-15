BYD pregătește pentru Europa un hibrid plug-in de 1.000 km. Dolphin G DM-i poate deveni rivalul ieftin pentru Polo și Yaris

Primul BYD construit special pentru piețele globale

BYD a prezentat Dolphin G DM-i ca primul său model proiectat exclusiv pentru piețele globale. Această formulare contează, pentru că mulți producători chinezi au început prin adaptarea unor mașini create inițial pentru piața internă. În cazul Dolphin G, strategia pare diferită: modelul este gândit de la început pentru Europa, Marea Britanie și alte regiuni din afara Chinei, unde preferințele, reglementările și așteptările clienților sunt diferite.

La exterior, mașina păstrează o siluetă compactă, de hatchback urban, suficient de mică pentru orașe aglomerate, dar suficient de practică pentru drumuri mai lungi. Primele imagini cu prototipul camuflat arată un design apropiat de fotografiile oficiale publicate anterior de BYD. Interiorul, surprins pentru prima dată în imagini reale, merge pe o abordare minimalistă, cu ecran central plutitor pentru infotainment și un display mai mic pentru instrumentarul de bord.

Volanul are un design nou, cu trei spițe și butoane fizice pentru muzică și alte funcții, un detaliu important într-o perioadă în care mulți producători mută prea multe comenzi în ecrane tactile. Chiar dacă unele elemente erau încă acoperite pe prototip, cabina pare apropiată de cea a modelului Dolphin Surf, fratele electric din gama BYD.

Din punct de vedere tehnic, Dolphin G DM-i ar urma să folosească un sistem hibrid apropiat de cel de pe Atto 2 DM-i. Asta ar însemna un motor pe benzină de 1,5 litri, combinat cu un motor electric frontal de aproximativ 194 CP, adică 145 kW. Sunt așteptate două baterii LFP, de 7,8 kWh și 18 kWh, versiunea mai mare urmând să ofere o autonomie electrică utilă pentru mersul zilnic.

De ce poate fi periculos pentru rivalii europeni

Autonomia combinată de peste 1.000 de kilometri este cel mai puternic argument de marketing. Pentru mulți șoferi europeni care încă ezită să treacă la o electrică pură, un plug-in hybrid compact poate părea compromisul ideal. În oraș, poate merge electric pe distanțe scurte. La drum lung, motorul pe benzină elimină anxietatea legată de încărcare. Dacă prețul va fi apropiat de estimările de aproximativ 20.000 de lire sterline în Marea Britanie, adică în jur de 23.500 de euro, modelul poate deveni foarte competitiv.

Pentru Europa, momentul este sensibil. Producătorii tradiționali se confruntă cu presiuni pe costuri, norme de emisii și concurență chineză tot mai puternică. Volkswagen Polo, Toyota Yaris, Renault Clio sau Peugeot 208 sunt nume foarte cunoscute, dar BYD vine cu o formulă greu de ignorat: tehnologie hibridă eficientă, baterii proprii, lanț de aprovizionare controlat și ambiție globală.

Dolphin G DM-i ar putea fi atractiv mai ales pentru șoferii care nu au încă posibilitatea de încărcare rapidă sau facilă acasă, dar vor să reducă semnificativ consumul în oraș. Un PHEV mic, cu autonomie electrică reală pentru naveta zilnică, poate fi mai practic decât un SUV plug-in greu și scump. În plus, dimensiunile compacte îl fac potrivit pentru orașele europene, unde locurile de parcare sunt limitate, iar traficul favorizează mașinile mici.