BYD pregătește decapotabila electrică de peste 1.000 CP. Denza Z atacă Porsche, Ferrari și Lamborghini în Europa

Pentru publicul românesc, Denza Z nu va fi probabil o mașină pe care să o vezi des pe stradă. Totuși, importanța ei este alta: arată că industria auto chineză nu mai vine doar cu alternative ieftine, ci și cu produse de imagine, construite pentru a lovi direct în prestigiul mărcilor europene.

Ce știm despre Denza Z și platforma sa electrică

Denza Z este descrisă de BYD drept primul supercar electric inteligent din lume. Formula este spectaculoasă: trei motoare electrice, peste 1.000 CP, accelerație sub două secunde până la 100 km/h și tehnologii avansate de control al șasiului. Modelul va fi disponibil atât în versiune cu hardtop, cât și cu soft top, iar BYD pregătește și o ediție mai agresivă pentru circuit.

Designul poartă semnătura lui Wolfgang Egger, fost designer Lamborghini și Audi, acum director global de design la BYD. Acest detaliu este important, pentru că Denza Z nu încearcă doar să fie rapidă, ci și să arate ca o mașină capabilă să stea lângă nume consacrate din Europa. Linia caroseriei folosește tema „Pure Emotion”, cu elemente din fibră de carbon pentru reducerea greutății și prize de aer pe capotă pentru apăsare aerodinamică la viteze mari.

Modelul este construit pe aceeași familie tehnologică e3 folosită de Denza Z9 GT. Versiunea electrică a lui Z9 GT are o baterie de 122,49 kWh, trei motoare, 1.140 CP și autonomie WLTP de până la 599 de kilometri. Denza Z ar putea avea o autonomie apropiată, în jurul pragului de 599 de kilometri, deși detaliile finale nu au fost confirmate.

Un alt element important este noua baterie Blade Battery 2.0, împreună cu sistemul Flash Charging. BYD vorbește despre o încărcare de la 10% la 97% în doar nouă minute, o cifră care, dacă va fi susținută în condiții reale, ar putea deveni unul dintre cele mai puternice argumente ale mașinii.

De ce este Denza Z o declarație de forță pentru Europa

Prețul nu a fost anunțat oficial, dar Denza Z9 GT poate fi precomandată în Europa de la 115.000 de euro, TVA inclus. Denza Z va costa probabil mai mult, ceea ce o poziționează direct în zona mașinilor sport premium și de lux. BYD nu mai joacă aici rolul producătorului care câștigă doar prin preț redus, ci încearcă să concureze în zona în care imaginea, performanța și exclusivitatea contează enorm.

Pentru Europa, asta este o provocare simbolică. Până recent, mărcile chinezești erau privite mai ales ca alternative raționale la modele occidentale scumpe. Denza Z schimbă tonul discuției. Este o mașină construită ca să fie dorită, fotografiată, comparată și condusă pe circuite sau drumuri spectaculoase. Apariția la Goodwood este, la rândul ei, un mesaj clar către publicul pasionat de performanță din Europa.