BYD pregătește decapotabila electrică de peste 1.000 CP. Denza Z atacă Porsche, Ferrari și Lamborghini în Europa
BYD nu se mai mulțumește să concureze cu mașini electrice accesibile sau SUV-uri de familie. Producătorul chinez pregătește Denza Z, o decapotabilă electrică de lux cu peste 1.000 CP, capabilă să accelereze de la 0 la 100 km/h în mai puțin de două secunde. Modelul a fost surprins fără camuflaj în formă apropiată de producție și urmează să fie prezentat oficial la Goodwood Festival of Speed.
Este una dintre cele mai ambițioase mișcări ale BYD în Europa. Segmentul supercarurilor și al mașinilor sport de lux a fost dominat istoric de Ferrari, Lamborghini, Porsche, Mercedes-Benz sau McLaren. BYD încearcă acum să arate că un constructor chinez poate intra în aceeași conversație, nu doar prin preț, ci prin performanță, design și tehnologie.
Pentru publicul românesc, Denza Z nu va fi probabil o mașină pe care să o vezi des pe stradă. Totuși, importanța ei este alta: arată că industria auto chineză nu mai vine doar cu alternative ieftine, ci și cu produse de imagine, construite pentru a lovi direct în prestigiul mărcilor europene.
Ce știm despre Denza Z și platforma sa electrică
Denza Z este descrisă de BYD drept primul supercar electric inteligent din lume. Formula este spectaculoasă: trei motoare electrice, peste 1.000 CP, accelerație sub două secunde până la 100 km/h și tehnologii avansate de control al șasiului. Modelul va fi disponibil atât în versiune cu hardtop, cât și cu soft top, iar BYD pregătește și o ediție mai agresivă pentru circuit.
Designul poartă semnătura lui Wolfgang Egger, fost designer Lamborghini și Audi, acum director global de design la BYD. Acest detaliu este important, pentru că Denza Z nu încearcă doar să fie rapidă, ci și să arate ca o mașină capabilă să stea lângă nume consacrate din Europa. Linia caroseriei folosește tema „Pure Emotion”, cu elemente din fibră de carbon pentru reducerea greutății și prize de aer pe capotă pentru apăsare aerodinamică la viteze mari.
Modelul este construit pe aceeași familie tehnologică e3 folosită de Denza Z9 GT. Versiunea electrică a lui Z9 GT are o baterie de 122,49 kWh, trei motoare, 1.140 CP și autonomie WLTP de până la 599 de kilometri. Denza Z ar putea avea o autonomie apropiată, în jurul pragului de 599 de kilometri, deși detaliile finale nu au fost confirmate.
Un alt element important este noua baterie Blade Battery 2.0, împreună cu sistemul Flash Charging. BYD vorbește despre o încărcare de la 10% la 97% în doar nouă minute, o cifră care, dacă va fi susținută în condiții reale, ar putea deveni unul dintre cele mai puternice argumente ale mașinii.
De ce este Denza Z o declarație de forță pentru Europa
Prețul nu a fost anunțat oficial, dar Denza Z9 GT poate fi precomandată în Europa de la 115.000 de euro, TVA inclus. Denza Z va costa probabil mai mult, ceea ce o poziționează direct în zona mașinilor sport premium și de lux. BYD nu mai joacă aici rolul producătorului care câștigă doar prin preț redus, ci încearcă să concureze în zona în care imaginea, performanța și exclusivitatea contează enorm.
Pentru Europa, asta este o provocare simbolică. Până recent, mărcile chinezești erau privite mai ales ca alternative raționale la modele occidentale scumpe. Denza Z schimbă tonul discuției. Este o mașină construită ca să fie dorită, fotografiată, comparată și condusă pe circuite sau drumuri spectaculoase. Apariția la Goodwood este, la rândul ei, un mesaj clar către publicul pasionat de performanță din Europa.
Dacă BYD reușește să livreze performanțele promise, presiunea pe constructorii europeni devine mai complexă. Ferrari și Lamborghini au tradiție, sunet, istorie și statut. BYD vine cu accelerație brutală, software, baterii proprii și o viteză de dezvoltare care sperie rivalii. Nu este aceeași rețetă, dar poate atrage o nouă generație de clienți fascinați mai mult de tehnologie decât de pedigree.
În România, Denza Z ar putea rămâne un obiect de vitrină pentru pasionații care urmăresc industria auto globală. Totuși, efectul de imagine se poate transfera și asupra modelelor mai accesibile ale grupului. Dacă publicul vede că BYD poate construi un supercar capabil să concureze cu nume europene, încrederea în SUV-urile și sedanurile sale obișnuite crește.
Denza Z este, în fond, mai mult decât o decapotabilă electrică rapidă. Este o demonstrație că BYD vrea să fie prezent în toate segmentele, de la mașini urbane ieftine până la supercaruri electrice de lux. Iar pentru vechea gardă europeană, mesajul este cât se poate de direct: competiția din China nu mai bate doar la ușa segmentului de volum, ci și la poarta garajelor de colecție.