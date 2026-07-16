AI-ul intră în spital și asistentele pleacă acasă. Concedieri controversate
Un spital important din New York este acuzat că a concediat 12 asistente medicale și le-a înlocuit activitatea cu un sistem bazat pe inteligență artificială. Angajatele lucrau la Montefiore Medical Center, în Bronx. Sindicatul susține că decizia încalcă acordul obținut după o grevă de 41 de zile, potrivit The Guardian.
Montefiore respinge această interpretare. Reprezentanții spitalului spun că tehnologia este folosită într-un program administrativ. Acesta ar avea legătură cu documentele, nu cu îngrijirea clinică directă. Cazul deschide însă o discuție dificilă. Cât de departe poate merge automatizarea într-un spital?
O asistentă a fost concediată după 39 de ani
Marilyn Shuler a lucrat la Montefiore timp de 39 de ani. Ea era asistentă de utilizare. Rolul său presupunea analizarea dosarelor medicale. Trebuia să arate că tratamentele pacienților erau necesare. De aceste verificări depindea plata serviciilor de către companiile de asigurări.
Munca nu era una pur mecanică. Shuler comunica despre schimbări de tratament și planuri de externare. Discuta cu personalul medical și cu asigurătorii. Ea susține că aceste situații sunt prea complicate pentru a fi gestionate doar de un algoritm.
Cele 12 asistente s-au întors la serviciu în februarie 2026. Atunci au observat că fluxul de lucru fusese schimbat. Nu ar fi primit o explicație clară din partea conducerii. La sfârșitul lunii mai au primit notificări de concediere cu un termen de 45 de zile.
Sindicatul New York State Nurses Association afirmă că posturile au fost eliminate după introducerea software-ului AI. Reprezentanții angajatelor spun că asistentele nu se opun tehnologiei. Ele vor însă ca aceasta să fie folosită pentru sprijin. Nu pentru eliminarea specialiștilor.
Concedierile vin după o grevă uriașă
Aproximativ 15.000 de asistente au intrat în grevă în ianuarie 2026. Protestul a afectat mai multe spitale mari din New York. Greva a durat 41 de zile. Printre revendicări s-au aflat condițiile de muncă și protecțiile împotriva folosirii abuzive a AI.
Noul contract colectiv conținea reguli legate de inteligența artificială. Sindicatul consideră că disponibilizările de la Montefiore încalcă tocmai aceste protecții. Conducerea spitalului nu este de acord. Instituția susține că acuzațiile sunt incorecte și înșelătoare.
Conflictul apare într-o perioadă în care inteligența artificială aduce concedieri masive în mai multe industrii. Primele valuri au afectat mai ales sectorul tehnologic. Automatizarea ajunge acum și în sănătate.
Software-ul folosit de Montefiore este furnizat de Datavant. Sindicatul a atras atenția și asupra parteneriatelor companiei cu Palantir. Aceasta din urmă este cunoscută pentru tehnologiile sale de analiză a datelor. A fost criticată și pentru colaborările cu autoritățile americane de imigrare.
AI-ul este deja prezent în spitale
Inteligența artificială este folosită pentru redactarea notițelor clinice. Poate analiza imagini medicale. Poate prioritiza pacienții și poate identifica riscuri. Unele sisteme ajută și la repartizarea paturilor sau la verificarea documentelor.
Publicul nu respinge complet această transformare. Mulți oameni acceptă folosirea algoritmilor pentru sarcini medicale. Un raport recent arată că europenii își pun sănătatea în mâinile AI. Totuși, cei mai mulți nu vor să renunțe la medic.
Riscurile cresc atunci când tehnologia ia decizii fără supraveghere. Un algoritm poate interpreta greșit datele. Poate ignora un detaliu important. Poate reproduce erori sau prejudecăți existente în informațiile folosite pentru antrenare.
În sănătate, o greșeală nu înseamnă doar un răspuns slab. Poate întârzia un tratament. Poate refuza o procedură necesară. Poate influența accesul unui pacient la terapie intensivă sau la medicamente.
Spitalul neagă că AI-ul a înlocuit asistentele
Montefiore spune că investește în tehnologie pentru a îmbunătăți rezultatele pacienților. Conducerea nu a confirmat direct că asistentele au fost înlocuite de AI. A descris schimbarea drept o modernizare a unui proces administrativ și neclinic.
Diferența de interpretare este importantă. O companie poate spune că automatizează un proces. Angajații pot vedea aceeași decizie ca pe o înlocuire directă. Rezultatul rămâne însă același atunci când postul dispare după introducerea software-ului.
Cazul ridică și problema responsabilității. Atunci când un algoritm greșește, nu este clar cine răspunde. Poate fi spitalul, furnizorul programului sau persoana care a aprobat rezultatul. Întrebarea despre cine răspunde legal când un AI greșește nu are încă o soluție simplă.
Pentru asistentele concediate, dezbaterea nu mai este una teoretică. Automatizarea le-a afectat direct cariera. Pentru pacienți, miza este și mai mare. AI-ul poate ajuta personalul medical. Dar folosirea sa pentru reducerea costurilor nu trebuie să scadă calitatea îngrijirii.