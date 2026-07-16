AI-ul intră în spital și asistentele pleacă acasă. Concedieri controversate

O asistentă a fost concediată după 39 de ani

Marilyn Shuler a lucrat la Montefiore timp de 39 de ani. Ea era asistentă de utilizare. Rolul său presupunea analizarea dosarelor medicale. Trebuia să arate că tratamentele pacienților erau necesare. De aceste verificări depindea plata serviciilor de către companiile de asigurări.

Munca nu era una pur mecanică. Shuler comunica despre schimbări de tratament și planuri de externare. Discuta cu personalul medical și cu asigurătorii. Ea susține că aceste situații sunt prea complicate pentru a fi gestionate doar de un algoritm.

Cele 12 asistente s-au întors la serviciu în februarie 2026. Atunci au observat că fluxul de lucru fusese schimbat. Nu ar fi primit o explicație clară din partea conducerii. La sfârșitul lunii mai au primit notificări de concediere cu un termen de 45 de zile.

Sindicatul New York State Nurses Association afirmă că posturile au fost eliminate după introducerea software-ului AI. Reprezentanții angajatelor spun că asistentele nu se opun tehnologiei. Ele vor însă ca aceasta să fie folosită pentru sprijin. Nu pentru eliminarea specialiștilor.

Concedierile vin după o grevă uriașă

Aproximativ 15.000 de asistente au intrat în grevă în ianuarie 2026. Protestul a afectat mai multe spitale mari din New York. Greva a durat 41 de zile. Printre revendicări s-au aflat condițiile de muncă și protecțiile împotriva folosirii abuzive a AI.

Noul contract colectiv conținea reguli legate de inteligența artificială. Sindicatul consideră că disponibilizările de la Montefiore încalcă tocmai aceste protecții. Conducerea spitalului nu este de acord. Instituția susține că acuzațiile sunt incorecte și înșelătoare.

Conflictul apare într-o perioadă în care inteligența artificială aduce concedieri masive în mai multe industrii. Primele valuri au afectat mai ales sectorul tehnologic. Automatizarea ajunge acum și în sănătate.