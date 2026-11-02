BYD are mai mulți angajați decât Toyota, Ford, General Motors și Tesla la un loc. Cifrele gigantului chinez sunt greu de imaginat

Cum a ajuns BYD să aibă peste un milion de angajați

Evoluția efectivelor BYD este impresionantă și prin ritmul schimbărilor. La sfârșitul anului 2022, compania avea aproximativ 570.000 de angajați. Un an mai târziu depășea 700.000, iar la finalul lui 2024 se apropia de 969.000. După o reducere semnificativă a personalului în 2025, BYD a revenit spectaculos în 2026, adăugând aproximativ 150.000 de persoane în numai zece luni.

Din totalul actual, aproximativ 960.000 de angajați lucrează în China, iar 60.000 în afara țării. Un detaliu și mai interesant este numărul specialiștilor implicați în cercetare și dezvoltare. Potrivit conducerii companiei, până la 120.000 de persoane lucrează la tehnologii noi, de la baterii și motoare electrice până la semiconductori și sisteme electronice de control.

Prin comparație, Tesla avea aproximativ 135.000 de angajați la nivel mondial, Ford în jur de 169.000, General Motors 156.000, iar Toyota aproape 391.000. Practic, BYD are aproape la fel de mulți specialiști în cercetare și dezvoltare câți angajați are Tesla în total.

Explicația acestui gigantism ține de integrarea verticală. Spre deosebire de constructorii care cumpără numeroase componente de la furnizori externi, BYD produce intern baterii, motoare, cipuri și alte elemente esențiale. Grupul include și activități care depășesc industria automobilelor, precum producția de electronice pentru alte companii, sisteme de stocare a energiei și transport feroviar.

De ce un milion de angajați nu înseamnă automat eficiență mai mare

Cifra spectaculoasă ascunde și o realitate mai complicată. În 2025, BYD a comercializat aproximativ 4,6 milioane de vehicule, ceea ce înseamnă echivalentul a 5,3 mașini pentru fiecare angajat înregistrat la sfârșitul anului. Toyota a ajuns la aproximativ 29 de vehicule pentru fiecare salariat, iar Tesla la circa 12.

Comparația nu reprezintă însă un indicator direct al productivității. Numărul angajaților BYD include inclusiv divizia BYD Electronic, care produce dispozitive pentru alte branduri și avea aproximativ 165.000 de salariați la sfârșitul lui 2025. De asemenea, activitatea de fabricare a bateriilor pentru alți producători contribuie la dimensiunea totală a grupului fără să se reflecte integral în vânzările proprii de automobile.

Mai există un paradox. În primele nouă luni din 2026, vânzările auto globale BYD au scăzut cu 3,9%, până la aproximativ 3,13 milioane de unități. În schimb, livrările internaționale au crescut cu aproape 93%, ajungând la 1,34 milioane de vehicule. Expansiunea din Europa și din alte regiuni devine, astfel, principalul motor al dezvoltării.