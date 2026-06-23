BYD aduce hibridul care poate enerva Toyota: 1.040 km autonomie și preț sub 19.000 de euro

BYD mizează pe tehnologia Super Hybrid DM, o combinație între motor pe benzină de 1,5 litri, motor electric de tracțiune și un al doilea motor electric cu rol de generator. În modul EV, mașina rulează electric până la epuizarea bateriei, iar în modul hibrid sistemul alege automat configurația cea mai eficientă. Pentru un utilizator din România, acest tip de soluție poate fi foarte atractiv: electric în oraș, hibrid pe DN1, A1 sau drumurile lungi de vacanță.

Autonomie electrică pentru naveta zilnică

Dolphin G DM-i va fi disponibil cu două baterii Blade. Versiunea de bază Active are un acumulator de 7,42 kWh și o autonomie electrică WLTP de aproximativ 40 km, cu autonomie totală de 1.019 km. Este suficient pentru navete scurte, drumuri urbane și utilizare zilnică în oraș, mai ales dacă mașina este încărcată acasă sau la birou.

Versiunile Boost, Comfort și Sport Edition primesc o baterie de 18,3 kWh, cu autonomie electrică de 105 km și autonomie combinată de 1.040 km. Aceasta este varianta cu adevărat interesantă pentru Europa. Mulți șoferi ar putea merge zile întregi electric în oraș, iar motorul pe benzină ar rămâne util pentru drumuri lungi, zone fără încărcătoare sau situații neprevăzute.

BYD spune că emisiile CO2 scad de la 60 g/km la 32 g/km pentru versiunile cu baterie mai mare. Consumul anunțat, în condiții ideale și cu bateria încărcată, este extrem de mic. În practică, rezultatele vor depinde mult de cât de des încarci mașina. Un plug-in hybrid folosit corect poate consuma foarte puțin. Un plug-in hybrid folosit fără încărcare devine doar o mașină mai grea, cu un sistem complex la bord.

Performanța este suficientă pentru segment. Toate versiunile au motor electric frontal de 161 CP și 210 Nm, cu accelerație de la 0 la 100 km/h în 8,3 secunde. Dimensiunile sunt de 4,16 metri lungime, 1,825 metri lățime și 1,575 metri înălțime, ceea ce îl plasează într-o zonă practică pentru oraș, dar nu minusculă.

Dotări serioase pentru o mașină mică

La interior, versiunea Active include un instrumentar digital de 8,8 inch și un ecran central de 10,1 inch, cu Android Auto și Apple CarPlay. De la nivelul Boost în sus, mașina primește ecran central de 12,8 inch, scaune față și volan încălzite, oglindă retrovizoare cu întunecare automată, încărcare wireless de 15 W, aeratoare spate, lumini ambientale și sistem audio cu opt difuzoare.

Versiunea Comfort adaugă dotări care până de curând păreau rezervate segmentelor superioare: head-up display lat, plafon panoramic cu parasolar electric, camere la 360 de grade, tapițerie premium și integrare Google în infotainment. Pentru un hatchback mic, lista este foarte generoasă.