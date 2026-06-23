BYD aduce hibridul care poate enerva Toyota: 1.040 km autonomie și preț sub 19.000 de euro
BYD continuă ofensiva europeană cu un model care pare gândit exact pentru șoferii care nu sunt încă pregătiți să treacă la electric 100%, dar vor costuri mici și autonomie mare. Noul Dolphin G DM-i este primul automobil BYD proiectat special pentru Europa și vine cu o rețetă care poate pune presiune pe hatchbackurile hibride tradiționale: sistem plug-in hybrid, autonomie electrică suficientă pentru naveta zilnică și autonomie totală de peste 1.000 km.
Modelul a fost lansat deja pentru comenzi în Germania, iar prețul promoțional pornește de la 18.990 de euro pentru versiunea Active, cu stimulente incluse. Fără reduceri și bonusuri, aceeași versiune pornește de la 28.990 de euro. Pentru comparație, modelul electric Dolphin Surf este mai ieftin în versiunea cu stimulente, dar Dolphin G DM-i vine cu avantajul unui motor termic care elimină anxietatea autonomiei pe drum lung.
BYD mizează pe tehnologia Super Hybrid DM, o combinație între motor pe benzină de 1,5 litri, motor electric de tracțiune și un al doilea motor electric cu rol de generator. În modul EV, mașina rulează electric până la epuizarea bateriei, iar în modul hibrid sistemul alege automat configurația cea mai eficientă. Pentru un utilizator din România, acest tip de soluție poate fi foarte atractiv: electric în oraș, hibrid pe DN1, A1 sau drumurile lungi de vacanță.
Autonomie electrică pentru naveta zilnică
Dolphin G DM-i va fi disponibil cu două baterii Blade. Versiunea de bază Active are un acumulator de 7,42 kWh și o autonomie electrică WLTP de aproximativ 40 km, cu autonomie totală de 1.019 km. Este suficient pentru navete scurte, drumuri urbane și utilizare zilnică în oraș, mai ales dacă mașina este încărcată acasă sau la birou.
Versiunile Boost, Comfort și Sport Edition primesc o baterie de 18,3 kWh, cu autonomie electrică de 105 km și autonomie combinată de 1.040 km. Aceasta este varianta cu adevărat interesantă pentru Europa. Mulți șoferi ar putea merge zile întregi electric în oraș, iar motorul pe benzină ar rămâne util pentru drumuri lungi, zone fără încărcătoare sau situații neprevăzute.
BYD spune că emisiile CO2 scad de la 60 g/km la 32 g/km pentru versiunile cu baterie mai mare. Consumul anunțat, în condiții ideale și cu bateria încărcată, este extrem de mic. În practică, rezultatele vor depinde mult de cât de des încarci mașina. Un plug-in hybrid folosit corect poate consuma foarte puțin. Un plug-in hybrid folosit fără încărcare devine doar o mașină mai grea, cu un sistem complex la bord.
Performanța este suficientă pentru segment. Toate versiunile au motor electric frontal de 161 CP și 210 Nm, cu accelerație de la 0 la 100 km/h în 8,3 secunde. Dimensiunile sunt de 4,16 metri lungime, 1,825 metri lățime și 1,575 metri înălțime, ceea ce îl plasează într-o zonă practică pentru oraș, dar nu minusculă.
Dotări serioase pentru o mașină mică
La interior, versiunea Active include un instrumentar digital de 8,8 inch și un ecran central de 10,1 inch, cu Android Auto și Apple CarPlay. De la nivelul Boost în sus, mașina primește ecran central de 12,8 inch, scaune față și volan încălzite, oglindă retrovizoare cu întunecare automată, încărcare wireless de 15 W, aeratoare spate, lumini ambientale și sistem audio cu opt difuzoare.
Versiunea Comfort adaugă dotări care până de curând păreau rezervate segmentelor superioare: head-up display lat, plafon panoramic cu parasolar electric, camere la 360 de grade, tapițerie premium și integrare Google în infotainment. Pentru un hatchback mic, lista este foarte generoasă.
La siguranță, toate versiunile au senzori de parcare față și spate, cruise control adaptiv, menținere de urgență a benzii, asistență la părăsirea benzii, alertă trafic transversal față și spate, frânare la trafic transversal, monitorizare unghi mort, monitorizare șofer și avertizare la deschiderea ușilor. Pe piața europeană, unde dotările de siguranță au devenit un criteriu important, aceasta este o armă puternică.
Încărcarea diferă în funcție de versiune. Active are încărcător AC de 3,3 kW și poate încărca bateria de la 15% în puțin sub trei ore. Versiunile superioare au încărcător AC de 6,6 kW și suport DC de 39 kW, cu încărcare de la 10% la 80% în 26 de minute. Pentru un PHEV, încărcarea rapidă DC este un avantaj rar și foarte util.
Dacă BYD va aduce Dolphin G DM-i și pe alte piețe europene la prețuri apropiate de cele din Germania, Toyota Yaris Hybrid, Renault Clio E-Tech și alte modele hibride vor avea un rival foarte incomod. Dolphin G nu este doar un hibrid clasic, ci un PHEV cu autonomie electrică reală, dotări bogate și preț agresiv. Pentru România, exact o astfel de mașină ar putea face sens: suficient de mică pentru oraș, suficient de eficientă pentru navetă și suficient de relaxantă pentru drumuri lungi fără stresul încărcării.