Buretele din bucătărie poate ascunde bacterii periculoase: de ce nici măcar mirosul nu te avertizează
Buretele folosit pentru spălarea vaselor poate deveni unul dintre cele mai contaminate obiecte din locuință. E. coli, Salmonella Enteritidis și Staphylococcus aureus pot supraviețui și se pot înmulți în interiorul său, arată un studiu realizat de Institutul Federal German pentru Evaluarea Riscurilor.
Cea mai îngrijorătoare concluzie este că buretele contaminat nu miroase neapărat urât. El poate să nu pară murdar, gras sau uzat. Testul mirosului, folosit de multe persoane pentru a decide când trebuie aruncat, nu oferă astfel nicio garanție.
Bacteriile au supraviețuit chiar și după uscarea buretelui
Cercetătorii germani au testat bureți obișnuiți, disponibili în magazine. Pe aceștia au fost aplicate cantități mici de E. coli, Salmonella Enteritidis și Staphylococcus aureus, trei microorganisme asociate cu toxiinfecțiile alimentare.
Chiar dacă populația inițială era redusă, bacteriile s-au înmulțit rapid. Ele au format colonii stabile și au rămas prezente timp de cel puțin 14 zile. Uscarea buretelui pentru câteva zile nu a fost suficientă pentru eliminarea lor.
Structura poroasă reține apă și resturi alimentare. Buretele devine astfel un mediu cu umezeală, nutrienți și numeroase spații protejate în care microorganismele se pot dezvolta. Tocmai de aceea, un burete aparent uscat la suprafață poate rămâne contaminat în interior.
Specialiștii au observat și că o apăsare ușoară poate transfera bacteriile pe alte suprafețe. Microorganismele pot ajunge pe farfurii, tacâmuri, tocătoare sau pe blatul unde pregătești mâncarea. Am explicat anterior și cât de des ar trebui schimbat buretele de bucătărie, în funcție de modul în care îl folosești.
Mirosul plăcut nu înseamnă că buretele este curat
Cercetătorii au urmărit bacteriile prin mai multe metode, inclusiv cultivare în laborator, secvențiere ADN și microscopie de înaltă rezoluție. Deși numărul microorganismelor a devenit mare, bureții nu și-au schimbat vizibil aspectul.
Nu au apărut pete evidente. Materialul nu a devenit mai gras și nu a dezvoltat un miros neplăcut. Asta înseamnă că nu poți decide dacă un burete este sigur doar privindu-l sau mirosindu-l.
Riscul crește atunci când folosești buretele pe suprafețe care au intrat în contact cu carne crudă. Dacă ștergi lichidul scurs dintr-un ambalaj cu pui, bacteriile pot pătrunde adânc în material și pot fi transferate ulterior pe vasele curate.
După contactul cu carnea crudă, cea mai sigură variantă este să arunci buretele. Nu încerca să cureți carnea la chiuvetă, deoarece stropii pot împrăștia microorganisme pe robinet, blat și ustensile. Există mai multe explicații despre de ce nu trebuie să speli carnea de pui înainte de gătire.
Cum reduci riscul din propria bucătărie
Frecvența înlocuirii depinde de utilizare. Aruncă imediat buretele dacă l-ai folosit pentru carne crudă sau pentru lichide care pot conține bacterii. Schimbă-l mai des dacă în locuință trăiesc copii mici, persoane în vârstă sau oameni cu imunitatea slăbită.
Pentru reducerea încărcăturii bacteriene, cercetătorii recomandă tratarea buretelui timp de cel puțin două minute cu apă la o temperatură mai mare de 70 de grade Celsius. Metoda poate reduce bacteriile, dar nu transformă buretele într-un obiect steril și nu înlocuiește schimbarea regulată.
Poți folosi și perii pentru vase sau lavete din microfibră. Acestea se usucă mai repede și tind să rețină mai puține bacterii. Spală lavetele la minimum 60 de grade Celsius, iar periile compatibile pot fi introduse în mașina de spălat vase.
Curăță separat obiectele care intră în contact cu alimentele crude. Acordă atenție și modului în care întreții ustensilele din lemn, deoarece umezeala și resturile alimentare pot rămâne în porii materialului.
Buretele nu trebuie să arate murdar pentru a reprezenta un risc. Dacă a rămas săptămâni întregi lângă chiuvetă, nu aștepta apariția mirosului. Înlocuiește-l înainte ca obiectul cu care crezi că faci curățenie să devină principala sursă de contaminare din bucătărie.