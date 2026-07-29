Buretele din bucătărie poate ascunde bacterii periculoase: de ce nici măcar mirosul nu te avertizează

Bacteriile au supraviețuit chiar și după uscarea buretelui

Cercetătorii germani au testat bureți obișnuiți, disponibili în magazine. Pe aceștia au fost aplicate cantități mici de E. coli, Salmonella Enteritidis și Staphylococcus aureus, trei microorganisme asociate cu toxiinfecțiile alimentare.

Chiar dacă populația inițială era redusă, bacteriile s-au înmulțit rapid. Ele au format colonii stabile și au rămas prezente timp de cel puțin 14 zile. Uscarea buretelui pentru câteva zile nu a fost suficientă pentru eliminarea lor.

Structura poroasă reține apă și resturi alimentare. Buretele devine astfel un mediu cu umezeală, nutrienți și numeroase spații protejate în care microorganismele se pot dezvolta. Tocmai de aceea, un burete aparent uscat la suprafață poate rămâne contaminat în interior.

Specialiștii au observat și că o apăsare ușoară poate transfera bacteriile pe alte suprafețe. Microorganismele pot ajunge pe farfurii, tacâmuri, tocătoare sau pe blatul unde pregătești mâncarea. Am explicat anterior și cât de des ar trebui schimbat buretele de bucătărie, în funcție de modul în care îl folosești.

Mirosul plăcut nu înseamnă că buretele este curat

Cercetătorii au urmărit bacteriile prin mai multe metode, inclusiv cultivare în laborator, secvențiere ADN și microscopie de înaltă rezoluție. Deși numărul microorganismelor a devenit mare, bureții nu și-au schimbat vizibil aspectul.

Nu au apărut pete evidente. Materialul nu a devenit mai gras și nu a dezvoltat un miros neplăcut. Asta înseamnă că nu poți decide dacă un burete este sigur doar privindu-l sau mirosindu-l.

Riscul crește atunci când folosești buretele pe suprafețe care au intrat în contact cu carne crudă. Dacă ștergi lichidul scurs dintr-un ambalaj cu pui, bacteriile pot pătrunde adânc în material și pot fi transferate ulterior pe vasele curate.