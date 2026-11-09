Buletinul electronic devine obligatoriu pentru românii care merg la medic? Anunțul CNAS pentru toți asigurații

Potrivit CNAS, pacienții vor putea utiliza în paralel cardul național de sănătate și noua carte electronică de identitate, pe măsură ce spitalele, cabinetele medicale și farmaciile își adaptează sistemele informatice.

Astfel, o persoană care deține buletinul clasic poate merge în continuare la medicul de familie, poate beneficia de consultații de specialitate și poate primi medicamente compensate, dacă îndeplinește condițiile legale.

Este importantă însă diferența dintre cele două documente. Cartea de identitate confirmă identitatea unei persoane, în timp ce cardul de sănătate este utilizat pentru autentificarea și confirmarea serviciilor medicale acordate. Prin urmare, buletinul vechi nu poate fi folosit electronic în locul cardului de sănătate.

La ce ajută noua carte electronică de identitate

Cartea electronică de identitate introduce mai multe funcționalități care pot simplifica relația românilor cu instituțiile publice. Documentul conține un cip electronic și permite identificarea digitală a titularului, inclusiv pentru accesarea unor servicii publice online compatibile.

În sistemul medical, CEI va putea fi utilizată pentru autentificarea pacientului și confirmarea electronică a serviciilor acordate, acolo unde furnizorii dispun de echipamentele și aplicațiile necesare.

De exemplu, un pacient care deține noul document ar putea să îl folosească la cabinetul medicului de familie în locul cardului de sănătate, după implementarea funcționalității.

În plus, CEI poate fi utilizată ca document de călătorie în statele care acceptă cartea de identitate românească și permite folosirea unor servicii electronice fără deplasarea la ghișeu.