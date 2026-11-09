Buletinul electronic devine obligatoriu pentru românii care merg la medic? Anunțul CNAS pentru toți asigurații
Românii care nu și-au făcut încă o carte electronică de identitate nu riscă să piardă accesul la consultații, tratamente sau medicamente compensate. Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) precizează că noul buletin electronic reprezintă o modalitate suplimentară de identificare în sistemul medical, fără să înlocuiască obligatoriu cardul național de sănătate.
Este obligatoriu buletinul electronic pentru a beneficia de servicii medicale?
Introducerea cărții electronice de identitate (CEI) în sistemul de sănătate nu înseamnă că românii trebuie să își schimbe imediat documentele.
Potrivit CNAS, pacienții vor putea utiliza în paralel cardul național de sănătate și noua carte electronică de identitate, pe măsură ce spitalele, cabinetele medicale și farmaciile își adaptează sistemele informatice.
Astfel, o persoană care deține buletinul clasic poate merge în continuare la medicul de familie, poate beneficia de consultații de specialitate și poate primi medicamente compensate, dacă îndeplinește condițiile legale.
Este importantă însă diferența dintre cele două documente. Cartea de identitate confirmă identitatea unei persoane, în timp ce cardul de sănătate este utilizat pentru autentificarea și confirmarea serviciilor medicale acordate. Prin urmare, buletinul vechi nu poate fi folosit electronic în locul cardului de sănătate.
La ce ajută noua carte electronică de identitate
Cartea electronică de identitate introduce mai multe funcționalități care pot simplifica relația românilor cu instituțiile publice. Documentul conține un cip electronic și permite identificarea digitală a titularului, inclusiv pentru accesarea unor servicii publice online compatibile.
În sistemul medical, CEI va putea fi utilizată pentru autentificarea pacientului și confirmarea electronică a serviciilor acordate, acolo unde furnizorii dispun de echipamentele și aplicațiile necesare.
De exemplu, un pacient care deține noul document ar putea să îl folosească la cabinetul medicului de familie în locul cardului de sănătate, după implementarea funcționalității.
În plus, CEI poate fi utilizată ca document de călătorie în statele care acceptă cartea de identitate românească și permite folosirea unor servicii electronice fără deplasarea la ghișeu.
Pentru România, integrarea documentului reprezintă un pas în digitalizarea administrației și reducerea dependenței de documente fizice separate.
Totuși, deținerea unui buletin electronic nu înseamnă automat că titularul este asigurat medical. Calitatea de asigurat se stabilește în continuare potrivit legislației în vigoare.
Ce se schimbă în noiembrie 2026 pentru pacienți
Într-o informare din 2 noiembrie 2026, CNAS a anunțat că regula privind semnarea obligatorie cu cardul pentru validarea serviciilor medicale rămâne dezactivată până la sfârșitul lunii.
Concret, un serviciu medical nu este respins automat din sistem doar pentru că nu a fost confirmat electronic prin card, dacă sunt respectate celelalte condiții de validare.
Măsura este temporară și permite furnizorilor să testeze și să adapteze aplicațiile pentru utilizarea celor două documente. Desigur, CNAS recomandă în continuare folosirea cardului de sănătate sau a CEI ori de câte ori este posibil.
Ce faci dacă ai pierdut cardul de sănătate
Românii cărora nu le-a fost emis încă un card de sănătate pot beneficia de servicii medicale fără prezentarea acestuia și fără o adeverință specială eliberată de casa de asigurări.
Situația este diferită pentru cei care au pierdut sau deteriorat cardul. Aceștia trebuie să solicite un duplicat la casa de asigurări de sănătate de care aparțin.
Practic, până la emiterea noului card, serviciile medicale pot fi accesate în baza unei adeverințe de înlocuire.
Până când mai este valabil buletinul vechi
Românii care dețin cartea de identitate model 1997 o pot utiliza până la expirarea termenului înscris pe document, dar, ca regulă generală, nu mai târziu de 3 august 2031, potrivit Regulamentului european 2025/1208.
Înlocuirea documentului nu presupune însă alegerea obligatorie a variantei electronice. Persoanele care nu doresc un buletin cu cip pot solicita cartea de identitate simplă (CIS). Aceasta permite identificarea pe teritoriul României, dar nu oferă funcțiile digitale ale CEI și nu poate fi utilizată ca document de călătorie în străinătate.
Așadar, românii nu trebuie să își schimbe buletinul exclusiv pentru a beneficia de servicii medicale. Noul document aduce facilități suplimentare, însă accesul la sistemul public de sănătate continuă să depindă de calitatea de asigurat și de regulile legale aplicabile, nu de deținerea unei cărți electronice de identitate.