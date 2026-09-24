Bucureștiul ar putea avea o nouă magistrală de metrou. M7, proiectată cu 27 de stații

Potrivit documentelor oficiale ale Metrorex, Magistrala 7 Voluntari–Bragadiru are o lungime estimată de 26 de kilometri și un număr estimat de 27 de stații. Aceste date sunt însă aferente proiectului aflat în pregătire, iar soluția finală urmează să fie stabilită prin studiul de fezabilitate.

A fost semnat contractul pentru studiul de fezabilitate

Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, a anunțat semnarea contractului pentru elaborarea studiului de fezabilitate. Sectorul 5 este liderul parteneriatului din care mai fac parte Metrorex, Ministerul Transporturilor, Consiliul Județean Ilfov și Sectorul 2.

Proiectul de pregătire a documentației fusese aprobat anterior de Consiliul Local al Sectorului 5, în iunie 2026. Documentele oficiale ale Metrorex includ, de asemenea, Magistrala 7 Voluntari–Bragadiru între proiectele de dezvoltare a rețelei de metrou.

Traseul și stațiile nu sunt încă definitive

Cele 27 de stații menționate pentru M7 reprezintă o estimare a proiectului, nu o listă definitivă a amplasamentelor. Studiul de fezabilitate va analiza traseul și va stabili soluțiile tehnice necesare pentru realizarea magistralei.

Același documentație oficială a Metrorex indică pentru Magistrala 7 o lungime estimată de 26 de kilometri și 27 de stații. Prin urmare, numărul de stații prezentat în această etapă trebuie privit în contextul unui proiect aflat încă în faza de pregătire.

Pentru zonele traversate, proiectul este gândit ca o alternativă de transport către centrul Bucureștiului și între localitățile din Ilfov. Efectele concrete asupra deplasărilor vor putea fi stabilite după ce vor fi definite traseul și caracteristicile viitoarei magistrale.

Semnarea contractului nu înseamnă începerea lucrărilor

Etapa anunțată de Primăria Sectorului 5 este legată de elaborarea studiului de fezabilitate. Prin urmare, semnarea contractului pentru documentație nu reprezintă începerea construcției celor aproximativ 26 de kilometri de metrou.