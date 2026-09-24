Bucureștiul ar putea avea o nouă magistrală de metrou. M7, proiectată cu 27 de stații
Bucureștiul și localitățile din jurul Capitalei ar putea fi legate de o nouă magistrală de metrou. Primăria Sectorului 5 anunță semnarea contractului pentru elaborarea studiului de fezabilitate al Magistralei 7, proiect care prevede un traseu de aproximativ 26 de kilometri și 27 de stații, între Bragadiru și Voluntari.
M7 ar urma să lege Bragadiru de Voluntari
Noua magistrală este gândită ca o legătură de transport între zona de sud-vest și cea de nord-est a Bucureștiului. Traseul propus pornește din Bragadiru, traversează Sectorul 5 și zona centrală a Capitalei, continuă prin Sectorul 2 și ajunge în Voluntari.
Potrivit documentelor oficiale ale Metrorex, Magistrala 7 Voluntari–Bragadiru are o lungime estimată de 26 de kilometri și un număr estimat de 27 de stații. Aceste date sunt însă aferente proiectului aflat în pregătire, iar soluția finală urmează să fie stabilită prin studiul de fezabilitate.
A fost semnat contractul pentru studiul de fezabilitate
Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, a anunțat semnarea contractului pentru elaborarea studiului de fezabilitate. Sectorul 5 este liderul parteneriatului din care mai fac parte Metrorex, Ministerul Transporturilor, Consiliul Județean Ilfov și Sectorul 2.
Proiectul de pregătire a documentației fusese aprobat anterior de Consiliul Local al Sectorului 5, în iunie 2026. Documentele oficiale ale Metrorex includ, de asemenea, Magistrala 7 Voluntari–Bragadiru între proiectele de dezvoltare a rețelei de metrou.
Traseul și stațiile nu sunt încă definitive
Cele 27 de stații menționate pentru M7 reprezintă o estimare a proiectului, nu o listă definitivă a amplasamentelor. Studiul de fezabilitate va analiza traseul și va stabili soluțiile tehnice necesare pentru realizarea magistralei.
Același documentație oficială a Metrorex indică pentru Magistrala 7 o lungime estimată de 26 de kilometri și 27 de stații. Prin urmare, numărul de stații prezentat în această etapă trebuie privit în contextul unui proiect aflat încă în faza de pregătire.
Pentru zonele traversate, proiectul este gândit ca o alternativă de transport către centrul Bucureștiului și între localitățile din Ilfov. Efectele concrete asupra deplasărilor vor putea fi stabilite după ce vor fi definite traseul și caracteristicile viitoarei magistrale.
Semnarea contractului nu înseamnă începerea lucrărilor
Etapa anunțată de Primăria Sectorului 5 este legată de elaborarea studiului de fezabilitate. Prin urmare, semnarea contractului pentru documentație nu reprezintă începerea construcției celor aproximativ 26 de kilometri de metrou.
În documentele Metrorex, perioada de realizare a Magistralei 7 este menționată ca fiind dependentă de prevederile studiului de fezabilitate și de finanțare.
De asemenea, în informațiile furnizate pentru anunțul privind semnarea contractului nu sunt precizate data începerii lucrărilor, termenul de finalizare a studiului sau costul final al construcției. Finanțarea europeană menționată vizează pregătirea documentației tehnico-economice, nu construirea propriu-zisă a magistralei.
Proiectul M7 este în etapa de pregătire
Magistrala 7 face parte din planurile de dezvoltare a rețelei de metrou, iar Metrorex a inclus proiectul Voluntari–Bragadiru în documentele sale oficiale de investiții. Într-un document de programare, proiectul este prevăzut cu 26 de kilometri și 27 de stații, alături de două depouri.
În această etapă, obiectivul este elaborarea documentației necesare pentru definirea investiției. Studiul de fezabilitate va avea rolul de a stabili elementele tehnice ale viitoarei magistrale, astfel încât proiectul să poată avansa către etapele următoare.