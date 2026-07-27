Browserul îți construiește singur virusul: noul atac care păcălește antivirusul bucată cu bucată

Reclamele false aleg cu atenție cine vede capcana

SourTrade a fost identificată în 12 țări. Paginile sunt disponibile în 25 de limbi. Printre regiunile vizate se numără Europa, Asia, America Latină, Australia și Africa. Reclamele încearcă să pară oferte sau aplicații oficiale ale platformelor imitate.

Atacatorii folosesc o tehnică de filtrare a vizitatorilor. Pagina analizează browserul, dispozitivul și comportamentul persoanei. Cercetătorii de securitate și sistemele automate pot vedea doar o pagină goală. Utilizatorii considerați ținte reale primesc o copie convingătoare a serviciului falsificat.

Metoda este o formă avansată de malvertising. Atacatorii cumpără sau deturnează spații publicitare. Reclamele apar apoi lângă rezultate legitime. Utilizatorul poate crede că descarcă o aplicație oficială.

Campania nu exploatează o vulnerabilitate necunoscută a browserului. Nu există nici un patch special care să rezolve problema. Atacul se bazează pe încrederea utilizatorului. Acesta este convins să intre pe pagina falsă și să descarce fișierul pregătit de atacatori.

Fișierul periculos este asamblat în memoria browserului

Pagina malițioasă înregistrează un ServiceWorker. Acesta poate controla anumite cereri și descărcări realizate de site. În paralel, este creat un SharedWorker din cod JavaScript deja ascuns în pagină. Codul nu mai trebuie descărcat ca fișier separat.

SharedWorker-ul cere apoi un fișier de configurare. Acesta conține instrucțiuni, valori generate aleatoriu și adresa unui al doilea server. Browserul descarcă de acolo o copie curată a mediului Bun. Bun este un instrument legitim pentru executarea și compilarea aplicațiilor JavaScript.

Atacatorii trimit separat structura fișierului Windows și codul malițios. Browserul combină componentele legitime cu datele controlate de hackeri. El generează și o cantitate mare de informații aleatorii. Rezultatul este un fișier executabil nou.