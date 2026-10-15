Hackerii care amenințau că publică GTA 6 au legat totul de o criptomonedă. Planul s-a prăbușit, iar moneda a pierdut 85% din valoare

Cyberleek, grupul asociat cu mai multe scurgeri de informații despre GTA 6, pare să fi pus pe pauză amenințarea de a publica un presupus build complet al jocului. Motivul este legat direct de propriul său proiect crypto: grupul condiționase publicarea materialului de atingerea unei capitalizări de 30 de milioane de dolari pentru memecoinul Cyberleek, dar ținta a fost ratată categoric.

Tokenul a atins un vârf de aproximativ 7,8 milioane de dolari capitalizare de piață pe 11 octombrie 2026, după ce Cyberleek a susținut că ar putea publica un build complet al GTA 6. Pe 14 octombrie, capitalizarea coborâse la aproximativ 1,17 milioane de dolari. Diferența este de 6,63 milioane de dolari, adică o scădere de exact 85% față de maximul atins cu doar câteva zile înainte.

Cyberleek voia 30 de milioane de dolari pentru a publica presupusul build

Cyberleek a legat direct soarta presupusului build de performanța propriului token. Grupul a transmis că GTA 6 ar urma să fie publicat dacă memecoinul său ajunge la o capitalizare de piață de 30 de milioane de dolari.

Pragul nu a fost însă nici pe aproape atins. Chiar la momentul de maxim, când capitalizarea ajunsese la aproximativ 7,8 milioane de dolari, proiectul era încă la doar 26% din obiectivul stabilit.

Este importantă și o altă nuanță: Cyberleek a publicat deja materiale despre GTA 6 și există indicii serioase că unele provin din versiuni reale de dezvoltare, însă nu există o confirmare independentă că grupul deține într-adevăr întregul joc sau un build complet care poate fi parcurs de la început până la final.

Playtech a relatat anterior despre scurgeri de informații și presupuse build-uri de dezvoltare GTA 6, într-un context în care autentificarea fiecărui fișier sau fragment distribuit online rămâne dificilă.

Memecoinul s-a prăbușit după ce fanii nu au împins proiectul spre țintă

După anunțul privind presupusul build complet, o parte dintre urmăritorii Cyberleek a cumpărat tokenul, iar capitalizarea a crescut până la 7,8 milioane de dolari. Evoluția a fost însă de scurtă durată.

Odată ce a devenit clar că pragul de 30 de milioane de dolari nu va fi atins, interesul s-a diminuat rapid. Pe 14 octombrie, capitalizarea era de aproximativ 1,17 milioane de dolari, ceea ce corespunde unei scăderi de 85% față de maxim.

Prăbușirea a fost primită cu satisfacție de criticii Cyberleek, care au descris proiectul drept o tentativă speculativă de a transforma interesul uriaș pentru GTA 6 într-un mecanism de promovare și monetizare a unei criptomonede.

Cyberleek mai folosise și anterior tokenul pentru a stimula interacțiunea comunității. Deținătorii puteau participa la anumite sondaje prin care era ales conținutul GTA 6 ce urma să fie distribuit.

Grupul devenise cunoscut în special după mai multe leak-uri legate de povestea Luciei și alte secvențe din GTA 6.

Take-Two continuă demersurile împotriva Cyberleek

Eșecul memecoinului nu înseamnă că disputa dintre Cyberleek și Take-Two s-a încheiat. Compania-mamă a Rockstar Games a făcut deja demersuri pentru identificarea persoanelor din spatele grupului și pentru oprirea distribuirii de materiale obținute fără permisiune.

Unele dintre materialele Cyberleek au fost tratate în cadrul unor acțiuni juridice ca fiind conținut furat, ceea ce întărește ideea că grupul a avut acces la informații reale din procesul de dezvoltare al jocului.

În același timp, în comunitate au circulat teorii potrivit cărora scurgerile ar putea fi parte dintr-o strategie de marketing neoficială. Totuși, acțiunile legale ale Take-Two împotriva Cyberleek fac o astfel de ipoteză greu de susținut.

Cyberleek susține acum că presupusul build complet nu va fi publicat, cel puțin pentru moment, deoarece obiectivul financiar nu a fost atins.

Amenințarea cu „dead man’s switch” rămâne neverificată

Grupul mai afirmă că ar avea activ un așa-numit „dead man’s switch”, un mecanism care ar publica automat finalul GTA 6 în cazul în care Cyberleek ar fi închis sau eliminat prin acțiuni legale.

Afirmația nu a fost verificată independent, iar în acest moment nu există dovezi publice că un astfel de sistem este real sau funcțional.

Ceea ce se poate verifica însă este eșecul componentei crypto a strategiei. Memecoinul nu doar că nu s-a apropiat de ținta de 30 de milioane de dolari, ci a pierdut 85% din valoarea de vârf în doar câteva zile.

Pentru Cyberleek, tentativa de a transforma interesul pentru GTA 6 într-un mecanism de creștere a propriului token pare să fi avut efectul opus. În loc să împingă proiectul spre pragul impus, piața l-a trimis rapid înapoi spre o capitalizare mult mai mică.