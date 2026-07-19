Mașina ca platformă: de ce producătorii vor abonamente și cum te afectează

Diferența dintre cele două categorii va deveni esențială. Într-un caz, plătești pentru un serviciu care continuă să genereze costuri. În celălalt, riști să plătești periodic pentru permisiunea de a utiliza ceva montat deja pe automobilul pe care îl deții.

De la produs finit la automobil definit prin software

În industria auto este folosită tot mai des expresia „automobil definit prin software”. Aceasta descrie o mașină ale cărei funcții, comportament și interfață pot fi modificate semnificativ prin actualizări digitale. Nu înseamnă doar instalarea unei versiuni noi pentru sistemul multimedia. Software-ul poate controla gestionarea bateriei, răspunsul accelerației, modurile de condus, asistența la parcare, luminile, climatizarea și o parte dintre sistemele de siguranță.

Producătorii încearcă, în paralel, să simplifice modul în care sunt construite mașinile. În loc să fabrice zeci de versiuni fizice diferite ale aceluiași model, pot instala același hardware pe mai multe niveluri de echipare și pot activa ulterior funcțiile cumpărate de fiecare client. O mașină ar putea avea din fabrică senzorii, camerele, elementele de încălzire și unitățile electronice necesare, chiar dacă unele dintre ele rămân inactive la livrare.

Pentru constructor, avantajele sunt importante. Scade complexitatea din fabrică, sunt necesare mai puține combinații de piese, iar producția poate reacționa mai ușor la schimbările de cerere. Dealerul nu mai trebuie să găsească exact automobilul cu fiecare opțiune solicitată, deoarece anumite dotări pot fi adăugate digital după vânzare. În teorie, această abordare poate reduce costurile logistice și timpul de livrare.

BMW prezintă ConnectedDrive ca pe o platformă care combină funcții gratuite cu servicii suplimentare disponibile după o perioadă inițială sau prin achiziții ulterioare. Compania arată inclusiv că anumite funcții de asistență pentru condus și parcare vor putea fi activate ulterior prin magazinul ConnectedDrive pe generațiile sale tehnologice noi. Porsche permite, pentru unele modele Taycan, instalarea prin internet a unor funcții disponibile după livrarea mașinii, inclusiv prin modelul Functions on Demand.

Din perspectiva clientului, posibilitatea de a adăuga dotări după achiziție poate fi utilă. Poți cumpăra o mașină disponibilă imediat, iar mai târziu poți activa o funcție pe care nu ți-ai permis-o inițial. De asemenea, poți testa un sistem de asistență înainte de a plăti permanent pentru el. În cazul unui automobil second-hand, noul proprietar ar putea adăuga opțiuni care nu au fost comandate de primul cumpărător.

Problema apare atunci când activarea ulterioară nu este oferită ca alternativă flexibilă, ci este folosită pentru transformarea unor dotări obișnuite în servicii recurente. Șoferii acceptă relativ ușor să plătească pentru stocare în cloud, internet mobil sau actualizări de hărți. Acceptă mult mai greu ideea de a achita lunar pentru încălzirea unui scaun, pentru puterea maximă a motorului sau pentru o funcție posibilă datorită unei componente fizice deja incluse în prețul mașinii.