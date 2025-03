Avertisment pentru utilizatorii Google Chrome: De ce trebuie să ștergi aceste extensii periculoase

Un nou atac cibernetic vizează utilizatorii Google Chrome, iar experții în securitate trag un semnal de alarmă: 16 extensii de browser au fost compromise și trebuie șterse imediat. Aceste extensii, instalate de peste 3,2 milioane de utilizatori, au fost infectate cu coduri malițioase care pot fura datele personale și pot facilita fraude online.

Echipa GitLab Threat Intelligence a descoperit că hackerii au preluat controlul asupra acestor programe și le-au transformat în instrumente periculoase pentru utilizatori. Deși Google a eliminat extensiile din magazinul Chrome, cei care le-au descărcat anterior trebuie să le elimine manual pentru a evita riscurile.

Printre extensiile afectate se numără Blipshot, Emojis, Color Changer for YouTube, Video Effects for YouTube and Audio Enhancer, Themes for Chrome, YouTube Picture in Picture, Mike Adblock für Chrome, Super Dark Mode și Emoji Keyboard Emojis for Chrome. Alte extensii compromise sunt Adblocker for Chrome, Adblock for You, Adblock for Chrome, Nimble Capture, KProxy, Page Refresh și Wistia Video Downloader.

Hackerii au folosit atacuri de tip phishing pentru a obține acces la aceste extensii. În unele cazuri, dezvoltatorii au fost păcăliți să cedeze controlul asupra programelor, iar infractorii au profitat de acest lucru pentru a introduce actualizări malițioase. Odată instalate pe dispozitivele utilizatorilor, aceste extensii au început să interacționeze cu orice pagină web vizitată, inserând cod malițios care poate fura informații sau redirecționa utilizatorii către site-uri frauduloase.

Un alt scop al acestor atacuri este „frauda motoarelor de căutare”, o practică prin care hackerii generează clicuri automate pe site-uri controlate de ei, câștigând astfel bani din reclame. În acest fel, utilizatorii afectați contribuie, fără să știe, la generarea de venituri pentru infractori.

Cum să te protejezi de extensiile periculoase

Pentru a evita riscurile asociate cu aceste extensii compromise, experții recomandă ștergerea lor imediată și scanarea computerului pentru a detecta eventuale programe malware. Dacă ai instalat oricare dintre extensiile din lista de mai sus, urmează acești pași:

Accesează lista extensiilor din Chrome – Deschide browserul, mergi la meniul „Setări”, apoi la „Extensii”. Identifică extensiile suspecte – Verifică dacă ai instalat una dintre cele 16 extensii compromise. Șterge-le imediat – Apasă pe butonul „Eliminare” pentru fiecare extensie periculoasă. Scanează dispozitivul cu un program antivirus – Instalează un antivirus de încredere pentru a detecta eventualele programe malware rămase în sistem.

Este esențial să fii atent la extensiile pe care le instalezi în viitor. Citește recenziile, verifică permisiunile solicitate și evită aplicațiile care cer acces la date sensibile fără un motiv clar. De asemenea, reține că aceste atacuri afectează doar utilizatorii de computere, deoarece Google Chrome nu permite instalarea extensiilor pe dispozitivele Android.

Măsuri suplimentare pentru siguranța online

Acest incident vine la scurt timp după un alt avertisment adresat utilizatorilor Google cu privire la un nou instrument avansat de phishing. Pe măsură ce atacurile devin tot mai sofisticate, este important să fii precaut și să adopți măsuri suplimentare pentru protecția datelor tale online.

Experții în securitate recomandă următoarele măsuri:

Verifică permisiunile extensiilor – Nu instala extensii care solicită acces la date sensibile fără o justificare clară.

– Nu instala extensii care solicită acces la date sensibile fără o justificare clară. Actualizează-ți browserul și software-ul antivirus – Versiunile mai noi includ protecții îmbunătățite împotriva atacurilor cibernetice.

– Versiunile mai noi includ protecții îmbunătățite împotriva atacurilor cibernetice. Activează autentificarea în doi pași – Această funcție oferă un strat suplimentar de securitate pentru conturile tale.

– Această funcție oferă un strat suplimentar de securitate pentru conturile tale. Evită descărcarea de programe din surse nesigure – Folosește doar magazine oficiale și dezvoltatori de încredere.

Dacă observi activități suspecte în browserul tău sau întâmpini probleme de securitate, este recomandat să raportezi imediat incidentul și să iei măsuri pentru protejarea datelor tale. Internetul poate fi un loc sigur dacă iei în serios amenințările cibernetice și aplici măsurile de protecție necesare.