BMW iX3 a mers 781 de kilometri cu o singură încărcare. Testul care pune presiune pe Tesla, Mercedes și Hyundai

Cum s-a desfășurat testul și ce modele a depășit BMW

Testul NAF este urmărit tocmai pentru că încearcă să arate cât de aproape ajung mașinile electrice de cifrele oficiale. Toate modelele pornesc din Oslo cu bateria încărcată complet și rulează până când nu mai pot menține limita de viteză. Mașinile sunt conduse în modul normal, folosesc frânarea regenerativă pe traseu și, când este cazul, cruise control adaptiv.

BMW iX3 50 xDrive a parcurs 781 de kilometri, depășind chiar ușor autonomia oficială WLTP de 770 de kilometri. Nu a bătut recordul absolut al testului, de 832 de kilometri stabilit anterior de Lucid Air, dar a fost cel mai bun rezultat al ediției actuale. Pe locul al doilea a venit Lucid Gravity, cu 720 de kilometri, urmat de Mercedes-Benz CLA 350 4Matic, cu 675 de kilometri.

În top au mai intrat Mercedes-Benz GLC 400 4Matic, XPeng X9, Polestar 3, Mercedes-Benz GLB 350 4Matic, Toyota C-HR+, Kia EV4 și Hyundai IONIQ 9. Faptul că lista include atât mărci germane consacrate, cât și producători chinezi și coreeni arată cât de strânsă a devenit competiția în zona electricelor cu autonomie mare.

Interesant este că testul nu premiază doar bateria cea mai mare. Contează eficiența, aerodinamica, managementul termic, software-ul și felul în care mașina își folosește energia. Unele modele pot avea baterii generoase, dar consum ridicat, în timp ce altele reușesc să scoată mai mulți kilometri din fiecare kilowatt-oră.

De ce este importantă platforma Neue Klasse

BMW a prezentat iX3 drept primul model electric din noua familie Neue Klasse, o direcție tehnologică esențială pentru viitorul mărcii. Constructorul promite o îmbunătățire de 30% a autonomiei și o încărcare cu 30% mai rapidă față de generațiile anterioare. Rezultatul din Norvegia sugerează că aceste promisiuni nu sunt doar cifre de marketing.

Noul iX3 50 xDrive a fost deschis la comenzi în Europa și în Statele Unite, iar în America are un preț de pornire de aproximativ 57.000 de euro, calculat din prețul anunțat de 61.500 de dolari. În Europa, interesul pare deja solid: BMW a anunțat că modelul a strâns peste 50.000 de comenzi în primele șase luni de la deschiderea comenzilor, adică aproximativ o treime din totalul mărcii în perioada respectivă.

Pentru piața din România, noul iX3 nu va fi o mașină de volum, dar poate deveni un reper. La fel cum primele dieseluri eficiente au schimbat așteptările în urmă cu două decenii, electricele care trec real de 700 de kilometri încep să modifice conversația despre autonomie. Când o mașină electrică poate acoperi distanțe de concediu fără opriri dese, principalul obstacol devine infrastructura de încărcare, nu bateria în sine.