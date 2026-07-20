Bitcoin se pregătește pentru era calculatoarelor cuantice. O nouă soluție ar putea salva milioane de monede, dar nu și averea lui Satoshi Nakamoto

De ce sunt calculatoarele cuantice considerate o amenințare pentru Bitcoin

În prezent, securitatea Bitcoin se bazează pe criptografia cu curbe eliptice. Cheia publică poate fi văzută de oricine, însă cheia privată necesară pentru autorizarea tranzacțiilor nu poate fi dedusă cu ajutorul calculatoarelor clasice.

Situația s-ar putea schimba odată cu apariția unor calculatoare cuantice suficient de performante. Folosind algoritmul lui Shor, acestea ar putea calcula cheia privată pornind de la cheia publică, ceea ce ar permite unui atacator să semneze tranzacții ca și cum ar fi proprietarul legitim al portofelului.

Potrivit propunerii BIP-361, peste 34% din totalul bitcoinilor existenți se află în adrese considerate vulnerabile la un astfel de scenariu, deoarece cheile lor publice au fost deja dezvăluite pe blockchain.

Cum funcționează noua metodă de recuperare

Project Eleven, împreună cu dezvoltatorul Jim Posen, a creat un sistem care utilizează dovezi cu cunoaștere zero. Pe scurt, proprietarul unui portofel poate demonstra că deține informațiile necesare pentru generarea adreselor din acel portofel fără a dezvălui efectiv cheile private. Dovada este legată de tranzacția de migrare, ceea ce permite mutarea fondurilor către adrese protejate împotriva viitoarelor atacuri cuantice.

Unul dintre cele mai importante aspecte este viteza. Pe un MacBook Air echipat cu procesor Apple M5, generarea dovezii durează aproximativ 243 de milisecunde, iar verificarea acesteia aproximativ 40 de milisecunde, fără utilizarea unei plăci video dedicate.

Acest lucru transformă tehnologia într-o soluție practică, nu doar într-un experiment teoretic.

De ce nu pot fi recuperați bitcoinii lui Satoshi Nakamoto

Există însă o limitare majoră. Sistemul funcționează doar pentru portofelele moderne construite pe standardul BIP-32, introdus în 2012. Acesta organizează cheile într-o structură ierarhică derivată dintr-o frază de recuperare, ceea ce permite demonstrarea proprietății fără dezvăluirea informațiilor sensibile. Bitcoinii minați de Satoshi Nakamoto în 2009 și 2010 provin însă dintr-o perioadă în care acest sistem nu exista.