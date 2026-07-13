Bitcoin intră în cursa contra cronometru. Calculatoarele cuantice ar putea sparge portofelele crypto mai repede decât se credea
Industria criptomonedelor începe să se pregătească pentru una dintre cele mai mari amenințări din istoria sa. Progresele din calculul cuantic ridică riscul ca sistemele folosite pentru protejarea tranzacțiilor și portofelelor digitale să poată fi sparte mai repede decât estimau experții, potrivit unei analize publicate de Reuters.
Computerele cuantice actuale sunt încă experimentale și nu pot fura Bitcoin. Problema este însă viteza cu care evoluează tehnologia. Cercetările Google sugerează că un sistem suficient de puternic pentru a ataca anumite forme moderne de criptografie ar putea apărea în jurul anului 2029. Anterior, un asemenea moment părea la cel puțin un deceniu distanță.
De ce este Bitcoin vulnerabil
Bitcoin și numeroase alte rețele blockchain folosesc criptografie cu curbe eliptice. Aceasta permite crearea cheilor publice și private, precum și a semnăturilor digitale prin care utilizatorul dovedește că deține și poate transfera monedele dintr-un portofel.
Cheia publică poate fi văzută de ceilalți participanți la rețea. Cheia privată trebuie păstrată secretă. Cu un computer obișnuit, obținerea cheii private pornind de la cea publică ar necesita o perioadă nerealist de mare. Un computer cuantic suficient de avansat ar putea reduce drastic timpul necesar.
Un atacator ar putea folosi cheia privată recuperată pentru a falsifica semnătura proprietarului. Apoi ar putea transfera criptomonedele către propriul portofel. Tranzacțiile din blockchain sunt ireversibile. Nu există o bancă la care victima să poată suna pentru anularea plății.
Bitcoin este expus și din cauza vechimii sale. Rețeaua funcționează de 17 ani și păstrează permanent istoricul tranzacțiilor. În multe cazuri, cheile publice ale portofelelor au devenit vizibile după utilizarea fondurilor.
Unele estimări indică faptul că aproximativ 35% din cantitatea de Bitcoin aflată în circulație ar putea fi expusă unui atac cuantic. Alte analize ridică procentul până la 50%. Aceste cifre nu înseamnă că monedele vor fi furate automat. Ele arată însă cât de mare poate deveni suprafața de atac.
Riscul cuantic se adaugă problemelor deja existente. Investitorii trebuie să se ferească în prezent de malware, platforme compromise și escrocherii cu criptomonede. Un calculator cuantic ar aduce însă o amenințare nouă. Acesta ar ataca însăși baza matematică a securității.
Un singur furt poate prăbuși piața
Un atac nu ar trebui să afecteze toate portofelele pentru a produce panică. Ar fi suficient ca un hacker să obțină acces la o cantitate mare de Bitcoin și să înceapă să o vândă rapid. Prețul ar putea scădea, iar încrederea în întreaga rețea ar fi afectată.
Pericolul este mai mare în cazul portofelelor vechi și inactive. Acestea pot conține cantități uriașe de Bitcoin, dar proprietarii lor nu mai sunt activi sau nu mai au acces la fonduri. Unele monede îi sunt atribuite chiar creatorului anonim al Bitcoin, Satoshi Nakamoto.
Dacă astfel de portofele ar fi sparte, nimeni nu ar putea opri transferurile. Blockchain-ul ar considera semnăturile matematice valide. Rețeaua nu știe dacă o tranzacție a fost autorizată de proprietar sau creată cu ajutorul unui computer cuantic.
Amenințarea privește și Ethereum sau alte criptomonede care folosesc scheme similare. Blockchain-urile sunt publice, transparente și permanente. Aceste avantaje pot deveni vulnerabilități atunci când o nouă tehnologie face posibilă descifrarea informațiilor expuse.
Experții avertizează că atacatorii pot arhiva date și chei publice de acum, pentru a le analiza mai târziu. Strategia este cunoscută drept „recoltează acum, sparge mai târziu”. Ea afectează și informațiile guvernamentale, medicale sau financiare criptate prin standarde care ar putea deveni vulnerabile.
De aceea, discuția despre calculatoarele cuantice și securitatea datelor nu mai este doar un exercițiu teoretic. Companiile trebuie să înceapă tranziția înainte ca primul sistem capabil de asemenea atacuri să fie construit.
Soluția există, dar migrarea va fi grea
Industria lucrează la algoritmi post-cuantici. Aceștia pot rula pe calculatoare clasice, dar sunt concepuți să reziste și atacurilor lansate de sisteme cuantice. Teoretic, portofelele și tranzacțiile Bitcoin ar putea fi mutate către un nou tip de semnătură.
Problema este dimensiunea schimbării. Bitcoin nu este controlat de o singură companie. Dezvoltatorii, minerii, operatorii de noduri, bursele și utilizatorii trebuie să accepte aceeași soluție. Lipsa consensului poate întârzia actualizarea ani întregi.
Niciuna dintre cele mai mari 20 de rețele blockchain nu implementase complet un algoritm de semnătură post-cuantică la momentul analizei. Ethereum Foundation urmărește obținerea unei protecții complete până în 2029. Algorand a publicat deja un plan și intenționează să introducă primele conturi rezistente la atacuri cuantice.
Noile semnături sunt însă mai mari. Ele necesită mai mult spațiu și mai multă lățime de bandă. În cazul Bitcoin, unde dimensiunea blocurilor este limitată, schimbarea poate crește taxele și poate reduce numărul tranzacțiilor procesate.
O altă problemă este reprezentată de monedele care nu sunt mutate de proprietari. Comunitatea ar trebui să decidă dacă fondurile rămase în portofele vulnerabile pot fi înghețate. O asemenea intervenție ar contrazice însă principiul potrivit căruia nimeni nu poate controla sau confisca Bitcoin.
Tranziția către criptografia post-cuantică ar putea semăna cu pregătirile globale pentru problema Y2K. Modificările vor costa mult, vor dura ani și vor necesita actualizarea unei infrastructuri uriașe.
Bitcoin nu este condamnat. Există soluții tehnice. Marea întrebare este dacă ele vor fi implementate înainte ca un computer cuantic capabil să spargă actuala protecție să devină realitate. Pentru industria crypto, următorii ani vor reprezenta o cursă directă între progresul cuantic și viteza de modernizare a blockchain-urilor.