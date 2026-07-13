Bitcoin intră în cursa contra cronometru. Calculatoarele cuantice ar putea sparge portofelele crypto mai repede decât se credea

De ce este Bitcoin vulnerabil

Bitcoin și numeroase alte rețele blockchain folosesc criptografie cu curbe eliptice. Aceasta permite crearea cheilor publice și private, precum și a semnăturilor digitale prin care utilizatorul dovedește că deține și poate transfera monedele dintr-un portofel.

Cheia publică poate fi văzută de ceilalți participanți la rețea. Cheia privată trebuie păstrată secretă. Cu un computer obișnuit, obținerea cheii private pornind de la cea publică ar necesita o perioadă nerealist de mare. Un computer cuantic suficient de avansat ar putea reduce drastic timpul necesar.

Un atacator ar putea folosi cheia privată recuperată pentru a falsifica semnătura proprietarului. Apoi ar putea transfera criptomonedele către propriul portofel. Tranzacțiile din blockchain sunt ireversibile. Nu există o bancă la care victima să poată suna pentru anularea plății.

Bitcoin este expus și din cauza vechimii sale. Rețeaua funcționează de 17 ani și păstrează permanent istoricul tranzacțiilor. În multe cazuri, cheile publice ale portofelelor au devenit vizibile după utilizarea fondurilor.

Unele estimări indică faptul că aproximativ 35% din cantitatea de Bitcoin aflată în circulație ar putea fi expusă unui atac cuantic. Alte analize ridică procentul până la 50%. Aceste cifre nu înseamnă că monedele vor fi furate automat. Ele arată însă cât de mare poate deveni suprafața de atac.

Riscul cuantic se adaugă problemelor deja existente. Investitorii trebuie să se ferească în prezent de malware, platforme compromise și escrocherii cu criptomonede. Un calculator cuantic ar aduce însă o amenințare nouă. Acesta ar ataca însăși baza matematică a securității.

Un singur furt poate prăbuși piața

Un atac nu ar trebui să afecteze toate portofelele pentru a produce panică. Ar fi suficient ca un hacker să obțină acces la o cantitate mare de Bitcoin și să înceapă să o vândă rapid. Prețul ar putea scădea, iar încrederea în întreaga rețea ar fi afectată.