Bursa tech a avut o nouă zi de scăderi puternice

Ședința de vineri s-a încheiat cu o scădere de aproximativ 5,3% pentru Nasdaq Composite și de 3,7% pentru S&P 500. Pentru întreaga săptămână, Nasdaq a pierdut circa 10%, cel mai sever declin săptămânal din 2020, arată bilanțul Reuters. În aceeași ședință, indicele VIX, care arată cât de mari se așteaptă investitorii să fie oscilațiile bursei americane, a urcat cu 33%, la 37 de puncte.

Nici debutul spectaculos al Anthropic la bursă nu a oprit vânzările. Compania din spatele Claude a încheiat a doua zi de tranzacționare la 88,91 dolari pe acțiune, cu 8,5% mai puțin decât la închiderea precedentă, conform datelor Yahoo Finance. Prețul rămânea totuși peste cei 83 de dolari din oferta publică inițială.

Diferența contează: o listare poate atrage foarte mulți bani, iar acțiunile companiei pot scădea ulterior. Suma obținută prin ofertă și prețul la care investitorii cumpără sau vând pe bursă măsoară lucruri diferite. În cazul Anthropic, reculul de vineri a redus câștigul de la debut, fără să îl elimine complet.

De ce problemele companiilor AI se simt și la Bitcoin

Legătura dintre criptomonede și acțiuni a devenit mai strânsă odată cu intrarea investitorilor instituționali pe piața cripto. Un studiu publicat de FMI în 2023 arată că această apropiere a coincis cu participarea tot mai mare a unor investitori care operează pe ambele piețe. Aceleași schimbări ale încrederii pot influența astfel atât acțiunile, cât și criptomonedele.

Cercetarea identifică și efectul dobânzilor: înăsprirea politicii monetare americane reduce disponibilitatea investitorilor de a-și asuma riscuri, cu efecte asupra ambelor categorii de active. Bitcoin poate fi afectat de condițiile generale de finanțare, chiar dacă funcționarea rețelei sale nu depinde de rezultatele financiare ale unei companii AI.

În episodul actual, Reuters menționează atât îndoielile privind rentabilitatea investițiilor în AI, cât și costurile mai mari ale împrumuturilor și incertitudinile de reglementare. Cercetarea FMI explică mecanismul prin care asemenea temeri se pot transmite între piețe; nu stabilește contribuția fiecărui factor la scăderea de acum. Cotația de 55.830 de dolari rămâne reperul unei anumite ore, într-o piață în care prețurile continuă să se modifice.