Bacalaureatul se schimbă din 2030. Elevii care intră toamna aceasta la liceu vor susține un examen diferențiat
Elevii care vor începe clasa a IX-a în anul școlar 2026-2027 vor susține un Bacalaureat diferit față de cel cunoscut până acum. Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, a anunțat că a semnat ordinul care stabilește structura examenului de Bacalaureat din 2030, document ce a fost transmis spre publicare în Monitorul Oficial.
Noua formă a examenului este prevăzută de Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 și va fi aplicată primei generații de elevi care va parcurge liceul pe baza noilor planuri-cadru și a programelor școlare actualizate.
Cum va arăta Bacalaureatul din 2030
Potrivit ministrului, noul examen va fi adaptat profilului și specializării urmate de elevi, introducând un sistem diferențiat de evaluare. Măsura urmărește o mai bună corelare între disciplinele studiate în liceu și probele susținute la examenul de finalizare a studiilor.
Ordinul stabilește atât probele de evaluare a competențelor, cât și disciplinele care vor fi susținute la examen pentru fiecare filieră, profil și specializare.
În ceea ce privește competențele, elevii vor susține:
- evaluarea competențelor de comunicare în limba română;
- evaluarea competențelor de comunicare în limba maternă, pentru elevii din minoritățile naționale;
- evaluarea competențelor lingvistice la două limbi moderne;
- evaluarea competențelor digitale.
Față de sistemul actual, una dintre noutăți este introducerea evaluării la două limbi străine moderne, nu doar la una singură.
Ce probe scrise vor susține elevii
La examenul scris va rămâne proba la Limba și literatura română, iar elevii din minorități vor susține și proba la Limba și literatura maternă.
În plus, vor exista două probe scrise obligatorii diferențiate, în funcție de profilul urmat.
La specializarea matematică-informatică, prima probă va fi la matematică, iar cea de-a doua va putea fi aleasă dintre informatică, fizică, chimie sau biologie.
Elevii de la științe ale naturii vor susține o probă la alegere dintre fizică, chimie și biologie, iar pentru a doua probă vor putea opta inclusiv pentru matematică sau informatică.
La profilul științe sociale, prima probă va fi istoria, iar cea de-a doua va putea fi aleasă dintre geografie, discipline socio-umane sau religie.
Pentru elevii de la filologie, prima probă va fi la o limbă de circulație internațională, iar a doua va putea fi susținută la istorie, geografie, discipline socio-umane sau religie.
Și elevii din filiera tehnologică ori vocațională vor avea probe adaptate domeniului de pregătire și specializării urmate.
O altă schimbare importantă este introducerea probei F – o probă scrisă de evaluare a competențelor de bază, care nu există în prezent. Aceasta va fi complementară profilului urmat. De exemplu, elevii de la profil real vor alege o disciplină din aria umanistă, iar cei de la profil umanist vor susține o probă din domeniul real.
Unele evaluări vor avea loc în timpul anului școlar
Conform noilor prevederi, evaluările la cele două limbi moderne, competențele digitale și proba F vor fi organizate în timpul anului școlar, nu la finalul acestuia.
Mihai Dimian a precizat că structura Bacalaureatului 2030 este stabilită prin Legea învățământului preuniversitar adoptată în 2023, iar orice modificare a probelor sau disciplinelor va putea fi făcută doar după schimbarea legislației în vigoare.
Potrivit Ministerului Educației, noul model urmărește să ofere mai multă predictibilitate elevilor și profesorilor, dar și să adapteze examenul la profilul și competențele dezvoltate pe parcursul liceului.