Bacalaureatul se schimbă din 2030. Elevii care intră toamna aceasta la liceu vor susține un examen diferențiat

Cum va arăta Bacalaureatul din 2030

Potrivit ministrului, noul examen va fi adaptat profilului și specializării urmate de elevi, introducând un sistem diferențiat de evaluare. Măsura urmărește o mai bună corelare între disciplinele studiate în liceu și probele susținute la examenul de finalizare a studiilor.

Ordinul stabilește atât probele de evaluare a competențelor, cât și disciplinele care vor fi susținute la examen pentru fiecare filieră, profil și specializare.

În ceea ce privește competențele, elevii vor susține:

evaluarea competențelor de comunicare în limba română;

evaluarea competențelor de comunicare în limba maternă, pentru elevii din minoritățile naționale;

evaluarea competențelor lingvistice la două limbi moderne;

evaluarea competențelor digitale.

Față de sistemul actual, una dintre noutăți este introducerea evaluării la două limbi străine moderne, nu doar la una singură.

Ce probe scrise vor susține elevii

La examenul scris va rămâne proba la Limba și literatura română, iar elevii din minorități vor susține și proba la Limba și literatura maternă.

În plus, vor exista două probe scrise obligatorii diferențiate, în funcție de profilul urmat.

La specializarea matematică-informatică, prima probă va fi la matematică, iar cea de-a doua va putea fi aleasă dintre informatică, fizică, chimie sau biologie.