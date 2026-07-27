Averea declarată versus averea reală. Câți bani ar fi strâns Vladimir Putin de când conduce Rusia și ce spun investigațiile internaționale

În declarația de avere apar doar două apartamente de dimensiuni reduse, unul la Moscova și unul la Sankt Petersburg, precum și un garaj. Economiile sale sunt estimate la aproximativ 54,5 milioane de ruble, adică în jur de 606.000 de dolari, depozitate în zece bănci din Rusia.

Lista bunurilor este completată de două automobile Volga GAZ M-21 fabricate în anii 1960, o rulotă din 1987 și o Lada Niva din 2009, o imagine care contrastează puternic cu percepția publică despre unul dintre cei mai influenți lideri ai lumii.

Investigațiile care vorbesc despre un imperiu ascuns

De aproape două decenii, publicații internaționale și organizații de investigație susțin însă că averea reală a lui Vladimir Putin nu poate fi dedusă din documentele oficiale.

Potrivit unor anchete realizate de publicații precum The Washington Post, Fortune sau de echipa opozantului Aleksei Navalnîi, liderul rus ar beneficia de proprietăți și active care nu sunt înregistrate pe numele său, ci ar fi controlate prin intermediul unor oligarhi loiali, companii-paravan și persoane apropiate Kremlinului.

Printre bunurile asociate numelui său se numără un complex de lux construit pe litoralul Mării Negre, supranumit adesea în presă „Palatul lui Putin”, evaluat la aproximativ 1,4 miliarde de dolari. Investigațiile mai menționează numeroase alte proprietăți, colecții de ceasuri de lux, iahturi și aeronave utilizate de cercul prezidențial.

Presa internațională a scris inclusiv despre un avion supranumit „Kremlinul Zburător”, evaluat la aproximativ 716 milioane de dolari și dotat cu amenajări luxoase, inclusiv o baie decorată cu elemente placate cu aur.

Estimările merg până la 200 de miliarde de dolari

Una dintre cele mai spectaculoase estimări îi aparține investitorului Bill Browder, fost cofondator al Hermitage Capital Management și unul dintre cei mai vocali critici ai Kremlinului.