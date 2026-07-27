Averea declarată versus averea reală. Câți bani ar fi strâns Vladimir Putin de când conduce Rusia și ce spun investigațiile internaționale
Vladimir Putin conduce Rusia de peste un sfert de secol, însă averea sa rămâne unul dintre cele mai controversate subiecte din politica mondială. În timp ce documentele oficiale publicate de Kremlin îl prezintă drept un președinte cu venituri relativ modeste și bunuri puține, numeroase investigații jurnalistice și declarațiile unor foști oameni de afaceri apropiați de putere susțin că liderul rus ar controla, indirect, un imperiu financiar evaluat la zeci sau chiar sute de miliarde de dolari.
Ce avere declară oficial liderul de la Kremlin
Potrivit documentelor făcute publice înaintea alegerilor prezidențiale din 2024, Vladimir Putin a declarat venituri totale de aproximativ 67,7 milioane de ruble în ultimii șase ani, echivalentul a aproximativ 753.000 de dolari la cursul din acel moment. Cea mai mare parte a acestor bani provine din salariul de președinte al Federației Ruse, la care se adaugă pensii și venituri obținute din vânzarea unor proprietăți.
În declarația de avere apar doar două apartamente de dimensiuni reduse, unul la Moscova și unul la Sankt Petersburg, precum și un garaj. Economiile sale sunt estimate la aproximativ 54,5 milioane de ruble, adică în jur de 606.000 de dolari, depozitate în zece bănci din Rusia.
Lista bunurilor este completată de două automobile Volga GAZ M-21 fabricate în anii 1960, o rulotă din 1987 și o Lada Niva din 2009, o imagine care contrastează puternic cu percepția publică despre unul dintre cei mai influenți lideri ai lumii.
Investigațiile care vorbesc despre un imperiu ascuns
De aproape două decenii, publicații internaționale și organizații de investigație susțin însă că averea reală a lui Vladimir Putin nu poate fi dedusă din documentele oficiale.
Potrivit unor anchete realizate de publicații precum The Washington Post, Fortune sau de echipa opozantului Aleksei Navalnîi, liderul rus ar beneficia de proprietăți și active care nu sunt înregistrate pe numele său, ci ar fi controlate prin intermediul unor oligarhi loiali, companii-paravan și persoane apropiate Kremlinului.
Printre bunurile asociate numelui său se numără un complex de lux construit pe litoralul Mării Negre, supranumit adesea în presă „Palatul lui Putin”, evaluat la aproximativ 1,4 miliarde de dolari. Investigațiile mai menționează numeroase alte proprietăți, colecții de ceasuri de lux, iahturi și aeronave utilizate de cercul prezidențial.
Presa internațională a scris inclusiv despre un avion supranumit „Kremlinul Zburător”, evaluat la aproximativ 716 milioane de dolari și dotat cu amenajări luxoase, inclusiv o baie decorată cu elemente placate cu aur.
Estimările merg până la 200 de miliarde de dolari
Una dintre cele mai spectaculoase estimări îi aparține investitorului Bill Browder, fost cofondator al Hermitage Capital Management și unul dintre cei mai vocali critici ai Kremlinului.
În mai multe interviuri și într-un articol publicat în revista Time în 2022, Browder a afirmat că Vladimir Putin ar controla aproximativ 200 de miliarde de dolari prin intermediul oligarhilor apropiați. Potrivit acestuia, sistemul s-ar fi consolidat după arestarea fostului magnat Mihail Hodorkovski în 2003, episod care ar fi transmis un mesaj clar întregii elite economice ruse privind raportul de forțe cu Kremlinul.
Aceste cifre nu au fost confirmate prin documente oficiale, iar Kremlinul a respins în repetate rânduri acuzațiile privind existența unei averi ascunse.
O enigmă fără răspuns clar
Publicația Fortune a descris averea lui Vladimir Putin drept una dintre cele mai greu de demonstrat din lume, tocmai pentru că majoritatea activelor despre care se vorbește nu sunt înregistrate oficial pe numele său.
Chiar și miliardarul Elon Musk declara într-un interviu acordat lui Mathias Döpfner, directorul Axel Springer, că este convins că liderul rus este „semnificativ mai bogat” decât el, fără a prezenta însă dovezi în acest sens.
În același timp, investigațiile realizate de echipa lui Aleksei Navalnîi și prezentate inclusiv de CNN au încercat să urmărească legăturile dintre domenii luxoase, companii și oameni de afaceri considerați apropiați ai Kremlinului, însă lipsa unor documente care să ateste proprietatea directă face imposibilă stabilirea cu certitudine a averii reale.
În contrast cu toate aceste speculații, Vladimir Putin a oferit în 2013 un răspuns devenit celebru atunci când a fost întrebat despre bogăția sa.
„Sunt cel mai bogat om, nu doar din Europa, ci din toată lumea: colecționez emoții. Sunt bogat pentru că poporul Rusiei mi-a oferit de două ori conducerea unei mari națiuni. Aceasta este cea mai mare avere a mea”, declara liderul rus, într-un mesaj care a rămas una dintre cele mai cunoscute replici ale sale despre bani și putere.