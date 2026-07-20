Autonomie auto în România: de ce regulile și infrastructura contează mai mult decât algoritmul
Când un producător prezintă o mașină capabilă să schimbe singură banda, să intre pe autostradă, să urmărească un traseu urban sau să se parcheze fără șofer la volan, discuția ajunge aproape inevitabil la inteligența artificială. Cât de repede recunoaște un pieton, cât de bine anticipează intenția altui automobil și câte milioane de kilometri au fost folosiți pentru antrenarea sistemului devin argumentele principale. Se creează astfel impresia că autonomia este în primul rând o cursă între algoritmi și că, în momentul în care software-ul devine suficient de inteligent, mașina poate fi trimisă pe orice drum.
În realitate, un vehicul autonom nu circulă într-o demonstrație controlată, ci într-un spațiu administrat prin legi, marcaje, indicatoare, semafoare, hărți, rețele de comunicații și proceduri de intervenție. Algoritmul poate interpreta foarte bine imaginile camerelor, dar nu poate inventa un marcaj care a dispărut. Poate recunoaște un semafor, dar nu poate decide singur ce valoare juridică are o lumină temporară montată lângă una veche. Poate opri automobilul atunci când nu mai înțelege situația, dar trebuie să existe un loc sigur în care vehiculul să se retragă.
România este un exemplu relevant pentru diferența dintre ceea ce poate face o mașină în laborator și ceea ce i se poate permite să facă pe drum. Avem autostrăzi noi, porțiuni echipate cu sisteme inteligente și orașe în care semafoarele sunt modernizate, dar și drumuri cu marcaje șterse, intersecții modificate temporar, lucrări imprevizibile și participanți la trafic foarte diferiți. Un sistem autonom trebuie să înțeleagă simultan automobile moderne, biciclete, trotinete, tractoare, căruțe, pietoni și vehicule oprite în locuri în care harta spune că ar trebui să existe o bandă liberă.
Din acest motiv, autonomia nu va ajunge probabil în România sub forma unei actualizări care transformă peste noapte toate mașinile compatibile în robotaxiuri. Va apărea treptat, pe anumite drumuri, în anumite condiții și sub reguli precise. Primele zone cu autonomie reală vor fi, cel mai probabil, coridoare bine administrate, parcări, campusuri, aeroporturi, centre logistice și sectoare de autostradă, nu toate străzile țării în același timp.
Ce înseamnă autonomie și cine răspunde când mașina conduce
O mare parte dintre automobilele promovate astăzi drept inteligente oferă, în realitate, asistență de nivel 2. Mașina poate controla accelerația, frânarea și direcția în anumite situații, însă șoferul trebuie să urmărească permanent drumul și rămâne responsabil pentru conducere. Faptul că poți lua pentru câteva secunde mâinile de pe volan nu înseamnă că ai voie să citești mesaje, să privești un film sau să dormi.
Diferența juridică devine importantă la nivelul 3, unde sistemul poate prelua temporar sarcina conducerii într-un domeniu clar definit. Mașina poate gestiona traficul, dar șoferul trebuie să fie disponibil pentru a prelua controlul când primește o solicitare. Abia aici apare o perioadă în care utilizatorului i se poate permite să nu urmărească permanent drumul, dacă legislația locală și condițiile sistemului autorizează acest lucru.
La nivelul 4, automobilul poate conduce fără intervenția unui om într-un domeniu operațional determinat. Acest domeniu poate fi un oraș, un traseu fix, o zonă industrială sau anumite drumuri și condiții meteorologice. Dacă sistemul întâlnește o situație pe care nu o poate gestiona, trebuie să ajungă singur într-o stare de risc minim, fără să se bazeze pe faptul că un pasager va prelua imediat volanul.
Uniunea Europeană are deja reguli tehnice pentru omologarea vehiculelor complet automatizate, inclusiv cerințe legate de testare, securitate cibernetică, înregistrarea datelor, raportarea incidentelor și modul în care sistemul reacționează la defecțiuni. Cadrul european a fost actualizat și extins în 2026, dar omologarea unui vehicul nu înseamnă automat că acel vehicul poate circula oriunde și în orice condiții. Regulile de utilizare efectivă, răspunderea și procedurile de exploatare rămân dependente și de statele membre.
În România, Codul rutier este construit în continuare în jurul unui conducător uman care controlează vehiculul, respectă regulile, răspunde la semnalele polițistului și poate fi sancționat. Pentru autonomia avansată trebuie clarificat cine este conducătorul în fiecare secundă: persoana din mașină, sistemul automat, producătorul, operatorul flotei sau compania care supraveghează vehiculul de la distanță.
Această separare nu este doar o problemă teoretică. După un accident, poliția și asigurătorul trebuie să afle dacă sistemul era activ, ce obiecte a detectat, ce avertismente a transmis, dacă șoferului i-a fost cerută preluarea controlului și cât timp a avut la dispoziție. Datele înregistrate de mașină devin asemănătoare unei cutii negre, dar accesul la ele trebuie reglementat pentru a evita atât pierderea informațiilor importante, cât și utilizarea excesivă a datelor personale.
Trebuie stabilit și ce se întâmplă atunci când un vehicul fără șofer este oprit de poliție. Mașina trebuie să recunoască semnalele agentului, să găsească un loc sigur, să comunice identitatea operatorului și să permită accesul la documentele necesare. Dacă un polițist dirijează traficul într-un mod care contrazice semaforul sau marcajele, sistemul trebuie să înțeleagă că semnalul uman are prioritate.
România a inclus în Strategia națională privind siguranța rutieră pentru perioada 2022-2030 inițierea unui proiect pilot pentru vehicule conectate și autonome, analizarea coridoarelor 5G și dezvoltarea capacității tehnice pentru testarea acestor sisteme. Direcția există, dar trecerea de la un proiect pilot la o utilizare comercială extinsă presupune reguli detaliate, autorități capabile să investigheze incidentele și proceduri comune pentru producători, poliție, RAR, administratori de drumuri și asigurători.
Marcajele și drumurile sunt parte din sistemul autonom
Un algoritm performant poate compensa o parte dintre lipsurile infrastructurii, dar nu le poate anula complet. Conducerea autonomă este construită în jurul unui domeniu operațional, adică setul de condiții în care sistemul a fost proiectat și validat. Acesta poate include tipul drumului, viteza maximă, vremea, vizibilitatea, calitatea marcajelor și disponibilitatea unei hărți suficient de precise.
Pe o autostradă cu benzi clare, sensuri separate, acces controlat și intersecții denivelate, problema este mai ușor de gestionat. Vehiculele se deplasează în aceeași direcție, pietonii și bicicliștii nu ar trebui să fie prezenți, iar manevrele posibile sunt relativ limitate. De aceea, primele sisteme care permit șoferului să nu mai urmărească permanent drumul sunt autorizate, de regulă, în condiții restrictive de autostradă.
Situația se schimbă radical pe un drum național care traversează localități. În câțiva kilometri, mașina poate întâlni treceri de pietoni, intersecții fără semafor, vehicule care ies din curți, bicicliști, căruțe și automobile parcate parțial pe carosabil. Un tractor poate circula cu 25 km/h pe un sector unde limita este 90 km/h, iar un șofer din sens opus poate intra pe contrasens pentru a evita o groapă.
Pentru om, multe dintre aceste situații sunt rezolvate prin experiență și negociere informală. Șoferii reduc viteza, își fac semn cu farurile, ocupă temporar o parte din acostament sau trec alternativ printr-o zonă îngustată. Un sistem autonom trebuie să transforme toate aceste comportamente într-o decizie care este simultan sigură, previzibilă și legală.
Marcajele reprezintă unul dintre cele mai simple exemple. Camera poate urmări liniile unei benzi, dar în România poate întâlni marcaje noi aplicate peste urmele celor vechi, linii șterse doar parțial sau indicatoare temporare care nu corespund perfect configurației drumului. În ploaie, reflexiile farurilor pot face ca o fisură reparată în asfalt să pară mai clară decât linia albă.
Un sistem bun nu trebuie să urmeze orbește marcajul, ci să îl compare cu marginea drumului, poziția celorlalte vehicule, harta și traseul probabil. Totuși, pe măsură ce sursele de informație se contrazic, mașina devine mai prudentă. Poate reduce viteza, poate solicita intervenția șoferului sau poate refuza activarea modului automat.
Șantierele sunt și mai problematice deoarece harta poate deveni depășită de la o zi la alta. O bandă este închisă, un separator de sens este mutat, iar accesul într-o intersecție se face temporar printr-o zonă care nu apare în baza de date. Pentru ca autonomia să funcționeze bine, administratorul drumului ar trebui să publice rapid informații digitale despre lucrări, restricții, accidente și modificări de traseu.
Calitatea asfaltului contează, de asemenea, chiar dacă mașina poate vedea gropile. Ocolirea unei denivelări nu înseamnă doar alegerea unui traseu liber, ci și verificarea vehiculelor din jur, a marcajului și a legalității manevrei. Dacă groapa ocupă aproape toată banda, sistemul trebuie să decidă dacă poate încălca linia continuă, dacă trebuie să oprească sau dacă poate trece foarte lent fără să avarieze mașina.
Conducerea automată are nevoie și de locuri în care vehiculul se poate opri în siguranță. Pe autostradă există banda de urgență sau spații de refugiu, deși acestea nu sunt disponibile în orice punct. Pe un drum îngust, mărginit de șanț și parapet, un automobil care descoperă o defecțiune poate să nu aibă unde să execute manevra de risc minim.
Din acest motiv, infrastructura destinată autonomiei nu înseamnă neapărat montarea unor șine sau senzori la fiecare metru. Înseamnă marcaje întreținute, indicatoare vizibile, lucrări raportate digital, refugii bine amplasate și reguli clare pentru situațiile în care sistemul nu mai poate continua.
Hărțile, comunicațiile și semafoarele trebuie să vorbească aceeași limbă
O mașină autonomă nu ar trebui să depindă permanent de o conexiune mobilă pentru a frâna sau pentru a rămâne pe bandă. Funcțiile critice trebuie să poată opera local, cu ajutorul camerelor, radarelor, senzorilor și computerelor aflate la bord. O pierdere de semnal nu poate transforma instantaneu automobilul într-un obiect fără control.
Conectivitatea rămâne însă foarte importantă pentru informațiile pe care mașina nu le poate vedea încă. Un accident aflat după o curbă, o ambulanță care se apropie, un carosabil înghețat sau o bandă închisă la câțiva kilometri pot fi comunicate înainte să intre în câmpul senzorilor. Automobilul poate reduce viteza sau schimba traseul fără o intervenție bruscă.
Sistemele cooperative de transport permit schimbul de date între vehicule și infrastructură. Un semafor poate transmite faza actuală și timpul rămas până la schimbarea culorii, iar mașina își poate adapta viteza pentru a evita o frânare inutilă. Administratorul drumului poate comunica existența unei lucrări, iar vehiculele pot raporta între ele o zonă cu aderență redusă.
Comisia Europeană urmărește dezvoltarea unor coridoare transfrontaliere și a serviciilor interoperabile de tip C-ITS, tocmai pentru ca o mașină să nu își piardă funcțiile atunci când trece dintr-o țară în alta. Autonomia nu poate depinde de un sistem care funcționează numai cu un operator, un producător sau un format de date proprietar.
Pentru România, problema nu este doar acoperirea 5G. Un semnal rapid este util, dar informația transmisă trebuie să existe, să fie corectă și să ajungă într-un format pe care mașina îl poate interpreta. Dacă o restricție rutieră este cunoscută doar printr-un panou montat pe marginea drumului, rețeaua mobilă nu are ce informație suplimentară să ofere.
Digitalizarea administrației rutiere devine astfel la fel de importantă precum extinderea rețelelor de comunicații. Lucrările, limitele temporare de viteză, sensurile modificate, accidentele și restricțiile pentru anumite categorii de vehicule trebuie transformate în date actualizate și verificabile. O hartă de înaltă precizie este inutilă dacă schimbarea de ieri ajunge în sistem peste o lună.
Semafoarele reprezintă un exemplu relevant. Un automobil poate recunoaște culoarea cu ajutorul camerei, dar în București sau în alte orașe poate întâlni mai multe corpuri luminoase apropiate, semafoare dedicate tramvaielor, săgeți suplimentare și instalații temporare. Comunicarea directă cu infrastructura ar putea confirma care semnal este valabil pentru banda mașinii, însă presupune modernizarea intersecției și standardizarea schimbului de date.
La fel de importantă este securitatea cibernetică. O mașină care primește date de la infrastructură trebuie să știe că mesajul este autentic. Un atacator nu ar trebui să poată transmite informații false despre un accident, o limită de viteză sau culoarea semaforului. Certificatele digitale, actualizările și monitorizarea incidentelor devin elemente de siguranță rutieră, nu doar probleme ale departamentului IT.
Există și situații în care un operator uman poate supraveghea de la distanță mai multe vehicule autonome. Acesta nu ar conduce permanent automobilul ca într-un joc video, ci ar putea confirma o manevră, explica o situație neobișnuită sau ajuta sistemul să aleagă un traseu. Pentru o asemenea funcție sunt necesare conexiuni stabile, latență redusă, proceduri de autentificare și un cadru legal care să stabilească responsabilitatea operatorului.
Autonomia va începe în zone controlate, nu pe orice stradă
Cea mai realistă introducere a autonomiei în România nu începe cu o mașină personală care pleacă singură dintr-un sat și ajunge în centrul Bucureștiului. Începe cu trasee repetitive, viteze limitate și medii în care administratorul poate controla infrastructura. Un shuttle între terminalele unui aeroport, un vehicul într-un parc industrial sau un camion într-un centru logistic are mult mai puține situații imprevizibile de rezolvat.
Autostrăzile pot deveni următorul pas. Un sistem de nivel 3 ar putea prelua conducerea pe anumite sectoare, la anumite viteze și în condiții meteorologice acceptabile. Dacă marcajele dispar, începe o lucrare sau temperatura scade sub limita sistemului, mașina îi cere șoferului să preia controlul.
Această funcționare pe zone creează însă o problemă de comunicare. Șoferul trebuie să înțeleagă foarte clar când mașina conduce și când doar asistă. O lumină discretă în bord nu este suficientă dacă responsabilitatea juridică se schimbă. Interfața trebuie să facă imposibilă confuzia dintre pilotul adaptiv de nivel 2 și un sistem de nivel 3 autorizat.
Timpul de preluare reprezintă una dintre cele mai delicate chestiuni. Dacă șoferului i s-a permis să se uite la un ecran sau să lucreze, nu poate reveni instantaneu la înțelegerea traficului. Trebuie să observe oglinzile, viteza, vehiculele din jur, starea drumului și motivul pentru care sistemul renunță. O solicitare transmisă prea târziu mută cea mai dificilă situație exact către o persoană care nu era pregătită.
Dacă preluarea nu se produce, mașina trebuie să încetinească și să oprească în siguranță. Pe o autostradă modernă, acest lucru poate presupune intrarea pe banda de urgență și activarea luminilor de avarie. Pe un pod, într-un tunel sau pe un drum fără acostament, manevra devine mult mai complicată.
Proprietarul trebuie să știe și unde funcționează sistemul. O denumire precum „pilot automat” sau „conducere complet autonomă” nu spune dacă funcția este autorizată în România, dacă depinde de o hartă specială sau dacă poate fi activată numai în anumite țări. Hardware-ul instalat pe mașină nu garantează disponibilitatea juridică și comercială a serviciului.
La cumpărare contează domeniul operațional, nu doar numărul senzorilor. Trebuie verificată viteza maximă la care funcționează sistemul, tipurile de drum acceptate, condițiile meteorologice, obligațiile șoferului și modul în care sunt gestionate actualizările. La fel de important este dacă rețeaua de service poate calibra camerele și radarele după o reparație.
România nu are nevoie să adapteze fiecare drum pentru un robotaxi înainte de a folosi autonomia. Are nevoie să aleagă zone în care beneficiul este clar, să permită testarea în condiții controlate și să construiască proceduri înainte ca numărul vehiculelor să devină mare. Un coridor logistic sau un traseu urban bine definit poate produce informații mai valoroase decât mii de kilometri parcurși fără reguli clare.
Algoritmul rămâne esențial. El trebuie să recunoască obiectele, să anticipeze comportamente și să aleagă manevre sigure. Totuși, chiar și cel mai performant sistem are nevoie de limite juridice, drumuri lizibile și informații corecte. Inteligența mașinii nu poate înlocui responsabilitatea autorităților de a întreține infrastructura și de a defini cine răspunde atunci când controlul nu mai aparține unui șofer.
Autonomia reală nu va fi momentul în care o companie anunță că software-ul a învățat să conducă. Va fi momentul în care mașina, drumul, legea, asigurarea, infrastructura digitală și serviciile de intervenție pot funcționa împreună. În România, tocmai această coordonare va decide cât de repede trecem de la asistență avansată la vehicule care pot conduce legal fără supraveghere.