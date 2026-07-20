Autonomie auto în România: de ce regulile și infrastructura contează mai mult decât algoritmul

Conectivitatea rămâne însă foarte importantă pentru informațiile pe care mașina nu le poate vedea încă. Un accident aflat după o curbă, o ambulanță care se apropie, un carosabil înghețat sau o bandă închisă la câțiva kilometri pot fi comunicate înainte să intre în câmpul senzorilor. Automobilul poate reduce viteza sau schimba traseul fără o intervenție bruscă.

Sistemele cooperative de transport permit schimbul de date între vehicule și infrastructură. Un semafor poate transmite faza actuală și timpul rămas până la schimbarea culorii, iar mașina își poate adapta viteza pentru a evita o frânare inutilă. Administratorul drumului poate comunica existența unei lucrări, iar vehiculele pot raporta între ele o zonă cu aderență redusă.

Comisia Europeană urmărește dezvoltarea unor coridoare transfrontaliere și a serviciilor interoperabile de tip C-ITS, tocmai pentru ca o mașină să nu își piardă funcțiile atunci când trece dintr-o țară în alta. Autonomia nu poate depinde de un sistem care funcționează numai cu un operator, un producător sau un format de date proprietar.

Pentru România, problema nu este doar acoperirea 5G. Un semnal rapid este util, dar informația transmisă trebuie să existe, să fie corectă și să ajungă într-un format pe care mașina îl poate interpreta. Dacă o restricție rutieră este cunoscută doar printr-un panou montat pe marginea drumului, rețeaua mobilă nu are ce informație suplimentară să ofere.

Digitalizarea administrației rutiere devine astfel la fel de importantă precum extinderea rețelelor de comunicații. Lucrările, limitele temporare de viteză, sensurile modificate, accidentele și restricțiile pentru anumite categorii de vehicule trebuie transformate în date actualizate și verificabile. O hartă de înaltă precizie este inutilă dacă schimbarea de ieri ajunge în sistem peste o lună.

Semafoarele reprezintă un exemplu relevant. Un automobil poate recunoaște culoarea cu ajutorul camerei, dar în București sau în alte orașe poate întâlni mai multe corpuri luminoase apropiate, semafoare dedicate tramvaielor, săgeți suplimentare și instalații temporare. Comunicarea directă cu infrastructura ar putea confirma care semnal este valabil pentru banda mașinii, însă presupune modernizarea intersecției și standardizarea schimbului de date.

La fel de importantă este securitatea cibernetică. O mașină care primește date de la infrastructură trebuie să știe că mesajul este autentic. Un atacator nu ar trebui să poată transmite informații false despre un accident, o limită de viteză sau culoarea semaforului. Certificatele digitale, actualizările și monitorizarea incidentelor devin elemente de siguranță rutieră, nu doar probleme ale departamentului IT.

Există și situații în care un operator uman poate supraveghea de la distanță mai multe vehicule autonome. Acesta nu ar conduce permanent automobilul ca într-un joc video, ci ar putea confirma o manevră, explica o situație neobișnuită sau ajuta sistemul să aleagă un traseu. Pentru o asemenea funcție sunt necesare conexiuni stabile, latență redusă, proceduri de autentificare și un cadru legal care să stabilească responsabilitatea operatorului.

Autonomia va începe în zone controlate, nu pe orice stradă

Cea mai realistă introducere a autonomiei în România nu începe cu o mașină personală care pleacă singură dintr-un sat și ajunge în centrul Bucureștiului. Începe cu trasee repetitive, viteze limitate și medii în care administratorul poate controla infrastructura. Un shuttle între terminalele unui aeroport, un vehicul într-un parc industrial sau un camion într-un centru logistic are mult mai puține situații imprevizibile de rezolvat.

Autostrăzile pot deveni următorul pas. Un sistem de nivel 3 ar putea prelua conducerea pe anumite sectoare, la anumite viteze și în condiții meteorologice acceptabile. Dacă marcajele dispar, începe o lucrare sau temperatura scade sub limita sistemului, mașina îi cere șoferului să preia controlul.

Această funcționare pe zone creează însă o problemă de comunicare. Șoferul trebuie să înțeleagă foarte clar când mașina conduce și când doar asistă. O lumină discretă în bord nu este suficientă dacă responsabilitatea juridică se schimbă. Interfața trebuie să facă imposibilă confuzia dintre pilotul adaptiv de nivel 2 și un sistem de nivel 3 autorizat.

Timpul de preluare reprezintă una dintre cele mai delicate chestiuni. Dacă șoferului i s-a permis să se uite la un ecran sau să lucreze, nu poate reveni instantaneu la înțelegerea traficului. Trebuie să observe oglinzile, viteza, vehiculele din jur, starea drumului și motivul pentru care sistemul renunță. O solicitare transmisă prea târziu mută cea mai dificilă situație exact către o persoană care nu era pregătită.

Dacă preluarea nu se produce, mașina trebuie să încetinească și să oprească în siguranță. Pe o autostradă modernă, acest lucru poate presupune intrarea pe banda de urgență și activarea luminilor de avarie. Pe un pod, într-un tunel sau pe un drum fără acostament, manevra devine mult mai complicată.

Proprietarul trebuie să știe și unde funcționează sistemul. O denumire precum „pilot automat” sau „conducere complet autonomă” nu spune dacă funcția este autorizată în România, dacă depinde de o hartă specială sau dacă poate fi activată numai în anumite țări. Hardware-ul instalat pe mașină nu garantează disponibilitatea juridică și comercială a serviciului.

La cumpărare contează domeniul operațional, nu doar numărul senzorilor. Trebuie verificată viteza maximă la care funcționează sistemul, tipurile de drum acceptate, condițiile meteorologice, obligațiile șoferului și modul în care sunt gestionate actualizările. La fel de important este dacă rețeaua de service poate calibra camerele și radarele după o reparație.

România nu are nevoie să adapteze fiecare drum pentru un robotaxi înainte de a folosi autonomia. Are nevoie să aleagă zone în care beneficiul este clar, să permită testarea în condiții controlate și să construiască proceduri înainte ca numărul vehiculelor să devină mare. Un coridor logistic sau un traseu urban bine definit poate produce informații mai valoroase decât mii de kilometri parcurși fără reguli clare.

Algoritmul rămâne esențial. El trebuie să recunoască obiectele, să anticipeze comportamente și să aleagă manevre sigure. Totuși, chiar și cel mai performant sistem are nevoie de limite juridice, drumuri lizibile și informații corecte. Inteligența mașinii nu poate înlocui responsabilitatea autorităților de a întreține infrastructura și de a defini cine răspunde atunci când controlul nu mai aparține unui șofer.

Autonomia reală nu va fi momentul în care o companie anunță că software-ul a învățat să conducă. Va fi momentul în care mașina, drumul, legea, asigurarea, infrastructura digitală și serviciile de intervenție pot funcționa împreună. În România, tocmai această coordonare va decide cât de repede trecem de la asistență avansată la vehicule care pot conduce legal fără supraveghere.