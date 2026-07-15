UE relaxează regulile pentru ochelarii smart. Meta primește un avantaj important în Europa
Comisia Europeană a adoptat o modificare care permite anumitor dispozitive purtabile să aibă baterii ce pot fi înlocuite doar de profesioniști, nu direct de utilizatori. Excepția include ceasurile inteligente, brățările fitness și ochelarii smart, potrivit „actului delegat publicat de Comisia Europeană”.
Decizia elimină un obstacol important pentru Meta. Cele mai noi generații de ochelari Ray-Ban Meta au baterii integrate, care nu pot fi scoase ușor de cumpărător. Compania va putea continua extinderea produselor în Europa fără să le reproiecteze complet.
Ce schimbă exact noua excepție
Regulamentul european privind bateriile stabilește că acumulatorii portabili trebuie să poată fi scoși și înlocuiți de utilizator. Regula urmărește să prelungească durata de viață a dispozitivelor. De asemenea, ar trebui să reducă numărul gadgeturilor aruncate doar pentru că bateria s-a degradat.
Noua excepție nu înseamnă că bateria poate deveni complet imposibil de schimbat. Producătorul trebuie să permită înlocuirea sa de către un profesionist independent. Utilizatorul nu mai este însă obligat să aibă acces direct la acumulator.
Comisia Europeană argumentează că dispozitivele purtabile sunt foarte mici. Deschiderea lor de către utilizator poate perfora bateria sau poate compromite rezistența la apă. În cazul ochelarilor, există și limitări ergonomice. Brațele trebuie să rămână suficient de subțiri și confortabile.
Parlamentul European și guvernele statelor membre au la dispoziție două luni pentru a obiecta. Dacă nu apare nicio opoziție, actul va fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acesta va intra în vigoare după alte 20 de zile.
Meta scapă de nevoia unei reproiectări costisitoare
Meta a lansat prima generație de ochelari Ray-Ban conectați în Europa în 2021. Compania a adăugat ulterior camere, microfoane și un asistent bazat pe inteligență artificială. Acumulatorul este ascuns în rama dispozitivului și nu poate fi înlocuit simplu acasă.
O aplicare strictă a regulii europene ar fi putut obliga Meta să refacă designul. O baterie accesibilă ar fi necesitat capace, șuruburi sau mecanisme suplimentare. Acestea ar fi putut face ochelarii mai grei și mai puțin rezistenți la apă.
Ambasadorul american la Uniunea Europeană, Andrew Puzder, a criticat public restricțiile în luna martie. El a susținut că regulile sunt prea largi și împiedică vânzarea unui produs dezvoltat printr-o colaborare americano-europeană.
Comisia neagă că modificarea a fost făcută în urma presiunilor Statelor Unite. Instituția spune că decizia a venit după consultări cu statele membre, industria și organizațiile de protecție a consumatorilor. Excepția nu menționează un anumit producător.
Problemele de confidențialitate nu dispar
Regula bateriilor era doar una dintre dificultățile întâmpinate de Meta. Ochelarii au camere integrate și pot filma persoane care nu știu că sunt înregistrate. Un LED luminos ar trebui să indice momentul în care camera este activă.
Compania a introdus recent o protecție care „blochează camera ochelarilor Ray-Ban Meta” atunci când cineva încearcă să acopere LED-ul. Măsura nu elimină însă toate temerile. Lumina poate fi greu de observat în spații aglomerate sau puternic luminate.
O altă controversă privește posibila introducere a recunoașterii faciale. O investigație a indicat că aplicația Meta AI conține elemente tehnice asociate unei funcții de identificare. Playtech a explicat de ce „ochelarii Meta ar putea ascunde o funcție de „spionaj”.
Autoritățile europene analizează și modul în care sunt procesate imaginile. Presa suedeză a relatat că angajați ai unor subcontractori din Kenya ar fi verificat înregistrări private pentru etichetarea datelor folosite la antrenarea AI. Printre imagini s-ar fi aflat informații bancare și momente extrem de intime.
Google, Samsung și Apple pot profita de schimbare
Meta nu este singura companie avantajată. Google și Samsung dezvoltă propriile dispozitive purtabile cu camere și inteligență artificială. O baterie integrată permite realizarea unor rame mai subțiri și mai apropiate de forma ochelarilor obișnuiți.
Playtech a prezentat deja proiectul prin care Google și Samsung pregătesc ochelari inteligenți cu Gemini. Apple lucrează, la rândul său, la mai multe produse purtabile care ar putea concura cu Ray-Ban Meta.
Vânzările ochelarilor Meta au crescut puternic în Statele Unite. Peste șapte milioane de perechi ar fi fost comercializate la nivel mondial în 2025. Distribuția din Europa a rămas însă mai lentă, iar o mare parte dintre magazine nu aveau încă acces la produse.
Excepția pentru baterii facilitează extinderea, dar nu rezolvă întrebările esențiale. Europenii trebuie să decidă dacă beneficiile unui asistent AI purtat pe față justifică prezența permanentă a unei camere în spațiile publice. Pentru Meta, obstacolul tehnic devine mai mic. Cel legat de încredere rămâne însă la fel de mare.