UE relaxează regulile pentru ochelarii smart. Meta primește un avantaj important în Europa

Ce schimbă exact noua excepție

Regulamentul european privind bateriile stabilește că acumulatorii portabili trebuie să poată fi scoși și înlocuiți de utilizator. Regula urmărește să prelungească durata de viață a dispozitivelor. De asemenea, ar trebui să reducă numărul gadgeturilor aruncate doar pentru că bateria s-a degradat.

Noua excepție nu înseamnă că bateria poate deveni complet imposibil de schimbat. Producătorul trebuie să permită înlocuirea sa de către un profesionist independent. Utilizatorul nu mai este însă obligat să aibă acces direct la acumulator.

Comisia Europeană argumentează că dispozitivele purtabile sunt foarte mici. Deschiderea lor de către utilizator poate perfora bateria sau poate compromite rezistența la apă. În cazul ochelarilor, există și limitări ergonomice. Brațele trebuie să rămână suficient de subțiri și confortabile.

Parlamentul European și guvernele statelor membre au la dispoziție două luni pentru a obiecta. Dacă nu apare nicio opoziție, actul va fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acesta va intra în vigoare după alte 20 de zile.

Meta scapă de nevoia unei reproiectări costisitoare

Meta a lansat prima generație de ochelari Ray-Ban conectați în Europa în 2021. Compania a adăugat ulterior camere, microfoane și un asistent bazat pe inteligență artificială. Acumulatorul este ascuns în rama dispozitivului și nu poate fi înlocuit simplu acasă.

O aplicare strictă a regulii europene ar fi putut obliga Meta să refacă designul. O baterie accesibilă ar fi necesitat capace, șuruburi sau mecanisme suplimentare. Acestea ar fi putut face ochelarii mai grei și mai puțin rezistenți la apă.