Auchan România publică Raportul de Sustenabilitate 2025: peste 100 de filiere, aproape 4,5 milioane de produse salvate de la risipă și investiții continue în eficiență energetică

100 filiere dezvoltate împreună cu producători locali și peste 90% furnizori din România

La finalul anului 2025, Auchan România a ajuns la 111 filiere responsabile, dintre care 100 dezvoltate împreună cu producători locali din întreaga țară, marcând unul dintre cele mai ample programe de parteneriat agricol și alimentar din retailul românesc. Lansat în 2019, programul Filierele Auchan promovează colaborări pe termen lung și asigură trasabilitatea produselor de la producător până la raft.

Pentru a susține standardele de calitate și transparență în lanțul de aprovizionare, compania a realizat în 2025 peste 160 de audituri sociale la furnizorii de marcă proprie și din cadrul Filiere Auchan. În același timp, Auchan și-a consolidat relația cu furnizorii români, care reprezintă peste 90% din totalul furnizorilor companiei, contribuind astfel la dezvoltarea economiei locale și la creșterea rezilienței lanțurilor de aprovizionare. În plus, retailerul are 1.400 de produse alimentare marcă proprie fabricate în România, de aproximativ 140 de producători locali.

Auchan Renewable Energy și investiții pentru reducerea amprentei de carbon

Începând cu iunie 2025, Auchan România a demarat furnizarea directă de energie prin Auchan Renewable Energy, companie proprie de energie, extinzând progresiv rețeaua de locații alimentate prin acest model. Până la începutul anului 2026, 40 de locații, magazine Auchan și ATAC, precum și sediul central, sunt alimentate prin Auchan Renewable Energy, iar aproximativ 60% din energia utilizată provine din surse regenerabile. În paralel, compania a extins infrastructura proprie de producție a energiei verzi, ajungând la 18 locații dotate cu panouri fotovoltaice.

Tot în 2025, modernizarea instalațiilor frigorifice din rețea a contribuit la reducerea cu 30% a emisiilor generate de activitatea de refrigerare (Scope 1). Până în 2030, compania își propune utilizarea exclusivă a energiei din surse regenerabile. În paralel, Auchan a extins utilizarea transportului cu emisii reduse prin introducerea a două camioane electrice destinate aprovizionării supermarketurilor U-Center și Exigent din București.

Un element diferențiator este extinderea eforturilor de decarbonizare dincolo de operațiunile proprii, către întregul lanț de aprovizionare. În acest sens, Auchan piloteaza deja de cativa ani programul „Parteneri pentru Decarbonizare” și a organizat în 2025 o nouă ediție a Climate Supplier Event, reunind peste 100 de producători și furnizori pentru a accelera tranziția către modele de business cu emisii reduse.

În completarea acestor demersuri, Auchan România, împreună cu BRD – Groupe Société Générale, a lansat în 2025 un pachet de finanțare sustenabilă dedicat exclusiv furnizorilor săi, o inițiativă în premieră pe piața locală, care a permis furnizorilor să acceseze finanțări în condiții avantajoase pentru investiții în eficiență energetică, mobilitate electrică, tehnologii cu emisii reduse sau soluții de optimizare a consumului de resurse. În plus, sunt disponibile instrumente financiare corelate cu obiective de sustenabilitate, care încurajează tranziția reală și măsurabilă a companiilor.