Auchan România publică Raportul de Sustenabilitate 2025: peste 100 de filiere, aproape 4,5 milioane de produse salvate de la risipă și investiții continue în eficiență energetică
Auchan România publică cel de-al șaselea Raport de Sustenabilitate, aferent 2025, marcând un an de progres semnificativ în direcția reducerii impactului asupra mediului, susținerii producătorilor locali și dezvoltării unei culturi organizaționale bazate pe responsabilitate și implicare.
În anul în care compania aniversează 20 de ani de activitate pe piața locală, raportul evidențiază rezultate importante în domeniile mediului, impactului social și guvernanței corporative, de la la dezvoltarea filierelor de produse românești împreună cu producători locali și reducerea emisiilor generate de activitatea de refrigerare, până la investiții de peste 4 milioane de lei în proiecte sociale și întărirea relației cu furnizorii români.
100 filiere dezvoltate împreună cu producători locali și peste 90% furnizori din România
La finalul anului 2025, Auchan România a ajuns la 111 filiere responsabile, dintre care 100 dezvoltate împreună cu producători locali din întreaga țară, marcând unul dintre cele mai ample programe de parteneriat agricol și alimentar din retailul românesc. Lansat în 2019, programul Filierele Auchan promovează colaborări pe termen lung și asigură trasabilitatea produselor de la producător până la raft.
Pentru a susține standardele de calitate și transparență în lanțul de aprovizionare, compania a realizat în 2025 peste 160 de audituri sociale la furnizorii de marcă proprie și din cadrul Filiere Auchan. În același timp, Auchan și-a consolidat relația cu furnizorii români, care reprezintă peste 90% din totalul furnizorilor companiei, contribuind astfel la dezvoltarea economiei locale și la creșterea rezilienței lanțurilor de aprovizionare. În plus, retailerul are 1.400 de produse alimentare marcă proprie fabricate în România, de aproximativ 140 de producători locali.
Auchan Renewable Energy și investiții pentru reducerea amprentei de carbon
Începând cu iunie 2025, Auchan România a demarat furnizarea directă de energie prin Auchan Renewable Energy, companie proprie de energie, extinzând progresiv rețeaua de locații alimentate prin acest model. Până la începutul anului 2026, 40 de locații, magazine Auchan și ATAC, precum și sediul central, sunt alimentate prin Auchan Renewable Energy, iar aproximativ 60% din energia utilizată provine din surse regenerabile. În paralel, compania a extins infrastructura proprie de producție a energiei verzi, ajungând la 18 locații dotate cu panouri fotovoltaice.
Tot în 2025, modernizarea instalațiilor frigorifice din rețea a contribuit la reducerea cu 30% a emisiilor generate de activitatea de refrigerare (Scope 1). Până în 2030, compania își propune utilizarea exclusivă a energiei din surse regenerabile. În paralel, Auchan a extins utilizarea transportului cu emisii reduse prin introducerea a două camioane electrice destinate aprovizionării supermarketurilor U-Center și Exigent din București.
Un element diferențiator este extinderea eforturilor de decarbonizare dincolo de operațiunile proprii, către întregul lanț de aprovizionare. În acest sens, Auchan piloteaza deja de cativa ani programul „Parteneri pentru Decarbonizare” și a organizat în 2025 o nouă ediție a Climate Supplier Event, reunind peste 100 de producători și furnizori pentru a accelera tranziția către modele de business cu emisii reduse.
În completarea acestor demersuri, Auchan România, împreună cu BRD – Groupe Société Générale, a lansat în 2025 un pachet de finanțare sustenabilă dedicat exclusiv furnizorilor săi, o inițiativă în premieră pe piața locală, care a permis furnizorilor să acceseze finanțări în condiții avantajoase pentru investiții în eficiență energetică, mobilitate electrică, tehnologii cu emisii reduse sau soluții de optimizare a consumului de resurse. În plus, sunt disponibile instrumente financiare corelate cu obiective de sustenabilitate, care încurajează tranziția reală și măsurabilă a companiilor.
Aproape 4,5 milioane de produse salvate prin Zero Risipă și noi soluții de economie circulară
Lansat în 2019, programul Zero Risipă contribuie la reducerea risipei alimentare prin valorificarea produselor aflate aproape de termenul de expirare, dar care sunt în continuare sigure pentru consum. În 2025, prin acest program au fost salvate aproape 4,5 milioane de produse, una dintre cele mai ample inițiative de combatere a risipei alimentare din retailul românesc. De asemenea, eforturile retailerului în direcția economiei circulare s-au reflectat și în gestionarea responsabilă a resurselor, 72% dintre deșeurile generate fiind valorificate prin procese de reutilizare, reciclare sau recuperare.
Un alt pas important a fost implementarea unui proiect pilot cu soluții bazate pe inteligență artificială în raionul de Fructe și Legume, care permit o gestionare mai eficientă a stocurilor și o mai bună adaptare a comenzilor la cererea reală a consumatorilor.
„În 2025, am continuat să demonstrăm că sustenabilitatea aduce rezultate atunci când este integrată în toate deciziile de business. De la extinderea programului de Filiere și până la reducerea emisiilor, fiecare progres reflectă angajamentul nostru de a construi un model de retail mai responsabil și mai rezilient. În anul în care Auchan marchează 20 de ani de prezență în România, ne bucurăm să vedem că obiectivele noastre de sustenabilitate se transformă în rezultate măsurabile pentru mediu, pentru partenerii noștri și pentru comunitate. Credem că viitorul retailului se construiește prin colaborare, inovație și responsabilitate, iar Raportul de Sustenabilitate 2025 reflectă pașii valoroși pe care îi facem în această direcție”, a declarat Corina Dospinoiu-Imre, Director Sustenabilitate Auchan Retail România.
Peste 4 milioane de lei investiți în proiecte sociale și până la 9.000 de acțiuni de sustenabilitate realizate de angajați
În plan social, Auchan România și-a confirmat rolul activ în comunitate prin susținerea a peste 40 de proiecte sociale și investiții de peste 4 milioane de lei în inițiative dedicate combaterii insecurității alimentare, educației, incluziunii sociale și sprijinirii grupurilor vulnerabile.
Totodată, cu sprijinul clienților, Auchan a colectat și donat 96 de tone de alimente către organizații și persoane aflate în situații vulnerabile, contribuind direct la reducerea risipei alimentare și sprijinirea comunităților care au nevoie de ajutor.
Pe plan intern, compania a continuat să dezvolte Programul de Sustenabilitate Personală, prin care angajații sunt încurajați să se implice în activități cu impact pozitiv în comunitățile din care fac parte. În 2025, au fost realizate până la 9.000 de acțiuni individuale de voluntariat și sustenabilitate, precum activități de plantare, donare de alimente, donare de sânge, colectare ulei sau construcții de case pentru comunități vulnerabile.
Auchan și-a menținut statutul de angajator de referință pe piața locală, obținând certificarea Top Employer 2025. La finalul anului, 69% dintre angajații companiei erau femei, confirmând preocuparea constantă pentru diversitate și egalitate de șanse.
Raportul de Sustenabilitate 2025 continuă angajamentul Auchan România pentru transparență și raportare responsabilă, prezentând evoluția indicatorilor de mediu, sociali și de guvernanță și contribuția companiei la construirea unui model de retail sustenabil, orientat către nevoile consumatorilor, ale comunităților și ale generațiilor viitoare.
Raportul integral este disponibil la: https://www.auchan.ro/rapoarte-de-sustenabilitate-auchan-romania .
Despre Auchan România
La 20 de ani de la deschiderea primului hipermarket pe plan local, Auchan România are în portofoliu peste 500 de magazine, cuprinzând 26 de hipermarketuri clasice, 9 hipermarketuri ATAC Hiper Discount & un ATAC Super Discount, 9 supermarketuri clasice, magazinul inteligent Auchan Go, aproape 400 de magazine de ultra-proximitate MyAuchan, din care majoritatea în stațiile Petrom, peste 70 de magazine în franciză Simply by Auchan, precum și magazinul online auchan.ro. Acestora li se adaugă un pachet complex de soluții pentru parteneri și clienți, precum și compania de furnizare de energie Auchan Renewable Energy. Auchan propune un comerţ omnicanal, modern, de calitate, cu cele mai largi game de produse şi un concept de discount responsabil, cu toate preţurile mici, în fiecare zi.
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