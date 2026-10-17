Auchan aduce o nouă experiență de cumpărături în România. Intrări spectaculoase cu LED, panouri 3D și un sistem care îi ajută pe clienți să evite cozile
Vineri, 16 octombrie 2026, Auchan a prezentat o nouă etapă a proiectului său de retail media, în hipermarketul Auchan Drumul Taberei. Auchan Retail Media, prima regie de retail media din România, este un ecosistem omnicanal de comunicare 360°, bazat pe date, care reunește soluții media fizice și digitale în magazine, alături de publicitate digitală on-site și off-site. Noul concept digital in-store, implementat în premieră în Auchan Drumul Taberei, aduce împreună tehnologia și creativitatea pentru a le oferi brandurilor noi modalități de a comunica, dar și pentru a face experiența oamenilor care vin la cumpărături mai plăcută.
Auchan Drumul Taberei introduce un nou concept digital de comunicare în magazin
De la publicitatea pe hârtie la panourile 3D și spoturile create cu ajutorul inteligenței artificiale, retail media a evoluat, iar noile tehnologii își găsesc acum locul în Auchan Drumul Taberei. Magazinul, renovat complet în luna mai, este primul din România în care a fost implementat noul concept digital in-store Auchan Retail Media, cu inovații care aduc comunicarea brandurilor mai aproape de oameni, chiar în timp ce aceștia își fac cumpărăturile.
Cum se întâmplă acest lucru? Piesa centrală a noului concept o reprezintă cele două intrări imersive, dedicate universurilor Food și Non-food. Deasupra clienților, fiecare dintre ele are un ecran LED curbat, cu dimensiuni de 3,5 × 5,3 metri și o suprafață de peste 18 metri pătrați. Prin aceste intrări trec lunar aproximativ 650.000 de vizitatori ai magazinului, ceea ce le oferă brandurilor ocazia de a ajunge la un public numeros încă de la primii pași ai cumpărăturilor. Mai mult, spațiul se poate transforma complet de la o campanie la alta: astăzi îi poate întâmpina pe clienți cu universul unui brand de băuturi, iar la următoarea campanie poate deveni o experiență dedicată unui brand de cosmetice sau chiar aniversării Auchan.
Conceptul este completat de cele 50 de ecrane LED amplasate deasupra gondolelor și de alte șapte ecrane în formate speciale, poziționate de-a lungul „Bulevardului Prețurilor” și pe aleile principale. În interiorul magazinului, experiența continuă cu alte 24 de ecrane LED, astfel că întregul sistem pune la dispoziția brandurilor 12 formate de comunicare, adaptate diferitelor zone și categorii de produse.
Tur ghidat prin noul ecosistem Auchan Retail Media
Vineri, 16 octombrie 2026, Tiberiu Dănețiu, membru al Boardului Executiv și director Retail Media Auchan România, alături de întreaga echipă care a pus pe picioare proiectul, a făcut un tur al noului ecosistem Retail Media, prezentând, pe rând, fiecare dintre inovațiile pe care clienții le pot descoperi de acum înainte în Auchan Drumul Taberei.
Turul a început chiar de la cele două intrări imersive cu panouri LED, care transformă intrarea în magazin într-o experiență aparte. Mai departe, pe stâlpii de susținere din zona Food Court și a raionului de fructe și legume se află mai multe panouri LED 3D, cu patru sau șase poziții, care pot fi sincronizate între ele la secundă.
Printre elementele care completează acest ecosistem se numără un header LED de 25 de metri în universul BeautyShop, precum și ecrane integrate în zonele Cramă, Băuturi, Casă și Sezon, Textile, Puericultură și Trend.
Și zona de luat masa a fost modernizată, fiind suficient de spațioasă pentru cei care vor să bea o cafea, să încerce preparate tradiționale românești sau din bucătăria internațională, dar și pentru cei care vor să organizeze o întâlnire de afaceri.
„Bulevardul Prețurilor”, locul unde clienții găsesc cele mai bune oferte
Ajunși pe „Bulevardul Prețurilor”, clienții Auchan Drumul Taberei descoperă numeroase insule dedicate unor branduri apreciate, unde găsesc produse la ofertă. Deasupra acestora, ecranele afișează în timp real informații despre promoții și reducerile disponibile, astfel încât cumpărătorii pot afla mai ușor ce oferte îi așteaptă în magazin.
Etichete exclusiv digitale și cel mai mare ecran dintr-un hipermarket
În Auchan Drumul Taberei, teama că vei lua un produs de pe raft, doar pentru a descoperi la casa de marcat că prețul s-a schimbat între timp, nu ar trebui să mai fie o grijă. Toate etichetele de preț, fie că vorbim despre cele de dimensiuni mici sau despre cele în format A4, sunt complet digitale și se modifică pe loc, atunci când prețurile sunt actualizate în sistem. Astfel, clienții pot verifica mai ușor cât costă produsele pe care vor să le cumpere, fără să riște să găsească la raft un preț diferit de cel înregistrat la casă.
Pe lângă etichetele digitale, experiența de retail media este completată de cel mai mare ecran LED existent în prezent într-un hipermarket, potrivit informațiilor prezentate la eveniment. Vizibil încă de la intrare, acesta atrage atenția asupra mesajelor afișate, fie că este vorba despre noutăți, produse sau oferte disponibile în magazin. Fiecare informație rulează timp de 30 de secunde, astfel încât oamenii să aibă suficient timp să o observe și să afle ce i-ar putea interesa înainte de a-și continua cumpărăturile. Ecranul devine astfel mai mult decât un simplu suport publicitar, oferindu-le clienților ocazia să descopere ofertele și să se îndrepte către raioanele care îi interesează.
Nevoile clienților care se grăbesc, înțelese de Auchan
Pentru clienții care vor să își termine cumpărăturile cât mai repede, unul dintre avantajele pe care le găsesc în Auchan Drumul Taberei este serviciul Smart Cart. Acesta este disponibil exclusiv pentru membrii MyCLUB care au cel puțin 1.000 de puncte în cont și le permite să scaneze produsele pe măsură ce le pun în coș, fără să mai fie nevoie să le treacă printr-un scanner la finalul cumpărăturilor. Sistemul este simplu de folosit: clientul ia un cărucior adaptat, prevăzut cu un suport pentru tabletă, alege una dintre tabletele disponibile pe peretele Smart Cart și scanează codul din aplicația MyCLUB pentru a începe sesiunea de cumpărături.
Odată pornită sesiunea, fiecare produs este scanat înainte de a ajunge în coș, iar tableta afișează în timp real suma de plată. Există și o funcție care îi ajută pe clienți să se asigure că au scanat toate produsele. Dacă cineva pune în grabă un produs în coș fără să îl scaneze, tableta emite un semnal sonor și afișează imaginea acestuia, atrăgându-i atenția. În acest mod, cumpărătorii pot urmări permanent cât au de plată, își pot gestiona mai ușor bugetul stabilit pentru cumpărături și pot consulta, totodată, cele mai noi oferte disponibile.
Iar avantajele nu se opresc aici. După ce și-au terminat cumpărăturile, clienții se pot îndrepta direct către culoarul Scan&Go, destinat celor care vor să evite cozile de la casele obișnuite. Tot ce au de făcut este să scaneze codul de bare, să achite cumpărăturile și să își continue drumul. În plus, toate casele din magazin sunt funcționale pe toată durata programului și pot fi folosite atât cu asistența personalului, cât și fără aceasta, astfel încât clienții au la dispoziție mai multe opțiuni pentru a încheia cumpărăturile în funcție de timpul pe care îl au la dispoziție.
Un studiu a arătat că 100% dintre clienții participanți au observat ecranele din magazin
În Auchan Drumul Taberei,o vizită durează în medie 45 de minute, iar 70% dintre clienți vin la cumpărături săptămânal sau chiar mai des. Un studiu de eye-tracking realizat în 2025, în magazinele Auchan, de cadre universitare ale Facultății de Marketing din cadrul ASE București, arată că toți participanții au observat ecranele digitale, aflate în câmpul lor vizual până la 25% din timpul petrecut la cumpărături. În plus, peste 60% dintre clienții chestionați la ieșirea din magazin și-au amintit cu precizie reclamele văzute, iar 30% dintre cei care nu cumpăraseră produsul promovat au spus că își propun să îl cumpere data viitoare.
În cazul brandurilor cunoscute, conversia în vânzări poate ajunge la 15-20% sau chiar mai mult, potrivit măsurătorilor prezentate de companie, fără alte activări promoționale.
Auchan Retail Media, prezentă în 100 de magazine din România
Auchan a început să investească în acest domeniu în 2017, când a echipat primul magazin cu ecrane digitale conectate, iar în 2021 a lansat prima regie de retail media din România. Astăzi, rețeaua Auchan Retail Media & Data Insights cuprinde aproximativ 1.000 de ecrane digitale în 100 de magazine, alături de soluții de publicitate online, CRM și off-site.
Peste 300 de companii au folosit până acum acest ecosistem, derulând aproximativ 6.000 de campanii. Un rol important îl au și datele programului MyCLUB Auchan, prin care sunt realizate peste 60% din vânzările zilnice din magazine. În perioada următoare, compania își propune să extindă soluțiile de publicitate digitală, inclusiv pe cele bazate pe inteligență artificială și publicitate programatică, cu accent pe personalizare.
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