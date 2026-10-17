Auchan aduce o nouă experiență de cumpărături în România. Intrări spectaculoase cu LED, panouri 3D și un sistem care îi ajută pe clienți să evite cozile

„Bulevardul Prețurilor”, locul unde clienții găsesc cele mai bune oferte

Ajunși pe „Bulevardul Prețurilor”, clienții Auchan Drumul Taberei descoperă numeroase insule dedicate unor branduri apreciate, unde găsesc produse la ofertă. Deasupra acestora, ecranele afișează în timp real informații despre promoții și reducerile disponibile, astfel încât cumpărătorii pot afla mai ușor ce oferte îi așteaptă în magazin.

Etichete exclusiv digitale și cel mai mare ecran dintr-un hipermarket

În Auchan Drumul Taberei, teama că vei lua un produs de pe raft, doar pentru a descoperi la casa de marcat că prețul s-a schimbat între timp, nu ar trebui să mai fie o grijă. Toate etichetele de preț, fie că vorbim despre cele de dimensiuni mici sau despre cele în format A4, sunt complet digitale și se modifică pe loc, atunci când prețurile sunt actualizate în sistem. Astfel, clienții pot verifica mai ușor cât costă produsele pe care vor să le cumpere, fără să riște să găsească la raft un preț diferit de cel înregistrat la casă.

Pe lângă etichetele digitale, experiența de retail media este completată de cel mai mare ecran LED existent în prezent într-un hipermarket, potrivit informațiilor prezentate la eveniment. Vizibil încă de la intrare, acesta atrage atenția asupra mesajelor afișate, fie că este vorba despre noutăți, produse sau oferte disponibile în magazin. Fiecare informație rulează timp de 30 de secunde, astfel încât oamenii să aibă suficient timp să o observe și să afle ce i-ar putea interesa înainte de a-și continua cumpărăturile. Ecranul devine astfel mai mult decât un simplu suport publicitar, oferindu-le clienților ocazia să descopere ofertele și să se îndrepte către raioanele care îi interesează.

Nevoile clienților care se grăbesc, înțelese de Auchan

Pentru clienții care vor să își termine cumpărăturile cât mai repede, unul dintre avantajele pe care le găsesc în Auchan Drumul Taberei este serviciul Smart Cart. Acesta este disponibil exclusiv pentru membrii MyCLUB care au cel puțin 1.000 de puncte în cont și le permite să scaneze produsele pe măsură ce le pun în coș, fără să mai fie nevoie să le treacă printr-un scanner la finalul cumpărăturilor. Sistemul este simplu de folosit: clientul ia un cărucior adaptat, prevăzut cu un suport pentru tabletă, alege una dintre tabletele disponibile pe peretele Smart Cart și scanează codul din aplicația MyCLUB pentru a începe sesiunea de cumpărături.

Odată pornită sesiunea, fiecare produs este scanat înainte de a ajunge în coș, iar tableta afișează în timp real suma de plată. Există și o funcție care îi ajută pe clienți să se asigure că au scanat toate produsele. Dacă cineva pune în grabă un produs în coș fără să îl scaneze, tableta emite un semnal sonor și afișează imaginea acestuia, atrăgându-i atenția. În acest mod, cumpărătorii pot urmări permanent cât au de plată, își pot gestiona mai ușor bugetul stabilit pentru cumpărături și pot consulta, totodată, cele mai noi oferte disponibile.

Iar avantajele nu se opresc aici. După ce și-au terminat cumpărăturile, clienții se pot îndrepta direct către culoarul Scan&Go, destinat celor care vor să evite cozile de la casele obișnuite. Tot ce au de făcut este să scaneze codul de bare, să achite cumpărăturile și să își continue drumul. În plus, toate casele din magazin sunt funcționale pe toată durata programului și pot fi folosite atât cu asistența personalului, cât și fără aceasta, astfel încât clienții au la dispoziție mai multe opțiuni pentru a încheia cumpărăturile în funcție de timpul pe care îl au la dispoziție.