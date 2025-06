Auchan România, votat „Magazinul Anului 2025” în retailul autohton și premiat pentru produse marcă proprie românești

Cu un angajament constant pentru inovație, sustenabilitate și accesibilitate, Auchan România a fost recompensat cu trei distincții majore în cadrul competiției „Votat Produsul Anului 2025”, cea mai importantă platformă de recunoaștere a inovației și performanței în rândul produselor, brandurilor și rețelelor de retail din România. Pe lângă titlul de Magazinul Anului în categoria Hipermarket & Supermarket, competiție organizată în premieră anul acesta sub aceeași umbrelă, Auchan a câștigat și premiul „Votat Produsul Anului – Marcă Proprie Distribuitor” în două categorii, cu produse realizate alături de producători locali: „Batoane cu fructe și nuci” cu gama de batoane cu fructe și „Brânzeturi bio” cu gama telemea ECO de vacă din filiera Auchan.

Într-un climat în care încrederea consumatorilor devine moneda cea mai valoroasă, Gala „Votat Produsul Anului” s-a impus, de peste un deceniu, ca un barometru relevant al preferințelor românilor. În cadrul evenimentului sunt premiate cele mai apreciate produse marcă proprie din retailul autohton, dar și branduri și inițiative de impact, precum „Magazinul Anului”, pe baza unei metodologii riguroase, transparente și certificate la nivel internațional.

Premiul „Votat Magazinul Anului 2025” obținut de Auchan România în cadrul cele mai noi categorii introduse în competiție reprezintă o validare a experienței pe care retailerul o oferă clienților: o combinație între prețuri accesibile, gamă variată, produse responsabile și o strategie omnicanal bine calibrată. Această recunoaștere se bazează pe rezultatele unui studiu național, derulat între 24 martie – 31 mai 2025, pe un eșantion de 6.445 consumatori români din mediul urban, realizat de compania de cercetare Treetz sprl, membră ESOMAR, cu certificare Deloitte pentru metodologie.

Auchan România continuă să câștige încrederea consumatorilor cu produse marcă proprie la cel mai bun raport calitate-preț. Astfel, peste 1.000 din cele peste 1.300 de produse alimentare marcă proprie sunt realizate în parteneriat cu producători români, iar fiecare gamă lansată este gândită să răspundă concret nevoilor actuale ale clienților, reflectând angajamentul retailerului pentru calitate, inovație și sustenabilitate.

Produsele marcă proprie Auchan premiate în 2025 în cadrul Galei „Votat Produsul Anului 2025” sunt:

Gama Telemea Eco de Vacă Auchan – câștigătoare în categoria „Brânzeturi Bio” și parte din Filiera Auchan, apreciată pentru gustul autentic românesc, proveniența responsabilă și certificarea ecologică.

– câștigătoare în categoria „Brânzeturi Bio” și parte din Filiera Auchan, apreciată pentru gustul autentic românesc, proveniența responsabilă și certificarea ecologică. Gama de batoane cu fructe Auchan – câștigătoare în categoria „Batoane cu nuci și fructe”, formată din 9 sortimente produse în România și caracterizată de echilibrul dintre gust natural, ingrediente de calitate și forma practică.

Aceste distincții reflectă nu doar preferințele momentului, ci și tendințele de consum în care clienții aleg produse curate, transparente, cu impact redus asupra mediului și valoare nutritivă crescută.

Despre Auchan România

Auchan România are în portofoliu peste 470 de magazine, cuprinzând 26 de hipermarketuri clasice, 8 hipermarketuri ATAC Hiper Discount, 9 supermarketuri, magazinul inteligent Auchan Go, aproape 400 de magazine de ultra-proximitate MyAuchan, din care majoritatea în stațiile Petrom, peste 30 de magazine în franciză Simply by Auchan, precum și magazinul online auchan.ro. Cu o cifră de afaceri cu taxe în 2024 de peste 1,7 miliarde de Euro, Auchan propune locuitorilor din orașele în care sunt prezente magazinele sale un comerţ omnicanal, modern, de calitate, cu cele mai largi game de produse şi un concept de discount responsabil, cu toate preţurile mici, în fiecare zi.

Articol susținut de Auchan.