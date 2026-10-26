Mașinile hibride domină piața auto din Europa, în timp ce electricele câștigă rapid teren în fața celor pe benzină
Piața auto europeană trece printr-o schimbare importantă, iar preferințele cumpărătorilor se îndreaptă tot mai mult către motorizările electrificate. Mașinile hibride au ajuns pe primul loc în clasamentul înmatriculărilor, în timp ce automobilele complet electrice au înregistrat o creștere puternică în septembrie 2026. În aceeași perioadă, modelele pe benzină au pierdut teren, ajungând la o cotă de piață mult mai mică decât cea a vehiculelor electrice.
Datele pentru primele nouă luni ale anului arată că piața continuă să crească, însă ritmul diferă considerabil în funcție de tipul de motorizare. Mașinile electrice și cele hibride câștigă tot mai mult spațiu, în timp ce motoarele exclusiv termice reprezintă o parte tot mai redusă din totalul înmatriculărilor.
Piața auto europeană crește, iar septembrie aduce un avans important
În septembrie 2026, în Europa au fost înmatriculate aproximativ 1,36 milioane de autoturisme, dacă sunt incluse statele Uniunii Europene, țările EFTA și Marea Britanie. Dintre acestea, 971.048 au fost înregistrate în Uniunea Europeană, scrie Profit.ro.
La nivelul UE, înmatriculările au crescut cu 10,2% față de aceeași lună a anului trecut. Rezultatul depășește ritmul mediu înregistrat de la începutul anului, când piața europeană a avansat cu 5,7% în Uniune și cu 6,3% dacă sunt luate în calcul toate țările din regiune incluse în statistici.
Creșterea nu a fost distribuită uniform între diferitele categorii de automobile. Modelele complet electrice au avut cel mai puternic avans, în timp ce hibridele au continuat să atragă cumpărători și să ocupe cea mai mare cotă de piață. Și automobilele plug-in hybrid au înregistrat o evoluție pozitivă.
Aceste rezultate indică o schimbare a structurii pieței, în care alegerea unei mașini nu mai înseamnă doar comparația dintre benzină și motorină. Variantele electrificate, de la sistemele mild-hybrid până la automobilele care funcționează exclusiv cu energie electrică, au ajuns să reprezinte aproape toate înmatriculările dintr-o lună.
Hibridele sunt pe primul loc, cu peste o treime din piață
Mașinile hibride au avut în septembrie o cotă de piață de 34,1%, un nou record pentru această categorie. În total, au fost înmatriculate peste 330.000 de automobile hibride, inclusiv modelele mild-hybrid, iar volumul a crescut cu 7,3% față de septembrie 2025.
Popularitatea acestor motorizări poate fi explicată și prin varietatea de sisteme disponibile pe piață. Categoria include modele care folosesc un motor electric pentru a sprijini propulsorul termic, dar și automobile hibride care pot parcurge distanțe mai mari în regim electric, în funcție de configurație.
Pentru cumpărătorii care nu vor să treacă direct la o mașină complet electrică, hibridele reprezintă o variantă intermediară. În același timp, cota lor ridicată arată că această tehnologie a ajuns să ocupe un loc important în oferta producătorilor și în deciziile de achiziție.
Pe intervalul ianuarie-septembrie 2026, au fost înmatriculate aproximativ 3,1 milioane de automobile hibride în Europa, ceea ce corespunde unei cote de piață de 36,3%. Categoria rămâne astfel liderul pieței, deși rezultatele din septembrie sugerează că automobilele complet electrice recuperează rapid diferența.
Mașinile electrice aproape își dublează cota față de cele pe benzină
Automobilele complet electrice au înregistrat cea mai spectaculoasă evoluție din septembrie. Au fost înmatriculate 290.117 unități, cu 72,9% mai multe decât în aceeași lună din 2025. Creșterea înseamnă peste 120.000 de mașini în plus față de nivelul de anul trecut.
Cota de piață a modelelor electrice a ajuns la 29,9%, aproape dublă față de cea a automobilelor pe benzină, care s-a situat la 17,4%. Diferența evidențiază schimbarea rapidă a preferințelor cumpărătorilor europeni și avansul propulsiei electrice în raport cu motoarele termice convenționale.
În primele nouă luni ale anului, înmatriculările de mașini complet electrice au ajuns la aproximativ 1,93 milioane de unități. Acestea au reprezentat 22,7% din piață, față de 16,1% în perioada similară a anului trecut.
Și automobilele plug-in hybrid au continuat să crească. În septembrie au fost înmatriculate 102.267 de astfel de mașini, cu 11,7% peste nivelul din urmă cu un an. Categoria a ajuns la o cotă lunară de 10,5%, iar pe primele nouă luni a reprezentat 10,1% din piață, cu mai puțin de un milion de unități înmatriculate.
Motoarele exclusiv termice pierd teren în fața celor electrificate
Privite împreună, mașinile complet electrice, hibridele și modelele plug-in hybrid au reprezentat 74,5% din piața europeană în septembrie, conform cotelor prezentate pentru fiecare categorie. Dacă sunt incluse și alte forme de electrificare, precum sistemele mild-hybrid, ponderea motorizărilor electrificate a ajuns la 91,9%, potrivit datelor citate.
Prin comparație, automobilele pe benzină și diesel au rămas cu o cotă cumulată de aproximativ 8% în luna septembrie, ceea ce arată cât de mult s-a modificat structura înmatriculărilor. Pe primele nouă luni ale anului, situația a fost diferită: benzina și motorina au reprezentat împreună 28,2% din piață.
Datele pentru întregul interval arată că tranziția nu se desfășoară în același ritm pentru toate tehnologiile. Hibridele rămân categoria dominantă, însă automobilele electrice au câștigat teren față de anul trecut, iar plug-in hybrid continuă să crească.