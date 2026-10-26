Mașinile hibride domină piața auto din Europa, în timp ce electricele câștigă rapid teren în fața celor pe benzină

Piața auto europeană crește, iar septembrie aduce un avans important

În septembrie 2026, în Europa au fost înmatriculate aproximativ 1,36 milioane de autoturisme, dacă sunt incluse statele Uniunii Europene, țările EFTA și Marea Britanie. Dintre acestea, 971.048 au fost înregistrate în Uniunea Europeană, scrie Profit.ro.

La nivelul UE, înmatriculările au crescut cu 10,2% față de aceeași lună a anului trecut. Rezultatul depășește ritmul mediu înregistrat de la începutul anului, când piața europeană a avansat cu 5,7% în Uniune și cu 6,3% dacă sunt luate în calcul toate țările din regiune incluse în statistici.

Creșterea nu a fost distribuită uniform între diferitele categorii de automobile. Modelele complet electrice au avut cel mai puternic avans, în timp ce hibridele au continuat să atragă cumpărători și să ocupe cea mai mare cotă de piață. Și automobilele plug-in hybrid au înregistrat o evoluție pozitivă.

Aceste rezultate indică o schimbare a structurii pieței, în care alegerea unei mașini nu mai înseamnă doar comparația dintre benzină și motorină. Variantele electrificate, de la sistemele mild-hybrid până la automobilele care funcționează exclusiv cu energie electrică, au ajuns să reprezinte aproape toate înmatriculările dintr-o lună.

Hibridele sunt pe primul loc, cu peste o treime din piață

Mașinile hibride au avut în septembrie o cotă de piață de 34,1%, un nou record pentru această categorie. În total, au fost înmatriculate peste 330.000 de automobile hibride, inclusiv modelele mild-hybrid, iar volumul a crescut cu 7,3% față de septembrie 2025.

Popularitatea acestor motorizări poate fi explicată și prin varietatea de sisteme disponibile pe piață. Categoria include modele care folosesc un motor electric pentru a sprijini propulsorul termic, dar și automobile hibride care pot parcurge distanțe mai mari în regim electric, în funcție de configurație.

Pentru cumpărătorii care nu vor să treacă direct la o mașină complet electrică, hibridele reprezintă o variantă intermediară. În același timp, cota lor ridicată arată că această tehnologie a ajuns să ocupe un loc important în oferta producătorilor și în deciziile de achiziție.