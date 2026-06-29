Galaxia uriașă care arată ca un arc cu săgeată: astronomii au descoperit o formă cosmică nemaivăzută

RAD-BAARG nu se vede ca o galaxie obișnuită în imaginile optice. Forma de arc și săgeată apare în special în unde radio, captate de radiotelescopul LOFAR. Emisia radio, colorată în roșu în imaginile publicate de echipă, a fost suprapusă peste observații optice ale cerului, iar rezultatul pare desprins dintr-o ilustrație SF.

Cum a ajuns o galaxie să arate ca un arc cu săgeată

În centrul unei galaxii radio se află, de regulă, o gaură neagră supermasivă care „se hrănește” cu materie. O parte din această materie nu cade direct în gaură, ci este accelerată și expulzată sub forma unor jeturi uriașe de plasmă. Aceste jeturi pot ajunge la distanțe de milioane de ani-lumină și sunt vizibile în spectrul radio.

În cele mai multe cazuri, astfel de galaxii au un aspect relativ simetric. Jeturile pleacă în direcții opuse și formează două regiuni mari, asemănătoare unor baloane sau lobi de plasmă, de o parte și de alta a galaxiei centrale. În cazul RAD-BAARG, simetria pare să fi dispărut complet.

Pe o parte, jetul formează o regiune curbată, lată și luminoasă, care se transformă într-un arc enorm de aproximativ 560 de kiloparseci, adică aproape 1,8 milioane de ani-lumină. Pe partea cealaltă, jetul se răsucește într-o formă de S, apoi continuă într-o coadă slabă și deplasată, care ajunge la aproape 600 de kiloparseci.

În total, structura are o dimensiune proiectată de aproximativ 715 kiloparseci, echivalentul a peste 2,3 milioane de ani-lumină. Asta o plasează în categoria galaxiilor radio gigantice, unele dintre cele mai mari structuri individuale create de o singură galaxie. Pentru comparație, Calea Lactee are un diametru de aproximativ 100.000 de ani-lumină.

Explicația posibilă: galaxia se mișcă supersonic printr-un roi cosmic

Cea mai interesantă ipoteză a cercetătorilor este că RAD-BAARG cade spre un roi de galaxii și se deplasează prin gazul fierbinte dintre galaxii cu o viteză supersonică. În acest scenariu, mișcarea ei ar genera în față un front de șoc uriaș, asemănător cu unda produsă de un avion care depășește viteza sunetului.

Gazul extrem de rarefiat din interiorul roiurilor de galaxii este greu de observat direct, însă jetul radio al galaxiei pare să „aprindă” această structură invizibilă. Cu alte cuvinte, plasma expulzată de gaura neagră ar putea face vizibil un front de șoc cosmic care, în mod normal, ar rămâne ascuns telescoapelor.