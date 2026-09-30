Unde s-au ieftinit apartamentele în România. Este singurul mare oraș în care prețurile au scăzut

În celelalte mari orașe analizate, tendința a fost inversă. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate în Timișoara, de peste 4%, urmată de Sibiu, cu 3,3%, Iași, cu 2,7%, Cluj-Napoca, cu 2%, și Brașov, cu 0,2%.

Cluj-Napoca rămâne cel mai scump

Chiar dacă Timișoara a înregistrat cea mai mare creștere procentuală în perioada analizată, Cluj-Napoca rămâne cel mai scump mare oraș dintre cele menționate, cu un preț mediu de aproximativ 3.155 de euro/mp.

La acest nivel, un apartament de 60 mp ar ajunge, orientativ, la aproape 189.300 de euro, în timp ce unul de 75 mp ar trece de 236.000 de euro. Prețul efectiv diferă, bineînțeles, în funcție de cartier, anul construcției, starea apartamentului și facilități.

Garsoniere de 80.000-120.000 de euro în București și împrejurimi

Nici scăderea medie de 1% din București nu înseamnă că locuințele au devenit accesibile. În Popești-Leordeni, de exemplu, dezvoltatorii dau exemplul unei garsoniere de aproximativ 40 mp care anul trecut costa circa 63.000 de euro plus TVA. Acum, prețul de bază poate ajunge la 66.000 de euro, iar după aplicarea TVA de 21%, suma finală depășește 79.000 de euro.

„O garsonieră de 40 de mp care anul trecut se vindea cu 63.000 de euro + TVA de 9%, adică 70.000, la momentul de față vindem cu 66.000 de euro + TVA de 21% și ajungem chiar peste 80.000 de euro”, explică Attila Ivacson, CEO al unei companii imobiliare.

În estul Capitalei, o garsonieră poate ajunge la aproximativ 95.000 de euro, iar un apartament cu două camere la 120.000 de euro. În nord, nivelul crește și mai mult.

„Pornesc de la aproximativ 115.000-120.000 de euro pentru apartamentele de tip studio dublu, preț fără TVA. Trei camere sunt în jur de 166.000, fără TVA, și apartamentele de două camere, 140.000 fără TVA”, spune Bogdan Bălașa, director general al unei companii imobiliare.

Românii au nevoie de până la opt luni să se hotărască

Prețurile ridicate și incertitudinea economică se văd și în timpul necesar pentru luarea unei decizii. Dacă în trecut o tranzacție se putea încheia în aproximativ trei luni, acum procesul poate dura șase-opt luni.

„În această perioadă, el vede undeva la 8-14 proprietăți”, explică Adrian Ciocoiu, managerul unei agenții imobiliare.

Prudența cumpărătorilor se reflectă și în numărul tranzacțiilor. În București-Ilfov, vânzările de locuințe au scăzut cu aproximativ 1,4%, iar la nivel național reculul este de circa 9% față de anul precedent, potrivit datelor prezentate.