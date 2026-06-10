ASUS Perfect Warranty: ce acoperă, avantaje și cum îți protejează investiția IT

Pentru companii, avantajul este cu atât mai important. Laptopurile nu sunt doar dispozitive individuale, ci investiții IT care susțin productivitatea angajaților. Un accident aparent minor, precum o cafea vărsată pe tastatură sau o căzătură de pe birou, poate scoate rapid din uz un sistem esențial. ASUS Perfect Warranty reduce acest risc și oferă un nivel suplimentar de predictibilitate într-un mediu în care costurile neprevăzute pot afecta bugetele IT.

Ce acoperă ASUS Perfect Warranty și ce rămâne în afara programului

ASUS Perfect Warranty acoperă daune accidentale rezultate din utilizarea normală a dispozitivului. Printre situațiile incluse se numără căderile accidentale, loviturile, coliziunile, deteriorarea cauzată de lichide, supratensiunile electrice și spargerile accidentale. Asta înseamnă că, dacă un laptop ASUS eligibil este scăpat pe jos și se fisurează carcasa sau ecranul, ori dacă este afectat accidental de lichide, utilizatorul poate apela la program pentru service autorizat.

Un punct important este că reparațiile sunt realizate în centre de service autorizate ASUS, cu piese de schimb și intervenții certificate. Pentru utilizator, asta contează nu doar pentru calitatea reparației, ci și pentru siguranța dispozitivului pe termen lung. În cazul unui laptop de muncă, o intervenție neautorizată poate crea probleme suplimentare, de la pierderea garanției până la riscuri legate de fiabilitate sau date.

Programul include și promisiunea unui service rapid, cu scopul de a reduce timpul de întrerupere. Pentru un utilizator individual, asta înseamnă mai puține zile fără laptop. Pentru o companie, înseamnă mai puține ore pierdute de angajați, mai puține blocaje în proiecte și o administrare mai eficientă a incidentelor. Într-o flotă de laptopuri, timpul de nefuncționare poate deveni un cost real, chiar dacă nu apare imediat pe factura de service.

Există însă și limite clare. ASUS Perfect Warranty nu acoperă furtul, pierderea, dezastrele naturale sau daunele intenționate. Sunt excluse și situații precum ploaia, incendiile, inundațiile sau alte forțe naturale, conform termenilor programului. De asemenea, ASUS verifică solicitările, iar clientul trebuie să furnizeze un rezumat al locului și momentului incidentului, plus o descriere detaliată. Dacă informațiile sau documentația nu sunt suficiente, cererea poate fi respinsă.

Costurile totale cumulate ale serviciilor de reparații solicitate în cadrul programului nu pot depăși prețul de achiziție al produsului. În plus, componentele reparate sau înlocuite beneficiază de garanție timp de trei luni sau pe perioada rămasă din garanția inițială, în funcție de situația aplicabilă. Este important de reținut că programul poate fi folosit o singură dată pentru fiecare număr de serie înregistrat în primul an de proprietate.

Cum activezi garanția și de ce contează pentru protejarea investiției IT

Pentru a beneficia de ASUS Perfect Warranty, trebuie urmați câțiva pași simpli. Mai întâi, utilizatorul trebuie să se înregistreze ca membru ASUS. Apoi, produsul trebuie înregistrat în termen de 90 de zile de la achiziție prin portalul ASUS Member, MyASUS, Armoury Crate, pagina Perfect Warranty sau alte portaluri ASUS de înregistrare a produselor. Dacă dispozitivul este eligibil, utilizatorul va primi un e-mail de notificare.