ASUS Perfect Warranty: ce acoperă, avantaje și cum îți protejează investiția IT
ASUS Perfect Warranty este un program de protecție suplimentară care acoperă anumite accidente ce pot apărea în utilizarea normală a dispozitivelor ASUS eligibile. Dincolo de garanția standard, serviciul vine ca o plasă de siguranță pentru situațiile în care un laptop este scăpat pe jos, intră în contact cu lichide, suferă o spargere accidentală sau este afectat de o supratensiune electrică. Pentru utilizatorii obișnuiți, dar mai ales pentru profesioniști și companii, o astfel de protecție poate face diferența dintre o reparație costisitoare și o intervenție mult mai ușor de gestionat.
Programul este disponibil fără taxe suplimentare pentru produsele eligibile, cu condiția ca acestea să fie noi, achiziționate din România de la distribuitori autorizați ASUS și înregistrate în termen de 90 de zile de la cumpărare. ASUS Perfect Warranty are o durată de un an de la data achiziției și poate fi folosită o singură dată pentru fiecare produs înregistrat. În practică, este o protecție gândită pentru primul an de utilizare, adică perioada în care un dispozitiv nou este intens folosit și, în multe cazuri, transportat frecvent între birou, casă, întâlniri, școală sau deplasări.
Pentru companii, avantajul este cu atât mai important. Laptopurile nu sunt doar dispozitive individuale, ci investiții IT care susțin productivitatea angajaților. Un accident aparent minor, precum o cafea vărsată pe tastatură sau o căzătură de pe birou, poate scoate rapid din uz un sistem esențial. ASUS Perfect Warranty reduce acest risc și oferă un nivel suplimentar de predictibilitate într-un mediu în care costurile neprevăzute pot afecta bugetele IT.
Ce acoperă ASUS Perfect Warranty și ce rămâne în afara programului
ASUS Perfect Warranty acoperă daune accidentale rezultate din utilizarea normală a dispozitivului. Printre situațiile incluse se numără căderile accidentale, loviturile, coliziunile, deteriorarea cauzată de lichide, supratensiunile electrice și spargerile accidentale. Asta înseamnă că, dacă un laptop ASUS eligibil este scăpat pe jos și se fisurează carcasa sau ecranul, ori dacă este afectat accidental de lichide, utilizatorul poate apela la program pentru service autorizat.
Un punct important este că reparațiile sunt realizate în centre de service autorizate ASUS, cu piese de schimb și intervenții certificate. Pentru utilizator, asta contează nu doar pentru calitatea reparației, ci și pentru siguranța dispozitivului pe termen lung. În cazul unui laptop de muncă, o intervenție neautorizată poate crea probleme suplimentare, de la pierderea garanției până la riscuri legate de fiabilitate sau date.
Programul include și promisiunea unui service rapid, cu scopul de a reduce timpul de întrerupere. Pentru un utilizator individual, asta înseamnă mai puține zile fără laptop. Pentru o companie, înseamnă mai puține ore pierdute de angajați, mai puține blocaje în proiecte și o administrare mai eficientă a incidentelor. Într-o flotă de laptopuri, timpul de nefuncționare poate deveni un cost real, chiar dacă nu apare imediat pe factura de service.
Există însă și limite clare. ASUS Perfect Warranty nu acoperă furtul, pierderea, dezastrele naturale sau daunele intenționate. Sunt excluse și situații precum ploaia, incendiile, inundațiile sau alte forțe naturale, conform termenilor programului. De asemenea, ASUS verifică solicitările, iar clientul trebuie să furnizeze un rezumat al locului și momentului incidentului, plus o descriere detaliată. Dacă informațiile sau documentația nu sunt suficiente, cererea poate fi respinsă.
Costurile totale cumulate ale serviciilor de reparații solicitate în cadrul programului nu pot depăși prețul de achiziție al produsului. În plus, componentele reparate sau înlocuite beneficiază de garanție timp de trei luni sau pe perioada rămasă din garanția inițială, în funcție de situația aplicabilă. Este important de reținut că programul poate fi folosit o singură dată pentru fiecare număr de serie înregistrat în primul an de proprietate.
Cum activezi garanția și de ce contează pentru protejarea investiției IT
Pentru a beneficia de ASUS Perfect Warranty, trebuie urmați câțiva pași simpli. Mai întâi, utilizatorul trebuie să se înregistreze ca membru ASUS. Apoi, produsul trebuie înregistrat în termen de 90 de zile de la achiziție prin portalul ASUS Member, MyASUS, Armoury Crate, pagina Perfect Warranty sau alte portaluri ASUS de înregistrare a produselor. Dacă dispozitivul este eligibil, utilizatorul va primi un e-mail de notificare.
Un detaliu important este alegerea regiunii corecte în contul ASUS. Utilizatorul trebuie să selecteze aceeași țară în care a cumpărat dispozitivul. Dacă regiunea contului nu corespunde cu țara de achiziție, cererea de garanție poate fi respinsă. Pentru România, programul se aplică achizițiilor și reparațiilor efectuate în România, iar produsele resigilate sau la mâna a doua nu beneficiază de această promoție.
Liniile de produse acoperite includ laptopuri ASUS Zenbook, Vivobook, ProArt, TUF și ROG achiziționate de la distribuitori autorizați ASUS din România, începând cu 1 ianuarie 2026. Disponibilitatea și acoperirea pot varia în funcție de țară, regiune și eligibilitatea exactă a dispozitivului, motiv pentru care este recomandată verificarea condițiilor la distribuitor sau la reprezentantul ASUS.
Pentru companii, ASUS Perfect Warranty poate fi privită ca un instrument de reducere a riscurilor. În loc ca fiecare accident să devină o cheltuială imprevizibilă, programul oferă o acoperire clară pentru cele mai frecvente situații neplăcute. Un laptop scăpat pe jos de un angajat aflat în deplasare, o tastatură afectată de lichide într-o sală de ședințe sau o carcasă crăpată în urma unei coliziuni nu mai înseamnă automat o pierdere majoră.
Avantajul este și operațional. Atunci când un dispozitiv este reparat într-un centru autorizat, cu piese originale și proceduri ASUS, compania are mai multă siguranță că laptopul revine în circuitul de lucru în condiții corecte. În plus, service-ul rapid poate contribui la menținerea productivității, mai ales în organizațiile în care fiecare laptop este asociat cu un rol critic.
ASUS Perfect Warranty nu înlocuiește o politică IT solidă, backup-ul regulat, protecția datelor sau folosirea atentă a echipamentelor. Dar completează aceste măsuri printr-o protecție practică împotriva accidentelor obișnuite. Pentru utilizatorii care investesc în laptopuri premium sau pentru firmele care cumpără echipamente pentru angajați, un an de acoperire suplimentară poate aduce liniște și control mai bun asupra costurilor.
Concluzia este simplă: ASUS Perfect Warranty este utilă tocmai pentru scenariile pe care nimeni nu le planifică. Căderile, lichidele, spargerile și supratensiunile pot apărea oricând, iar reparațiile pot fi scumpe. Dacă ai un produs ASUS eligibil, achiziționat nou din România, înregistrarea în termen de 90 de zile este un pas esențial. În schimb, primești o protecție suplimentară de un an, o singură intervenție acoperită pentru accidente și acces la service autorizat, într-un pachet care îți poate proteja investiția IT exact atunci când ai cea mai mare nevoie.