Trump amenință Canada cu taxe din cauza fumului de incendii. Ideea controversată seamănă cu mecanismul deja aplicat în UE

O taxă vamală nu poate stabili cu ușurință cine este vinovat pentru fum

Înaintea aplicării unei sancțiuni ar trebui stabilită sursa exactă a poluării, contribuția fiecărui incendiu și măsura în care autoritățile puteau preveni sau limita pagubele. Fumul din mai multe regiuni se poate combina, poate fi transportat pe distanțe mari și își poate schimba direcția în funcție de condițiile atmosferice.

Statele Unite se confruntă la rândul lor cu incendii de vegetație, iar fumul produs pe teritoriul american poate ajunge în Canada. O taxă unilaterală ar crea astfel un precedent greu de administrat: fiecare episod de poluare transfrontalieră ar putea deveni un conflict comercial, chiar și atunci când fenomenul este provocat în mare parte de condiții naturale extreme.

În plus, taxele pe importuri nu sunt plătite direct de pădurile sau instituțiile responsabile pentru prevenirea incendiilor. Costul ajunge, de regulă, la importatori, distribuitori și consumatori. Produsele canadiene s-ar putea scumpi în Statele Unite, fără ca banii colectați să fie folosiți automat pentru avioane de stingere, intervenții forestiere sau protejarea comunităților afectate.

Sezonul canadian de incendii din 2026 a afectat aproximativ 2,4 milioane de hectare până la momentul declarațiilor, iar mii de pompieri au fost mobilizați. Dimensiunea fenomenului arată cât de dificil este să reduci problema la o presupusă lipsă de voință politică. Prevenția forestieră contează, dar nu poate elimina complet riscul într-o perioadă cu temperaturi ridicate, vegetație uscată și numeroase focare simultane.

Uniunea Europeană aplică deja o taxare climatică, dar pe o bază diferită

Ideea de a introduce un cost pentru poluarea produsă într-o altă țară nu este complet nouă. Uniunea Europeană a trecut, de la 1 ianuarie 2026, la etapa definitivă a Mecanismului de ajustare a carbonului la frontieră, cunoscut drept CBAM. Sistemul vizează emisiile încorporate în anumite bunuri importate, nu fumul unui eveniment meteorologic sau al unui incendiu individual.

Printre categoriile vizate se numără cimentul, fierul și oțelul, aluminiul, îngrășămintele, energia electrică și hidrogenul. Importatorii europeni trebuie să declare emisiile asociate producției și să îndeplinească obligațiile financiare corespunzătoare. Scopul este ca firmele din afara Uniunii să nu obțină un avantaj doar pentru că produc în țări cu reguli climatice mai permisive.

Diferența esențială este posibilitatea măsurării. În cazul unei tone de oțel pot fi calculate emisiile generate de procesul industrial. În cazul fumului adus de vânt, atribuirea exactă a daunelor este mult mai dificilă, iar un tarif general aplicat produselor canadiene ar avea o legătură indirectă cu incendiile.