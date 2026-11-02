ASUS lansează un PC compact cu Intel Core Ultra 9 și RTX 5060. Performanță pentru profesioniști într-o carcasă de numai 15 litri

Potrivit publicației Carisinyal, ASUS a prezentat oficial modelul ExpertCenter P700 Mini Tower (P700ML) pe piața din Indonezia, pe 2 noiembrie 2026. Sistemul, anunțat inițial la nivel internațional în luna iunie, este disponibil în configurații care pot include procesorul Intel Core Ultra 9 275HX și placa video NVIDIA GeForce RTX 5060. Noutatea constă în lansarea comercială locală, nu în prezentarea unei generații complet noi de hardware.

Performanță ridicată într-o carcasă compactă de 15 litri

ASUS ExpertCenter P700 Mini Tower este construit în jurul unei carcase cu un volum de numai 15 litri, o dimensiune redusă pentru un desktop care poate integra componente performante. Sistemul este destinat companiilor, profesioniștilor din domenii creative, inginerilor și utilizatorilor care au nevoie de o stație de lucru fiabilă, fără să ocupe foarte mult spațiu pe birou.

Configurațiile superioare pot utiliza procesorul Intel Core Ultra 9 275HX, din familia Core Ultra Series 2, alături de o placă video NVIDIA GeForce RTX 5060. Această combinație permite utilizarea computerului pentru aplicații profesionale solicitante, editare multimedia, proiectare și alte operațiuni care beneficiază de accelerare grafică.

Sistemul poate fi configurat cu până la 64 GB de memorie DDR5, potrivit specificațiilor publicate pentru piața din România. În plus, ASUS oferă opțiuni de stocare SSD și HDD, astfel încât utilizatorii pot combina viteza necesară aplicațiilor cu un spațiu generos pentru documente, proiecte și arhive.

Un alt avantaj este conectivitatea. ExpertCenter P700 oferă numeroase porturi pentru periferice și echipamente profesionale, eliminând în multe situații necesitatea unor adaptoare suplimentare. Posibilitățile de extindere sunt importante mai ales pentru firmele care preferă calculatoare desktop ce pot fi adaptate în timp.

Această abordare se înscrie în strategia mai amplă a producătorului, care dezvoltă atât desktopuri compacte, cât și sisteme dedicate unor operațiuni mult mai complexe. Un exemplu este ASUS ExpertCenter Pro ET900N G3, stația de lucru destinată inteligenței artificiale, concepută pentru rularea locală a unor modele AI de mari dimensiuni.

Răcire silențioasă și securitate pentru mediul profesional

Pe lângă performanța componentelor, ASUS pune accent pe sistemul de răcire. ExpertCenter P700 utilizează o soluție termică bazată pe conducte din cupru și un ventilator eficient, proiectată pentru a menține temperaturile sub control fără un nivel ridicat de zgomot.

ASUS afirmă că sistemul poate susține un consum termic al procesorului de până la 95 W, în condiții de funcționare optimizate. Această caracteristică este importantă în spațiile de lucru unde mai multe calculatoare funcționează simultan, iar zgomotul produs de ventilatoare poate deveni deranjant.

O altă componentă importantă este securitatea. ExpertCenter P700 integrează suita ASUS ExpertGuardian, care include mecanisme de protecție hardware și software, modul TPM 2.0 și funcții de recuperare BIOS. Aceste instrumente sunt concepute pentru a reduce riscurile asociate accesului neautorizat și compromiterii sistemelor.

Protecția informațiilor reprezintă o preocupare tot mai mare pentru companiile mici și mijlocii. Așa cum arată și o analiză despre dificultățile întâmpinate de IMM-uri în actualizarea și securizarea calculatoarelor, hardware-ul profesional trebuie să răspundă inclusiv amenințărilor informatice, nu doar cerințelor de performanță.

În cazul companiilor care administrează zeci sau sute de calculatoare, funcțiile de protecție și recuperare pot reduce timpul necesar intervențiilor tehnice și pot contribui la continuitatea activității.

Prețul noului ASUS ExpertCenter P700 și disponibilitatea

În Indonezia, ASUS ExpertCenter P700 Mini Tower a fost prezentat cu un preț de pornire de aproximativ 25,99 milioane de rupii indoneziene. Costul final diferă în funcție de procesor, memoria RAM, placa video și configurația de stocare.

Produsul figurează deja și pe site-ul oficial ASUS România, unde sunt prezentate variante cu procesoare Intel Core Ultra, plăci video NVIDIA și memorie DDR5. Prezența în catalog nu garantează însă disponibilitatea imediată a tuturor configurațiilor pe piața locală.

ExpertCenter P700 se adresează în primul rând companiilor care preferă un sistem desktop tradițional, dar au nevoie de performanța și funcțiile de securitate ale generațiilor recente de hardware.

În comparație cu un sistem all-in-one sau cu un laptop profesional, un asemenea desktop oferă posibilități mai flexibile de extindere și întreținere. Diferențele dintre aceste categorii au fost analizate și într-un ghid Playtech despre alegerea calculatoarelor pentru mediul enterprise.

Prin lansarea comercială din Indonezia, ASUS continuă extinderea disponibilității ExpertCenter P700 pe piețele internaționale. Sistemul reflectă direcția actuală a industriei PC: performanță ridicată, securitate integrată și eficiență într-un format cât mai compact.