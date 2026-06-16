ASUS lansează ExpertCenter Pro ET900N G3, un monstru AI pentru birou. Poate rula modele cu până la 1 trilion de parametri

Noul sistem este construit pe platforma NVIDIA DGX Station GB300 și integrează procesorul NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchip, o soluție care promite performanțe comparabile cu cele întâlnite în infrastructuri profesionale dedicate. Practic, ASUS încearcă să transforme biroul obișnuit într-un spațiu capabil să gestioneze proiecte complexe de inteligență artificială fără a depinde în totalitate de serviciile cloud.

Un desktop creat pentru antrenarea și rularea modelelor AI de ultimă generație

Una dintre cele mai importante caracteristici ale noului ExpertCenter Pro ET900N G3 este memoria unificată de până la 748 GB, partajată între procesor și acceleratorul grafic. Acest lucru permite dezvoltatorilor și cercetătorilor să lucreze local cu modele AI mult mai mari decât cele care pot fi gestionate de stațiile de lucru tradiționale.

Potrivit ASUS, sistemul este capabil să susțină modele de inteligență artificială cu până la un trilion de parametri, o capacitate care îl transformă într-o soluție atractivă pentru companii, laboratoare de cercetare și echipe care dezvoltă aplicații bazate pe modele lingvistice de mari dimensiuni.

Performanța declarată ajunge la 20 PFLOPS pentru operațiuni AI, ceea ce înseamnă că desktopul poate accelera procese precum fine-tuning-ul modelelor, inferența AI, dezvoltarea de agenți autonomi, simulările complexe și proiectele de deep learning. Pentru specialiști, acest lucru se traduce prin timpi mai mici de procesare și o productivitate crescută în etapele de dezvoltare.

Un alt element esențial este tehnologia NVIDIA NVLink-C2C, care facilitează transferul rapid de date și accesul eficient la memoria unificată, reducând blocajele care apar adesea în fluxurile de lucru intensive.

ASUS mizează pe AI locală și pe protecția datelor companiilor

Pe măsură ce tot mai multe organizații adoptă soluții bazate pe inteligență artificială, preocupările legate de securitatea informațiilor și controlul datelor devin din ce în ce mai importante. Din acest motiv, ASUS promovează ExpertCenter Pro ET900N G3 ca pe o alternativă destinată rulării locale a aplicațiilor AI.

Prin păstrarea procesării în infrastructura proprie, companiile pot reduce dependența de serviciile cloud, pot avea un control mai strict asupra informațiilor sensibile și pot beneficia de latențe mai mici în aplicațiile care necesită răspunsuri în timp real. În plus, costurile operaționale devin mai ușor de anticipat pe termen lung.