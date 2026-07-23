Asteroidul a ucis dinozaurii, dar nu a „inventat” tonul: adevărul despre peștele uriaș cu sânge cald

Peștele care își păstrează mușchii calzi

Majoritatea peștilor sunt ectotermi. Temperatura corpului lor depinde în mare măsură de apa în care trăiesc. Tonul reprezintă una dintre excepții. El folosește rețele speciale de vase de sânge pentru a păstra căldura produsă de mușchi.

Această adaptare se numește endotermie regională. Nu înseamnă că întregul corp are o temperatură constantă, precum cel al unui mamifer. Anumite zone rămân însă mai calde. Mușchii lucrează astfel mai eficient. Peștele poate înota rapid și poate vâna inclusiv în ape reci.

Un mecanism asemănător de conservare a căldurii apare și la peștele-lună cu sânge cald. Acesta folosește vasele de sânge din apropierea branhiilor pentru a reduce pierderile de temperatură. Evoluția a ajuns la soluții similare în grupuri diferite.

Familia Scombridae include tonul, macroul și bonito. Reprezentanții săi au început să apară în apropierea graniței dintre Cretacic și Paleogen. Coincidența i-a făcut pe cercetători să lege succesul lor de extincția produsă de asteroid.

Arborele genealogic schimbă povestea asteroidului

Cercetătorii au analizat secvențe genetice de la 50 de specii din familia Scombridae. Datele au fost combinate cu informații din registrul fosil. Echipa a reconstruit astfel un arbore genealogic al tonilor și al rudelor lor.

Rezultatele plasează originea familiei în urmă cu aproximativ 68 de milioane de ani. Primele specii existau deci în apropierea momentului în care asteroidul Chicxulub a lovit Pământul. Diversificarea nu s-ar fi produs însă într-o singură explozie evolutivă.

Procesul s-a întins pe aproximativ 40 de milioane de ani. Endotermia ar fi evoluat independent de cel puțin trei ori. În două dintre aceste cazuri, trăsătura a apărut la 10-15 milioane de ani după impact. Legătura directă cu asteroidul devine astfel dificil de susținut.