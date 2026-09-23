Arabia Saudită intră în industria auto cu două mașini electrice desprinse din filmele SF. Noul brand Ceer vrea să concureze cu giganții mondiali
Arabia Saudită, una dintre cele mai mari puteri petroliere ale lumii, face un nou pas către construirea propriei industrii auto. Startupul saudit Ceer a prezentat primele sale două automobile electrice, un sedan și un SUV cu un design futurist, care vor ajunge pe piață la începutul anului 2027. Ambele modele poartă numele Exobot și se remarcă prin portierele care se deschid în sus, asemănătoare aripilor unui pescăruș, și printr-o construcție neobișnuită, fără montantul central întâlnit la majoritatea automobilelor. Potrivit Reuters , compania intenționează să lanseze încă cinci modele până în 2030, într-un proiect prin care Arabia Saudită încearcă să își reducă dependența economică de petrol și să devină un producător auto important în regiune.
Cele două automobile au fost prezentate pe 21 septembrie 2026, la complexul industrial Ceer din King Abdullah Economic City, Arabia Saudită. Compania este susținută de fondul suveran de investiții al regatului și de producătorul taiwanez Foxconn, cunoscut în special pentru fabricarea dispozitivelor Apple. Proiectul beneficiază și de expertiza tehnică a BMW, precum și de o rețea internațională de furnizori. Dincolo de designul spectaculos, miza este dezvoltarea unei industrii auto locale care să poată produce vehicule pentru piața internă și, ulterior, pentru export.
Ceer Exobot, mașinile electrice cu portiere futuriste și fără montant central
Primele două modele Ceer sunt un sedan electric premium și un SUV, ambele dezvoltate sub denumirea Exobot. Designul amintește de automobilele din filmele science-fiction, în special prin liniile caroseriei și prin portierele de tip gullwing, care se ridică în sus în loc să se deschidă lateral, așa cum se întâmplă la automobilele convenționale.
Un alt element neobișnuit este eliminarea montantului central, cunoscut în industria auto drept montantul B, care separă în mod normal portierele din față de cele din spate. Potrivit lui Jim DeLuca, directorul general al Ceer, constructorul a utilizat materiale de înaltă rezistență pentru a compensa absența acestui element structural. Soluția permite crearea unei deschideri laterale ample și oferă habitaclului un aspect diferit față de cel al unui automobil tradițional.
Deocamdată, compania nu a comunicat prețurile celor două modele, autonomia bateriilor, capacitatea acestora sau performanțele sistemelor de propulsie. Ceer a confirmat însă că vânzările vor începe în Arabia Saudită la începutul anului 2027, primele automobile fiind destinate pieței locale.
Prin acest proiect, Arabia Saudită intră într-un segment auto în care competiția este deja puternică. Constructorii chinezi lansează constant modele electrice cu tehnologii avansate și prețuri competitive, iar producătorii tradiționali încearcă să își adapteze strategiile. Inclusiv Foxconn a început să își extindă activitatea dincolo de producția de iPhone-uri, prezentând un SUV electric de 468 CP , prin intermediul mărcii Foxtron.
Foxconn și BMW contribuie la dezvoltarea primelor automobile electrice saudite
Ceer este o companie înființată printr-un parteneriat între Public Investment Fund (PIF), fondul suveran de investiții al Arabiei Saudite, și gigantul taiwanez Foxconn. Fondul saudit asigură sprijinul financiar pentru dezvoltarea proiectului, în timp ce Foxconn contribuie cu experiența sa în producția de echipamente electronice și cu arhitectura electrică utilizată pentru modelele Exobot.
BMW este, de asemenea, implicat în dezvoltarea tehnică a automobilelor, furnizând expertiză în inginerie. Constructorul german are deja o experiență considerabilă în domeniul mobilității electrice, inclusiv prin dezvoltarea noii generații BMW iX3, SUV-ul electric produs la fabrica din Debrecen, Ungaria . În cazul Ceer, colaborarea cu BMW este menită să sprijine dezvoltarea primelor vehicule ale unui constructor care nu dispune încă de o tradiție proprie în producția auto.
Proiectul beneficiază și de participarea unor furnizori internaționali de componente. Companii precum Lear, din Statele Unite, Shin Young, din Coreea de Sud, Benteler, din Germania, și Fangxin, din China, au înființat unități de producție în Arabia Saudită, încurajate de facilitățile oferite de autoritățile locale.
Construirea acestei rețele de furnizori reprezintă o etapă importantă pentru dezvoltarea industriei auto saudite. În trecut, alte încercări de a atrage producția de automobile în regat au eșuat. Un proiect pentru construirea unei fabrici Jaguar Land Rover a fost abandonat în urmă cu mai bine de un deceniu, iar Toyota a refuzat în 2019 o propunere de investiție, invocând costurile ridicate ale forței de muncă și lipsa furnizorilor locali.
Arabia Saudită pregătește încă cinci modele auto până în 2030. Planurile de extindere ale Ceer
Deși Ceer a fost înființată inițial pentru a produce exclusiv automobile electrice, strategia companiei s-a modificat pentru a răspunde schimbărilor de pe piața auto. Jim DeLuca a explicat că viitoarea gamă va include atât vehicule electrice, cât și modele plug-in hybrid și automobile echipate cu motoare cu ardere internă.
După lansarea celor două modele Exobot, compania intenționează să introducă încă cinci automobile destinate unui public mai larg, în perioada 2028–2030. Acestea vor fi dezvoltate astfel încât să respecte cerințele de omologare de pe principalele piețe internaționale, ceea ce ar putea permite comercializarea lor și în afara Arabiei Saudite.
Planul de extindere prevede intrarea pe piețele din țările vecine începând cu 2028, urmată de o dezvoltare graduală în Orientul Mijlociu și Africa de Nord, până în 2034. DeLuca a subliniat că expansiunea va trebui realizată cu prudență, având în vedere dificultățile financiare întâmpinate de numeroși producători noi de automobile electrice.
Ceer nu este singurul proiect prin care Arabia Saudită încearcă să își dezvolte industria auto. Producătorul american Lucid are deja activități industriale în regat și pregătește extinderea producției locale. Compania a anunțat inclusiv un parteneriat cu Bolt pentru dezvoltarea unei flote de 25.000 de taxiuri autonome destinate pieței europene, care vor fi construite la noua fabrică Lucid din Arabia Saudită .
Pentru Arabia Saudită, dezvoltarea producției auto face parte dintr-o strategie economică mai amplă de diversificare a veniturilor și de reducere a dependenței de exporturile petroliere. În cazul Ceer, primele rezultate comerciale vor putea fi evaluate după debutul vânzărilor din 2027, când cele două modele Exobot vor trebui să demonstreze că designul neobișnuit și sprijinul financiar se pot transforma într-o afacere auto sustenabilă.