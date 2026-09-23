Arabia Saudită intră în industria auto cu două mașini electrice desprinse din filmele SF. Noul brand Ceer vrea să concureze cu giganții mondiali

Ceer Exobot, mașinile electrice cu portiere futuriste și fără montant central

Primele două modele Ceer sunt un sedan electric premium și un SUV, ambele dezvoltate sub denumirea Exobot. Designul amintește de automobilele din filmele science-fiction, în special prin liniile caroseriei și prin portierele de tip gullwing, care se ridică în sus în loc să se deschidă lateral, așa cum se întâmplă la automobilele convenționale.

Un alt element neobișnuit este eliminarea montantului central, cunoscut în industria auto drept montantul B, care separă în mod normal portierele din față de cele din spate. Potrivit lui Jim DeLuca, directorul general al Ceer, constructorul a utilizat materiale de înaltă rezistență pentru a compensa absența acestui element structural. Soluția permite crearea unei deschideri laterale ample și oferă habitaclului un aspect diferit față de cel al unui automobil tradițional.

Deocamdată, compania nu a comunicat prețurile celor două modele, autonomia bateriilor, capacitatea acestora sau performanțele sistemelor de propulsie. Ceer a confirmat însă că vânzările vor începe în Arabia Saudită la începutul anului 2027, primele automobile fiind destinate pieței locale.

Prin acest proiect, Arabia Saudită intră într-un segment auto în care competiția este deja puternică. Constructorii chinezi lansează constant modele electrice cu tehnologii avansate și prețuri competitive, iar producătorii tradiționali încearcă să își adapteze strategiile. Inclusiv Foxconn a început să își extindă activitatea dincolo de producția de iPhone-uri, prezentând un SUV electric de 468 CP , prin intermediul mărcii Foxtron.

Foxconn și BMW contribuie la dezvoltarea primelor automobile electrice saudite

Ceer este o companie înființată printr-un parteneriat între Public Investment Fund (PIF), fondul suveran de investiții al Arabiei Saudite, și gigantul taiwanez Foxconn. Fondul saudit asigură sprijinul financiar pentru dezvoltarea proiectului, în timp ce Foxconn contribuie cu experiența sa în producția de echipamente electronice și cu arhitectura electrică utilizată pentru modelele Exobot.

BMW este, de asemenea, implicat în dezvoltarea tehnică a automobilelor, furnizând expertiză în inginerie. Constructorul german are deja o experiență considerabilă în domeniul mobilității electrice, inclusiv prin dezvoltarea noii generații BMW iX3, SUV-ul electric produs la fabrica din Debrecen, Ungaria . În cazul Ceer, colaborarea cu BMW este menită să sprijine dezvoltarea primelor vehicule ale unui constructor care nu dispune încă de o tradiție proprie în producția auto.

Proiectul beneficiază și de participarea unor furnizori internaționali de componente. Companii precum Lear, din Statele Unite, Shin Young, din Coreea de Sud, Benteler, din Germania, și Fangxin, din China, au înființat unități de producție în Arabia Saudită, încurajate de facilitățile oferite de autoritățile locale.