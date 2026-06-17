Foxconn trece de la iPhone la SUV electric de 468 CP. Rivalul pentru Tesla Model Y costă aproximativ 37.000 de euro

Ce oferă Foxtron Cavira pe hârtie

Cavira este un crossover de dimensiuni apropiate de zona medie-superioară, cu o lungime de 4.695 mm și un ampatament de 2.920 mm. Asta îl face puțin mai lung decât unele rivale cunoscute, precum Ford Mustang Mach-E sau Chevrolet Blazer EV. Din punct de vedere al designului, mașina nu încearcă să șocheze. Are o formă convențională de SUV electric modern, cu linii curate și o identitate vizuală apropiată de familia Foxtron.

Interiorul bifează aproape toate elementele devenite standard în segmentul electricelor. Există instrumentar digital, un ecran central mare de 15,4 inci și un număr redus de butoane fizice. Este o abordare previzibilă pentru o companie care vine din lumea electronicelor de consum, unde ecranul central devine interfața principală pentru aproape orice funcție.

Foxtron Cavira va fi disponibil în două versiuni. Emerge Long-Range Edition folosește un singur motor electric pe puntea spate, cu 186 kW, adică aproximativ 249 CP, și promite autonomie de până la 578 de kilometri. Versiunea Pioneer Long-Range Performance Edition adaugă al doilea motor, ajunge la 349 kW, adică aproximativ 468 CP, și scade autonomia la 538 de kilometri, dar oferă accelerația de 3,8 secunde până la 96 km/h.

Ambele versiuni folosesc o baterie LFP de 82,7 kWh, care poate fi încărcată de la 10% la 80% în mai puțin de 30 de minute la o stație de până la 175 kW. Foxconn a început să producă propriile celule LFP în Taiwan, dar nu este clar dacă acestea sunt deja folosite pe Cavira sau dacă mașina utilizează celule de la un furnizor extern.

De ce contează intrarea Foxconn în industria auto

Foxconn nu este un nume oarecare. Compania are o experiență uriașă în producție la scară mare, logistică, lanțuri de aprovizionare și asamblare de produse complexe. De-a lungul anilor, numele Foxconn a fost legat de proiecte auto precum Fisker, Lordstown și chiar ambițiile auto ale Apple. Acum, diferența este că Foxconn nu mai apare doar ca partener din umbră, ci ca jucător care construiește mașini sub o marcă proprie.

Pentru industria auto, acest lucru este important. Pe măsură ce mașinile devin tot mai apropiate de dispozitive software pe roți, companiile din zona electronicelor capătă un avantaj natural. Ele știu să lucreze cu platforme digitale, ecrane, senzori, camere, actualizări și producție eficientă. Cavira include deja dotări așteptate pe un electric modern: sistem audio cu 12 difuzoare, monitorizarea șoferului, camere la 360 de grade, detectarea unghiului mort, alertă la traficul din spate, cruise control adaptiv, menținere pe bandă și asistență în ambuteiaje.

Un detaliu interesant este funcția V2L, care poate furniza până la 1.900 W pentru alimentarea unor unelte, aparate sau echipamente de camping. Pentru un public românesc, o astfel de funcție poate părea inițial exotică, dar devine utilă în vacanțe, la casă, la munte sau în situații în care vrei să folosești mașina ca sursă mobilă de curent.