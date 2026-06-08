Apple pregătește marea revenire a lui Siri. iPhone-ul ar putea primi asistentul AI pe care utilizatorii îl așteaptă de ani întregi

Siri trebuie să devină mai mult decât o comandă vocală

Siri a fost lansat într-o perioadă în care părea spectaculos să dictezi un mesaj sau să întrebi telefonul cum va fi vremea. Între timp, însă, asistenții moderni au trecut la conversații complexe, rezumate, căutări în documente, planificare și răspunsuri personalizate. Din acest motiv, Apple nu mai poate trata Siri ca pe o simplă funcție auxiliară.

Noua generație Siri ar trebui să înțeleagă contextul personal al utilizatorului și să lege mai multe aplicații într-un singur răspuns. De exemplu, un asistent modern ar trebui să poată verifica o invitație din e-mail, să o compare cu programul din calendar și să propună un răspuns potrivit. Pe Playtech am scris anterior despre posibilul upgrade major pregătit pentru Siri, dar și despre faptul că Apple analizează o integrare mai largă cu modele AI externe.

Apple are avantajul ecosistemului, dar și o problemă de încredere

Marea întrebare este dacă Apple poate face această trecere fără să pară că îți transformă telefonul într-un dispozitiv care îți citește permanent viața digitală. Compania a construit ani la rând imaginea unui ecosistem sigur, în care datele personale rămân protejate, iar orice pas greșit în zona AI ar putea fi taxat rapid de utilizatori.

Totuși, dacă va reuși să combine inteligența artificială cu protecția datelor, Apple ar putea avea una dintre cele mai puternice versiuni de AI personal. Spre deosebire de un chatbot deschis într-un browser, Siri poate deveni un asistent integrat direct în telefon, ceas, tabletă, laptop și căști. Pe aceeași direcție, Playtech a explicat și cum iPhone-ul ar putea ajunge să îți permită alegerea AI-ului preferat, într-o schimbare care ar modifica profund ecosistemul Apple.