Google lansează trei noi modele Gemini AI. Gemini 3.5 Pro întârzie, iar Gemini 4 este deja în dezvoltare

Google introduce Gemini 3.6 Flash și două variante specializate

Vedeta anunțului este Gemini 3.6 Flash, model pe care Google îl descrie drept soluția sa principală pentru majoritatea sarcinilor AI.

Potrivit companiei, acesta oferă performanțe mai bune la scrierea de cod, analizarea informațiilor și procesarea conținutului multimodal. În plus, folosește cu până la 17% mai puțini tokeni decât generația anterioară, ceea ce înseamnă costuri mai mici și o eficiență mai bună pentru dezvoltatori.

Alături de acesta a fost lansat și Gemini 3.5 Flash-Lite, cel mai rapid și mai ieftin model din portofoliul Google. Acesta poate genera până la 350 de tokeni pe secundă și este optimizat pentru sarcini automate și fluxuri de lucru bazate pe agenți AI.

Ambele modele includ acum suport nativ pentru funcții de control al calculatorului, ceea ce le permite să execute mai ușor acțiuni complexe.

Un model Gemini dedicat exclusiv securității cibernetice

Google a prezentat și Gemini 3.5 Flash Cyber, un model dezvoltat special pentru identificarea și remedierea vulnerabilităților informatice.

Acesta lucrează împreună cu un agent software numit CodeMender, iar scopul este de a ajuta echipele de securitate să descopere și să repare rapid problemele din cod.

Potrivit Google DeepMind, modelul este deja utilizat intern pentru identificarea erorilor din proiecte importante precum Android, Chrome și YouTube.