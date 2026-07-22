Google lansează trei noi modele Gemini AI. Gemini 3.5 Pro întârzie, iar Gemini 4 este deja în dezvoltare
Google continuă ritmul accelerat al dezvoltării inteligenței artificiale și a anunțat lansarea a trei noi modele Gemini, fiecare conceput pentru un scop diferit. Compania promite performanțe mai bune, consum redus de resurse și costuri mai mici pentru dezvoltatori, însă modelul pe care mulți îl așteaptă, Gemini 3.5 Pro, nu este încă disponibil.
Odată cu noile lansări, Google confirmă și că lucrează deja la Gemini 4, semn că rivalitatea cu OpenAI și Anthropic intră într-o nouă etapă, se arată pe blogul Google.
Google introduce Gemini 3.6 Flash și două variante specializate
Vedeta anunțului este Gemini 3.6 Flash, model pe care Google îl descrie drept soluția sa principală pentru majoritatea sarcinilor AI.
Potrivit companiei, acesta oferă performanțe mai bune la scrierea de cod, analizarea informațiilor și procesarea conținutului multimodal. În plus, folosește cu până la 17% mai puțini tokeni decât generația anterioară, ceea ce înseamnă costuri mai mici și o eficiență mai bună pentru dezvoltatori.
Alături de acesta a fost lansat și Gemini 3.5 Flash-Lite, cel mai rapid și mai ieftin model din portofoliul Google. Acesta poate genera până la 350 de tokeni pe secundă și este optimizat pentru sarcini automate și fluxuri de lucru bazate pe agenți AI.
Ambele modele includ acum suport nativ pentru funcții de control al calculatorului, ceea ce le permite să execute mai ușor acțiuni complexe.
Un model Gemini dedicat exclusiv securității cibernetice
Google a prezentat și Gemini 3.5 Flash Cyber, un model dezvoltat special pentru identificarea și remedierea vulnerabilităților informatice.
Acesta lucrează împreună cu un agent software numit CodeMender, iar scopul este de a ajuta echipele de securitate să descopere și să repare rapid problemele din cod.
Potrivit Google DeepMind, modelul este deja utilizat intern pentru identificarea erorilor din proiecte importante precum Android, Chrome și YouTube.
În prima fază, accesul la Gemini 3.5 Flash Cyber va fi limitat la instituții guvernamentale și parteneri considerați de încredere, urmând ca disponibilitatea să fie extinsă ulterior.
Gemini 3.5 Pro rămâne în teste
Deși era unul dintre cele mai așteptate produse AI ale Google, Gemini 3.5 Pro nu a fost lansat. Compania spune doar că modelul se află în prezent în etapa de testare împreună cu partenerii săi și va fi disponibil public atunci când va fi considerat suficient de matur. Google nu a oferit însă o dată estimativă pentru lansare.
Întârzierea vine într-un moment în care competiția din domeniul inteligenței artificiale este tot mai intensă, iar lansările de noi modele au devenit aproape săptămânale.
Google privește deja spre Gemini 4
Pe lângă noile modele, Google a confirmat că a început deja procesul de preantrenare pentru Gemini 4.Compania nu a dezvăluit când va fi lansată următoarea generație, însă anunțul arată că dezvoltarea platformei AI continuă într-un ritm accelerat.
Între timp, Gemini 3.6 Flash și Gemini 3.5 Flash-Lite sunt disponibile pentru dezvoltatori prin Gemini API, Google AI Studio, Android Studio și aplicația Gemini. Totodată, Gemini 3.6 Flash este integrat și în Google Antigravity, iar versiunea Flash-Lite începe să fie implementată și în Google Search.