Apple Creator Studio te ajută să-ți materializezi mai eficient spiritul creativ. Noutățile din Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro și nu numai
Apple își duce aplicațiile creative într-o direcție tot mai clară: mai puțină fricțiune între idei și execuție, mai multe automatizări utile și o integrare mai strânsă între instrumentele pe care creatorii le folosesc deja pe Mac, iPad și iPhone. Noile actualizări pentru Apple Creator Studio aduc împreună Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Keynote, Pages, Numbers, Motion, Compressor, MainStage, Final Cut Camera și Freeform într-un ecosistem creativ mai coerent, în care imaginea, video-ul, sunetul și grafica se pot mișca mai ușor dintr-o aplicație în alta.
Miza nu este doar adăugarea unor funcții noi, ci accelerarea unor etape care, în producția reală, consumă timp: subtitrări, izolarea elementelor din cadru, potrivirea culorilor, generarea de forme, editarea imaginilor din documente, organizarea materialelor vizuale sau analiza armonică în proiectele muzicale. Într-un moment în care creatorii produc conținut pentru mai multe platforme, în mai multe formate și cu termene tot mai strânse, Apple încearcă să transforme Creator Studio într-un pachet care nu doar rulează bine pe hardware-ul companiei, ci și reduce numărul de pași dintre o idee și un rezultat publicabil.
Final Cut Pro primește instrumente AI pentru editare mai rapidă
Final Cut Pro este una dintre aplicațiile care beneficiază cel mai mult de noile actualizări. Apple introduce Generate Captions, o funcție mult cerută de editori, care transcrie automat conținutul audio și plasează subtitrările sincronizate direct în cronologie. Pentru creatorii care publică pe TikTok, YouTube Shorts, Instagram Reels sau în formate video pentru presă și branduri, această funcție poate economisi timp important, mai ales când subtitrările sunt necesare pentru consumul fără sunet pe mobil. Deocamdată, funcția este disponibilă doar pentru engleza americană, ceea ce o face mai utilă pentru proiectele internaționale decât pentru conținutul local în limba română.
O altă noutate importantă este Edit Detection, care analizează un clip deja montat și îl împarte automat în segmente originale pe cronologie. Este o funcție utilă atunci când lucrezi cu materiale video finale, exporturi vechi sau înregistrări primite de la altcineva și vrei să revii rapid la punctele de editare. În loc să cauți manual tăieturile, Final Cut Pro poate identifica automat schimbările și îți permite să construiești mai ușor versiuni scurte, rezumate sau adaptări pentru social media.
Pe Mac, Final Cut Pro adaugă și Auto Mask, o funcție bazată pe AI care poate recunoaște automat elemente precum pielea, părul, cerul, vegetația sau hainele. Practic, editorii pot aplica ajustări selective fără să creeze manual măști complicate. Auto Mask funcționează alături de Magnetic Mask, care oferă control mai fin asupra elementelor urmărite și mascate. Pentru colorizare, efecte vizuale rapide sau corecții aplicate doar pe anumite zone din cadru, această combinație poate face diferența între o intervenție migăloasă și una aproape instantanee.
Apple a regândit și funcția Match Color, care promite potriviri mai naturale între cadre filmate în condiții diferite de lumină. Editorii aleg un cadru de referință, iar aplicația analizează materialul pentru a armoniza culorile. Tot pe zona de precizie, Advanced Trimming permite ajustarea mai fină a cadrelor de intrare și ieșire, o funcție importantă pentru montajele în care ritmul contează la nivel de fracțiuni de secundă.
Pixelmator Pro intră mai adânc în ecosistemul creativ Apple
Una dintre cele mai vizibile schimbări este integrarea Pixelmator Pro în mai multe aplicații Apple. În Final Cut Pro, utilizatorii pot trimite un cadru direct în Pixelmator Pro pentru a crea miniaturi, elemente grafice sau materiale pentru social media, apoi pot aduce rezultatul înapoi în proiect fără să întrerupă fluxul de lucru. Este exact genul de integrare care poate conta pentru creatorii care nu lucrează doar la montaj, ci și la pachete vizuale complete: thumbnail, cover, banner, postare și clip.
Pixelmator Pro este integrat și în Keynote, Pages și Numbers. O imagine dintr-o prezentare, un document sau o foaie de calcul poate fi deschisă direct în Pixelmator Pro, editată cu instrumentele aplicației, iar modificările sunt salvate automat înapoi în document. Pentru utilizatorii care pregătesc prezentări, rapoarte, propuneri comerciale sau materiale educaționale, această funcție elimină o serie de pași intermediari: export, editare separată, reimport, repoziționare și verificare.
Apple adaugă și generare de forme vectoriale în Pixelmator Pro, Keynote, Pages și Numbers. Utilizatorii pot crea forme potrivite pentru proiectele lor, le pot rafina și le pot salva într-o colecție pentru reutilizare. În Pixelmator Pro apar, de asemenea, funcții extinse de generare de imagini și Content Hub, cu fotografii premium, elemente grafice, forme și ilustrații. Practic, Apple încearcă să transforme aplicația într-un centru de creație vizuală mai apropiat de nevoile celor care produc conținut constant, nu doar de designerii care lucrează punctual la imagini.
Și aplicațiile gratuite primesc actualizări utile. Keynote adaugă tranziții și elemente noi, Pages pe iPhone și iPad primește Auto-Hyphenate și Show Invisibles pentru editare mai precisă, iar Numbers permite ascunderea sau codarea individuală după culori a paginilor din foi de calcul complexe. Freeform va primi, odată cu iOS 27, iPadOS 27 și macOS 27, generare de forme, posibilitatea de a deschide imagini în Pixelmator Pro, mod întunecat, dosare pentru organizarea panourilor și suport pentru desen pe Mac.
Logic Pro și aplicațiile auxiliare completează pachetul pentru creatori
Actualizările nu se opresc la imagine și video. Logic Pro primește îmbunătățiri importante pentru creația muzicală, inclusiv o versiune reproiectată a funcției Chord ID. Aceasta promite o analiză armonică mai precisă, inclusiv pentru acorduri extinse și inversiuni, chiar și când sursa nu este perfect curată, cum ar fi o chitară cu distors sau un pian ușor dezacordat. Rezultatul este o interacțiune mai bună cu Session Players, care pot reacționa mai natural la schimbările de acorduri.
Apple introduce și un nou Producer Project bazat pe piesa „Shoulda Never”, produsă de Khris Riddick-Tynes, câștigător de Grammy. Proiectul include sesiunea completă din Logic Pro, cu înregistrări multipistă, performanțe MIDI și sesiuni vocale păstrate în forma originală. Pentru utilizatorii care vor să învețe producție muzicală dintr-un proiect real, acesta poate funcționa ca o lecție practică, nu doar ca o demonstrație tehnică.
Alchemy, sintetizatorul din Logic Pro și MainStage, primește un nou mod de sincronizare granulară, dedicat manipulării sample-urilor și designului audio. Apple completează noutatea cu Granular Alchemy Sound Pack, care include bucle și presetări create special pentru acest mod. Beat Breaker ajunge acum atât pe Mac, cât și pe iPad, cu noi moduri de filtrare și panoramare, plus controale de randomizare pentru variații ritmice mai rapide.
Există noutăți și pentru Motion, Compressor și Final Cut Camera. Motion adaugă suport nativ pentru menținerea clarității graficii vectoriale la orice rezoluție și funcția Distribute Layers, utilă în animații complexe. Compressor introduce Immersive Metadata Viewer, suport pentru profilul media Apple la 180 de grade pentru Apple Vision Pro și Anaglyph View pentru previzualizare video stereoscopică. Final Cut Camera, aplicația gratuită de captură video pentru iPhone și iPad, primește Clean HDMI Out, suport extins pentru ProRes, inclusiv ProRes LT, și opțiunea de a dezactiva zoom-ul digital pentru cadre la rezoluție optică completă.
Cât costă Apple Creator Studio și cine primește noile funcții
Apple Creator Studio este disponibil ca abonament la 12,99 dolari pe lună sau 129 dolari pe an, adică aproximativ 12 euro pe lună sau 120 de euro pe an, în funcție de curs și taxe locale. Pentru studenți și cadre didactice există un abonament educațional de 2,99 dolari pe lună sau 29,99 dolari pe an, aproximativ 3 euro pe lună sau 28 de euro pe an. Abonații noi primesc o lună de încercare gratuită, iar cei care cumpără un Mac sau iPad eligibil pot primi trei luni gratuite.
Pentru cei care nu vor abonament, Apple păstrează și versiunile cu achiziție unică în Mac App Store: Final Cut Pro costă 299,99 dolari, Logic Pro 199,99 dolari, Pixelmator Pro 49,99 dolari, Motion 49,99 dolari, Compressor 49,99 dolari, iar MainStage 29,99 dolari. Keynote, Pages, Numbers și Freeform rămân gratuite și sunt incluse pe dispozitivele Apple noi.
Cerințele tehnice diferă de la aplicație la aplicație și de la funcție la funcție. Final Cut Pro pentru Mac necesită macOS 15.6 sau mai nou, iar anumite funcții cer cip Apple. Final Cut Pro pentru iPad necesită iPadOS 18.6 sau mai nou și un dispozitiv cu cip M1 sau ulterior, iPad A16 ori iPad mini cu A17 Pro. Generate Captions cere un Mac cu cip Apple sau un iPad compatibil și este legată de iPadOS 26 în cazul tabletelor. Pixelmator Pro în versiunea Apple Creator Studio cere macOS 26, iar funcțiile de generare de imagini și forme cer dispozitive compatibile cu Apple Intelligence.
Prin aceste actualizări, Apple Creator Studio devine mai mult decât o colecție de aplicații creative. Devine o încercare de a lega toate etapele producției moderne, de la filmare și montaj până la grafică, documente, prezentări, muzică și livrare finală. Pentru creatorii care folosesc deja Mac, iPad sau iPhone, avantajul real nu este doar că fiecare aplicație primește funcții noi, ci că ele încep să lucreze mai bine împreună.