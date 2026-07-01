Apple Creator Studio te ajută să-ți materializezi mai eficient spiritul creativ. Noutățile din Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro și nu numai

Final Cut Pro primește instrumente AI pentru editare mai rapidă

Final Cut Pro este una dintre aplicațiile care beneficiază cel mai mult de noile actualizări. Apple introduce Generate Captions, o funcție mult cerută de editori, care transcrie automat conținutul audio și plasează subtitrările sincronizate direct în cronologie. Pentru creatorii care publică pe TikTok, YouTube Shorts, Instagram Reels sau în formate video pentru presă și branduri, această funcție poate economisi timp important, mai ales când subtitrările sunt necesare pentru consumul fără sunet pe mobil. Deocamdată, funcția este disponibilă doar pentru engleza americană, ceea ce o face mai utilă pentru proiectele internaționale decât pentru conținutul local în limba română.

O altă noutate importantă este Edit Detection, care analizează un clip deja montat și îl împarte automat în segmente originale pe cronologie. Este o funcție utilă atunci când lucrezi cu materiale video finale, exporturi vechi sau înregistrări primite de la altcineva și vrei să revii rapid la punctele de editare. În loc să cauți manual tăieturile, Final Cut Pro poate identifica automat schimbările și îți permite să construiești mai ușor versiuni scurte, rezumate sau adaptări pentru social media.

Pe Mac, Final Cut Pro adaugă și Auto Mask, o funcție bazată pe AI care poate recunoaște automat elemente precum pielea, părul, cerul, vegetația sau hainele. Practic, editorii pot aplica ajustări selective fără să creeze manual măști complicate. Auto Mask funcționează alături de Magnetic Mask, care oferă control mai fin asupra elementelor urmărite și mascate. Pentru colorizare, efecte vizuale rapide sau corecții aplicate doar pe anumite zone din cadru, această combinație poate face diferența între o intervenție migăloasă și una aproape instantanee.

Apple a regândit și funcția Match Color, care promite potriviri mai naturale între cadre filmate în condiții diferite de lumină. Editorii aleg un cadru de referință, iar aplicația analizează materialul pentru a armoniza culorile. Tot pe zona de precizie, Advanced Trimming permite ajustarea mai fină a cadrelor de intrare și ieșire, o funcție importantă pentru montajele în care ritmul contează la nivel de fracțiuni de secundă.

Pixelmator Pro intră mai adânc în ecosistemul creativ Apple

Una dintre cele mai vizibile schimbări este integrarea Pixelmator Pro în mai multe aplicații Apple. În Final Cut Pro, utilizatorii pot trimite un cadru direct în Pixelmator Pro pentru a crea miniaturi, elemente grafice sau materiale pentru social media, apoi pot aduce rezultatul înapoi în proiect fără să întrerupă fluxul de lucru. Este exact genul de integrare care poate conta pentru creatorii care nu lucrează doar la montaj, ci și la pachete vizuale complete: thumbnail, cover, banner, postare și clip.

Pixelmator Pro este integrat și în Keynote, Pages și Numbers. O imagine dintr-o prezentare, un document sau o foaie de calcul poate fi deschisă direct în Pixelmator Pro, editată cu instrumentele aplicației, iar modificările sunt salvate automat înapoi în document. Pentru utilizatorii care pregătesc prezentări, rapoarte, propuneri comerciale sau materiale educaționale, această funcție elimină o serie de pași intermediari: export, editare separată, reimport, repoziționare și verificare.

Apple adaugă și generare de forme vectoriale în Pixelmator Pro, Keynote, Pages și Numbers. Utilizatorii pot crea forme potrivite pentru proiectele lor, le pot rafina și le pot salva într-o colecție pentru reutilizare. În Pixelmator Pro apar, de asemenea, funcții extinse de generare de imagini și Content Hub, cu fotografii premium, elemente grafice, forme și ilustrații. Practic, Apple încearcă să transforme aplicația într-un centru de creație vizuală mai apropiat de nevoile celor care produc conținut constant, nu doar de designerii care lucrează punctual la imagini.