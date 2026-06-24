Apare o nouă materie opțională în licee. Ce vor învăța elevii la „Ora de GIS”

Ce vor învăța elevii la „Ora de GIS”

Opționalul este destinat elevilor din clasele a IX-a – a XII-a, indiferent dacă urmează profilul real sau umanist. Cursul va avea o oră pe săptămână și se va desfășura pe durata unui an școlar.

Prin intermediul acestei discipline, elevii vor învăța să utilizeze sisteme informatice geografice (GIS), instrumente folosite pentru colectarea, analizarea și reprezentarea datelor pe hărți digitale.

Ministerul Educației arată că materia nu se limitează la geografie, ci deschide oportunități de învățare și în domenii precum protecția mediului, urbanism, transport, turism, dezvoltare locală, patrimoniu cultural, sustenabilitate și cetățenie digitală.

Potrivit reprezentanților ministerului, elevii vor putea transforma informațiile din comunitățile lor în proiecte practice și soluții pentru probleme reale.

Harta devine instrument de lucru în clasă

Noua disciplină pune accent pe învățarea practică și pe utilizarea tehnologiei în procesul educațional.

Elevii vor folosi telefoane mobile, aplicații digitale și platforme specializate pentru a analiza date și pentru a realiza hărți interactive. Astfel, orele vor avea o componentă aplicată mult mai pronunțată decât în cazul disciplinelor clasice.

Ministerul Educației descrie acest opțional ca pe un curs în care harta devine un adevărat laborator de explorare, iar tehnologia este folosită pentru înțelegerea și interpretarea fenomenelor din lumea reală.