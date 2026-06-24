Apare o nouă materie opțională în licee. Ce vor învăța elevii la „Ora de GIS”
Elevii de liceu vor avea posibilitatea să studieze, începând cu viitorii ani școlari, un nou opțional denumit „Ora de GIS”, după ce programa disciplinei a fost aprobată și publicată în Monitorul Oficial. Anunțul a fost făcut de Ministerul Educației și Cercetării, care consideră că această materie poate aduce mai aproape de elevi tehnologiile utilizate în numeroase domenii de activitate.
Noua disciplină combină elemente de geografie și tehnologia informației, oferindu-le elevilor ocazia de a înțelege mai bine spațiul în care trăiesc și de a analiza informații prin intermediul hărților digitale.
Ce vor învăța elevii la „Ora de GIS”
Opționalul este destinat elevilor din clasele a IX-a – a XII-a, indiferent dacă urmează profilul real sau umanist. Cursul va avea o oră pe săptămână și se va desfășura pe durata unui an școlar.
Prin intermediul acestei discipline, elevii vor învăța să utilizeze sisteme informatice geografice (GIS), instrumente folosite pentru colectarea, analizarea și reprezentarea datelor pe hărți digitale.
Ministerul Educației arată că materia nu se limitează la geografie, ci deschide oportunități de învățare și în domenii precum protecția mediului, urbanism, transport, turism, dezvoltare locală, patrimoniu cultural, sustenabilitate și cetățenie digitală.
Potrivit reprezentanților ministerului, elevii vor putea transforma informațiile din comunitățile lor în proiecte practice și soluții pentru probleme reale.
Harta devine instrument de lucru în clasă
Noua disciplină pune accent pe învățarea practică și pe utilizarea tehnologiei în procesul educațional.
Elevii vor folosi telefoane mobile, aplicații digitale și platforme specializate pentru a analiza date și pentru a realiza hărți interactive. Astfel, orele vor avea o componentă aplicată mult mai pronunțată decât în cazul disciplinelor clasice.
Ministerul Educației descrie acest opțional ca pe un curs în care harta devine un adevărat laborator de explorare, iar tehnologia este folosită pentru înțelegerea și interpretarea fenomenelor din lumea reală.
Schimbări importante pentru elevii care intră acum la liceu
Anul școlar 2026-2027 va aduce mai multe noutăți pentru elevii care încep liceul în această toamnă.
Aceștia vor fi prima generație care va susține noul examen de Bacalaureat prevăzut de reformele din educație. Viitorul examen va avea o structură diferită și va pune un accent mai mare pe competențele dezvoltate în funcție de profilul urmat.
În paralel, continuă transformările din învățământul tehnologic și dual, unde autoritățile urmăresc o colaborare mai strânsă între școli și mediul economic pentru pregătirea practică a elevilor.
Totodată, mai multe unități de învățământ vor participa la programe-pilot care permit o organizare mai flexibilă a activităților școlare. Scopul acestor proiecte este identificarea unor modele educaționale care ar putea fi extinse ulterior la nivel național.
În acest context, „Ora de GIS” se numără printre inițiativele prin care sistemul educațional încearcă să aducă mai aproape de elevi competențe digitale și practice, considerate tot mai importante pe piața muncii.