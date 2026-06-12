Antoni Porowski pornește într-o aventură spectaculoasă pe National Geographic. Orașele celebre pe care le descoperă dincolo de traseele turistice
Antoni Porowski, una dintre cele mai recognoscibile figuri din zona de lifestyle, gastronomie și cultură pop, revine în atenția publicului cu o serie National Geographic care transformă ideea de călătorie într-o experiență personală, vie și plină de povești. „Antoni Porowski: Cele mai uimitoare destinații din lume” propune o explorare a unor orașe celebre, dar nu prin filtrul clasic al obiectivelor bifate rapid, ci prin oamenii, gusturile, tradițiile și locurile care dau identitate fiecărei destinații.
Noua producție are premiera pe 13 iunie, la National Geographic, iar episoadele vor fi difuzate în fiecare sâmbătă, de la ora 21:00. Seria este disponibilă și pe Disney+, unde poate fi urmărită integral, ceea ce o transformă într-o opțiune ideală pentru cei care preferă să descopere toate episoadele în ritmul lor.
O călătorie prin orașe emblematice, dar văzute altfel
Inspirată de franciza editorială „Best of the World” a National Geographic, seria are patru episoade și îl poartă pe Antoni Porowski prin Ciudad de Mexico, Paris, Londra și New York. Sunt orașe despre care s-a scris enorm, destinații care apar constant în ghiduri turistice, pe rețele sociale și în topuri internaționale, însă producția încearcă să le arate dintr-un unghi mai intim și mai surprinzător.
Fiecare episod este construit în jurul unor experiențe care merg dincolo de imaginea de carte poștală. Antoni nu caută doar monumente sau restaurante celebre, ci locuri cu atmosferă, întâlniri memorabile și povești care explică de ce aceste orașe continuă să fascineze generații întregi de călători. Tocmai această abordare face ca seria să funcționeze mai mult ca o invitație la descoperire decât ca un simplu ghid de vacanță.
În Londra, de exemplu, publicul are acces la o perspectivă rară asupra celebrului Big Ben, printr-o incursiune în interiorul mecanismului care face ca unul dintre cele mai cunoscute simboluri britanice să funcționeze. La Paris, oraș asociat aproape instinctiv cu gastronomia rafinată, Antoni explorează arta maturării brânzeturilor, o tradiție care spune la fel de multe despre cultura locală precum muzeele sau bulevardele sale faimoase.
Gastronomie, cultură și întâlniri memorabile
Antoni Porowski este cunoscut pentru felul în care vorbește despre mâncare nu doar ca despre o experiență culinară, ci ca despre o formă de conexiune umană. În această serie, gastronomia devine una dintre cheile prin care sunt descifrate orașele vizitate. Mâncarea nu este tratată ca un simplu decor, ci ca o poartă către tradiții, comunități și povești personale.
În Ciudad de Mexico, producția promite una dintre cele mai spectaculoase experiențe vizuale ale seriei: o noapte petrecută în „Quetzalcóatl’s Nest”, un spațiu arhitectural ieșit din tipare, care pare desprins dintr-o lume fantastică. Episodul nu mizează doar pe impactul vizual al locului, ci și pe felul în care o astfel de destinație poate schimba modul în care un oraș este perceput de cei care îl vizitează.
New York, orașul de suflet al lui Antoni Porowski, capătă la rândul său o dimensiune emoțională aparte. Unul dintre momentele importante ale episodului îl arată participând la maratonul din New York alături de voluntarii care îi întâmpină pe alergători la linia de sosire. Este o alegere care spune multe despre spiritul orașului: energie, solidaritate, efort colectiv și oameni care transformă un eveniment uriaș într-o experiență profund umană.
De ce merită urmărită seria National Geographic
„Antoni Porowski: Cele mai uimitoare destinații din lume” se diferențiază prin combinația dintre acces exclusiv, ritm de travel show și sensibilitate documentară. Nu este doar o producție despre locuri frumoase, ci una despre felul în care destinațiile devin memorabile prin detalii, prin oamenii care le locuiesc și prin tradițiile care le mențin vii.
Seria are și avantajul unei formule accesibile: patru episoade, patru orașe majore și o gazdă care știe să creeze punți între gastronomie, cultură și emoție. Pentru publicul care urmărește National Geographic, producția vine firesc în zona documentarelor de explorare, dar aduce un ton mai personal, mai cald și mai apropiat de zona de lifestyle.
Premiera din 13 iunie marchează astfel debutul unei serii care poate atrage atât pasionații de călătorii, cât și pe cei interesați de povești urbane, tradiții locale și experiențe autentice. Iar faptul că toate episoadele pot fi văzute integral pe Disney+ face ca „Antoni Porowski: Cele mai uimitoare destinații din lume” să fie ușor de transformat într-un mic maraton de weekend, potrivit pentru oricine vrea să vadă lumea altfel, fără să plece imediat de acasă.
Dincolo de destinațiile celebre, seria propune o idee simplă, dar eficientă: cele mai uimitoare locuri nu sunt întotdeauna cele pe care le fotografiezi prima dată, ci cele pe care ajungi să le înțelegi prin oameni, gusturi și povești.