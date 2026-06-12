Antoni Porowski pornește într-o aventură spectaculoasă pe National Geographic. Orașele celebre pe care le descoperă dincolo de traseele turistice

O călătorie prin orașe emblematice, dar văzute altfel

Inspirată de franciza editorială „Best of the World” a National Geographic, seria are patru episoade și îl poartă pe Antoni Porowski prin Ciudad de Mexico, Paris, Londra și New York. Sunt orașe despre care s-a scris enorm, destinații care apar constant în ghiduri turistice, pe rețele sociale și în topuri internaționale, însă producția încearcă să le arate dintr-un unghi mai intim și mai surprinzător.

Fiecare episod este construit în jurul unor experiențe care merg dincolo de imaginea de carte poștală. Antoni nu caută doar monumente sau restaurante celebre, ci locuri cu atmosferă, întâlniri memorabile și povești care explică de ce aceste orașe continuă să fascineze generații întregi de călători. Tocmai această abordare face ca seria să funcționeze mai mult ca o invitație la descoperire decât ca un simplu ghid de vacanță.

În Londra, de exemplu, publicul are acces la o perspectivă rară asupra celebrului Big Ben, printr-o incursiune în interiorul mecanismului care face ca unul dintre cele mai cunoscute simboluri britanice să funcționeze. La Paris, oraș asociat aproape instinctiv cu gastronomia rafinată, Antoni explorează arta maturării brânzeturilor, o tradiție care spune la fel de multe despre cultura locală precum muzeele sau bulevardele sale faimoase.

Gastronomie, cultură și întâlniri memorabile

Antoni Porowski este cunoscut pentru felul în care vorbește despre mâncare nu doar ca despre o experiență culinară, ci ca despre o formă de conexiune umană. În această serie, gastronomia devine una dintre cheile prin care sunt descifrate orașele vizitate. Mâncarea nu este tratată ca un simplu decor, ci ca o poartă către tradiții, comunități și povești personale.

În Ciudad de Mexico, producția promite una dintre cele mai spectaculoase experiențe vizuale ale seriei: o noapte petrecută în „Quetzalcóatl’s Nest”, un spațiu arhitectural ieșit din tipare, care pare desprins dintr-o lume fantastică. Episodul nu mizează doar pe impactul vizual al locului, ci și pe felul în care o astfel de destinație poate schimba modul în care un oraș este perceput de cei care îl vizitează.

New York, orașul de suflet al lui Antoni Porowski, capătă la rândul său o dimensiune emoțională aparte. Unul dintre momentele importante ale episodului îl arată participând la maratonul din New York alături de voluntarii care îi întâmpină pe alergători la linia de sosire. Este o alegere care spune multe despre spiritul orașului: energie, solidaritate, efort colectiv și oameni care transformă un eveniment uriaș într-o experiență profund umană.

De ce merită urmărită seria National Geographic

„Antoni Porowski: Cele mai uimitoare destinații din lume” se diferențiază prin combinația dintre acces exclusiv, ritm de travel show și sensibilitate documentară. Nu este doar o producție despre locuri frumoase, ci una despre felul în care destinațiile devin memorabile prin detalii, prin oamenii care le locuiesc și prin tradițiile care le mențin vii.