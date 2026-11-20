YOXO îți dă acum voie să folosești același număr de telefon pe smartwatch și smartphone
YOXO introduce Number Share, o opțiune care permite folosirea aceluiași număr de telefon atât pe smartphone, cât și pe un smartwatch compatibil. Serviciul le oferă clienților posibilitatea de a efectua și primi apeluri de pe ceas, chiar și atunci când telefonul nu se află în apropiere. Noua facilitate costă 2 euro pe lună și poate fi activată direct din aplicația YOXO, fără vizite în magazine sau configurări complicate.
Opțiunea se adresează în special persoanelor active, care vor să facă sport fără să aibă permanent telefonul la ele, dar și celor care au nevoie să rămână conectați în timpul deplasărilor sau al activităților zilnice. Prin intermediul conexiunii proprii la internet, smartwatch-ul poate accesa aplicații și funcții compatibile, independent de smartphone.
Același număr de telefon pe două dispozitive
Noua funcție Number Share permite asocierea numărului de telefon YOXO cu un smartwatch compatibil, astfel încât ambele dispozitive să poată folosi aceeași identitate telefonică. Practic, ceasul inteligent nu mai depinde de prezența telefonului pentru anumite activități care necesită conexiune mobilă.
Utilitatea este evidentă mai ales în timpul antrenamentelor. Persoanele care aleargă, merg la sală sau fac mișcare în aer liber pot lăsa smartphone-ul acasă și pot rămâne disponibile pentru apeluri. În același timp, ceasul poate continua să înregistreze activitatea fizică și să ofere acces la funcțiile conectate.
YOXO indică și posibilitatea folosirii serviciului în perioadele în care cineva dorește să petreacă mai puțin timp pe telefon. De exemplu, cei care aleg să facă o pauză de la notificările smartphone-ului pot păstra accesul la numărul de telefon prin intermediul smartwatch-ului, fără să fie nevoiți să poarte permanent ambele dispozitive.
Apeluri, mesaje și aplicații direct de pe smartwatch
Number Share nu se limitează la preluarea apelurilor. În funcție de compatibilitatea ceasului și a aplicațiilor instalate, conexiunea mobilă permite trimiterea și primirea mesajelor, consultarea e-mailurilor și accesarea unor funcții direct de pe încheietura mâinii.
Serviciul poate fi util și în activitățile profesionale. Cei care au întâlniri frecvente pot verifica agenda și pot primi notificări importante fără să scoată telefonul din buzunar. De asemenea, pot răspunde mai rapid la apeluri atunci când smartphone-ul nu este la îndemână.
O altă situație în care opțiunea poate fi folositoare este călătoria. Smartwatch-ul poate oferi acces la aplicații de navigație, informații despre vreme și servicii de muzică online, în funcție de funcțiile disponibile pe modelul respectiv. Astfel, telefonul poate rămâne în bagaj sau în buzunar, fără ca toate funcțiile conectate ale ceasului să fie întrerupte.
YOXO prezintă Number Share drept o soluție pentru cei care vor să își organizeze mai flexibil timpul și să aleagă ce notificări primesc, fără să renunțe complet la posibilitatea de a fi contactați.
Cât costă Number Share și cum se activează
Noua opțiune costă 2 euro pe lună și este disponibilă pentru orice abonament YOXO. Activarea se face exclusiv digital, direct din aplicația operatorului, prin câțiva pași.
Pentru utilizarea serviciului este nevoie de un smartphone compatibil și de un smartwatch care acceptă eSIM și conexiune LTE. YOXO precizează că sunt compatibile aproape toate smartphone-urile lansate după 2018, însă ceasul inteligent trebuie să îndeplinească cerințele tehnice pentru conectarea la rețeaua mobilă.
După activarea extraopțiunii Number Share din aplicația YOXO, utilizatorul trebuie să conecteze ceasul la telefon și să acceseze aplicația dedicată smartwatch-ului. De acolo, numărul YOXO poate fi asociat dispozitivului purtat la încheietură.
Întregul proces este conceput pentru a fi realizat fără deplasări în magazine și fără configurări complexe. După finalizarea pașilor, smartwatch-ul poate funcționa independent de telefon în ceea ce privește conexiunea mobilă și serviciile compatibile.
Ce rețea folosește serviciul YOXO
Conexiunea mobilă a smartwatch-ului este asigurată prin rețeaua Orange România. Potrivit companiei, clienții beneficiază astfel de acces la rețeaua mobilă Orange, prezentată de operator drept cea mai rapidă rețea de internet mobil și fibră optică din România.
Introducerea Number Share extinde funcțiile disponibile prin abonamentele digitale YOXO și oferă o alternativă pentru cei care folosesc dispozitive inteligente în activitățile de zi cu zi. Posibilitatea de a păstra același număr pe telefon și ceas elimină nevoia unui număr separat pentru smartwatch și permite utilizarea mai multor funcții fără ca smartphone-ul să fie permanent în apropiere.
Costul lunar de 2 euro și activarea direct din aplicație sunt principalele condiții anunțate pentru noul serviciu. Compatibilitatea rămâne însă un criteriu important, deoarece smartwatch-ul trebuie să suporte atât eSIM, cât și conectivitate LTE pentru a putea funcționa independent.