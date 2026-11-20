Același număr de telefon pe două dispozitive

Noua funcție Number Share permite asocierea numărului de telefon YOXO cu un smartwatch compatibil, astfel încât ambele dispozitive să poată folosi aceeași identitate telefonică. Practic, ceasul inteligent nu mai depinde de prezența telefonului pentru anumite activități care necesită conexiune mobilă.

Utilitatea este evidentă mai ales în timpul antrenamentelor. Persoanele care aleargă, merg la sală sau fac mișcare în aer liber pot lăsa smartphone-ul acasă și pot rămâne disponibile pentru apeluri. În același timp, ceasul poate continua să înregistreze activitatea fizică și să ofere acces la funcțiile conectate.

YOXO indică și posibilitatea folosirii serviciului în perioadele în care cineva dorește să petreacă mai puțin timp pe telefon. De exemplu, cei care aleg să facă o pauză de la notificările smartphone-ului pot păstra accesul la numărul de telefon prin intermediul smartwatch-ului, fără să fie nevoiți să poarte permanent ambele dispozitive.

Apeluri, mesaje și aplicații direct de pe smartwatch

Number Share nu se limitează la preluarea apelurilor. În funcție de compatibilitatea ceasului și a aplicațiilor instalate, conexiunea mobilă permite trimiterea și primirea mesajelor, consultarea e-mailurilor și accesarea unor funcții direct de pe încheietura mâinii.

Serviciul poate fi util și în activitățile profesionale. Cei care au întâlniri frecvente pot verifica agenda și pot primi notificări importante fără să scoată telefonul din buzunar. De asemenea, pot răspunde mai rapid la apeluri atunci când smartphone-ul nu este la îndemână.

O altă situație în care opțiunea poate fi folositoare este călătoria. Smartwatch-ul poate oferi acces la aplicații de navigație, informații despre vreme și servicii de muzică online, în funcție de funcțiile disponibile pe modelul respectiv. Astfel, telefonul poate rămâne în bagaj sau în buzunar, fără ca toate funcțiile conectate ale ceasului să fie întrerupte.

YOXO prezintă Number Share drept o soluție pentru cei care vor să își organizeze mai flexibil timpul și să aleagă ce notificări primesc, fără să renunțe complet la posibilitatea de a fi contactați.