ANRE pregătește un „semafor” al furnizorilor de energie. Reclamațiile clienților vor influența clasamentul companiilor

Furnizorii vor fi împărțiți în trei categorii

Potrivit proiectului aflat în pregătire, companiile de furnizare a energiei vor fi încadrate în trei categorii:

verde – pentru furnizorii care înregistrează puține sau deloc reclamații confirmate;

galben – pentru companiile cu un nivel mediu de sesizări;

roșu – pentru furnizorii care acumulează un număr ridicat de reclamații privind serviciile oferite.

Reprezentanții ANRE spun că sistemul va avea la bază feedback-ul real al consumatorilor, iar fiecare reclamație va fi analizată și verificată înainte de a influența poziționarea unui furnizor în clasament.

Prețul nu va mai fi singurul criteriu de alegere

Potrivit lui George Niculescu, piața energiei traversează o perioadă de stabilizare după schimbările din ultimii ani, iar consumatorii au nevoie de mai multe informații atunci când aleg un furnizor.

În acest context, ANRE consideră că nivelul serviciilor oferite trebuie să devină la fel de important precum prețul energiei.

Autoritatea susține că un tarif redus nu reprezintă întotdeauna cea mai bună alegere dacă furnizorul întâmpină probleme în emiterea facturilor, soluționarea solicitărilor sau relația cu clienții.

Prin noul sistem, consumatorii ar putea vedea mai ușor care sunt companiile care oferă servicii apreciate și care sunt cele care generează frecvent nemulțumiri.

Noi reguli și pentru proiectele energetice

În cadrul aceleiași conferințe, președintele ANRE a anunțat că instituția pregătește modificări și în ceea ce privește procesul de racordare a proiectelor energetice.