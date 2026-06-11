ANRE pregătește un „semafor” al furnizorilor de energie. Reclamațiile clienților vor influența clasamentul companiilor
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) lucrează la un nou sistem prin care furnizorii de energie electrică vor fi evaluați nu doar după prețurile practicate, ci și după calitatea serviciilor oferite clienților.
Președintele ANRE, George Niculescu, a anunțat că instituția intenționează să introducă un sistem de clasificare pe culori, asemănător unui semafor, care va reflecta gradul de satisfacție al consumatorilor și numărul reclamațiilor confirmate de autoritate.
Furnizorii vor fi împărțiți în trei categorii
Potrivit proiectului aflat în pregătire, companiile de furnizare a energiei vor fi încadrate în trei categorii:
- verde – pentru furnizorii care înregistrează puține sau deloc reclamații confirmate;
- galben – pentru companiile cu un nivel mediu de sesizări;
- roșu – pentru furnizorii care acumulează un număr ridicat de reclamații privind serviciile oferite.
Reprezentanții ANRE spun că sistemul va avea la bază feedback-ul real al consumatorilor, iar fiecare reclamație va fi analizată și verificată înainte de a influența poziționarea unui furnizor în clasament.
Prețul nu va mai fi singurul criteriu de alegere
Potrivit lui George Niculescu, piața energiei traversează o perioadă de stabilizare după schimbările din ultimii ani, iar consumatorii au nevoie de mai multe informații atunci când aleg un furnizor.
În acest context, ANRE consideră că nivelul serviciilor oferite trebuie să devină la fel de important precum prețul energiei.
Autoritatea susține că un tarif redus nu reprezintă întotdeauna cea mai bună alegere dacă furnizorul întâmpină probleme în emiterea facturilor, soluționarea solicitărilor sau relația cu clienții.
Prin noul sistem, consumatorii ar putea vedea mai ușor care sunt companiile care oferă servicii apreciate și care sunt cele care generează frecvent nemulțumiri.
Noi reguli și pentru proiectele energetice
În cadrul aceleiași conferințe, președintele ANRE a anunțat că instituția pregătește modificări și în ceea ce privește procesul de racordare a proiectelor energetice.
Una dintre măsurile analizate vizează majorarea garanțiilor financiare solicitate investitorilor care doresc obținerea avizelor tehnice de racordare. Scopul este limitarea proiectelor care există doar pe hârtie și nu beneficiază de finanțare reală.
De asemenea, autoritatea intenționează să condiționeze prelungirea valabilității avizelor de prezentarea unor dovezi clare privind finanțarea investițiilor.
Potrivit datelor prezentate de ANRE, raportul dintre proiectele care au obținut avize tehnice și cele care dispun efectiv de finanțare este în prezent de aproximativ 10 la 1, ceea ce arată că multe investiții anunțate nu ajung să fie realizate.