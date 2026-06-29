Angajații au cheltuit zeci de mii de dolari pe AI pentru sarcini absurde: jocuri cu meme-uri și PDF-uri făcute PowerPoint

Când folosirea AI devine un obiectiv în sine

Conceptul din spatele acestei tendințe este numit „tokenmaxxing”. Pe scurt, angajații sunt încurajați să consume cât mai multe tokenuri AI, adică unitățile de procesare și text pe baza cărora sunt taxate multe dintre instrumentele moderne de inteligență artificială. Ideea este că, dacă oamenii folosesc constant modele precum Claude, Cursor, GitHub Copilot sau alte platforme de coding asistat, organizația va deveni automat mai eficientă.

În practică, lucrurile nu funcționează întotdeauna așa. Dacă un angajat este măsurat doar după cât de mult utilizează AI, apare un stimulent ciudat: nu mai contează neapărat rezultatul, ci cât de mare este consumul. În loc să rezolve mai repede o problemă reală, cineva poate ajunge să dea aceleași sarcini modelului de mai multe ori, să genereze cod care va trebui rescris sau să construiască proiecte care nu au nicio utilitate pentru companie.

Asta pare să se fi întâmplat la Slash. Compania îi încurajase pe angajați să experimenteze mai mult cu AI și cu programarea asistată, iar Nicolas Brilliante, directorul de strategii verticale al startup-ului, a acumulat o factură de peste 81.000 de dolari. El a spus ulterior că a fost un accident și că a subestimat cât de repede poate crește consumul. În mod ironic, Slash a glumit online că publicul ar trebui să joace proiectul pentru ca suma să poată fi încadrată drept cheltuială de marketing.

Cazul nu spune neapărat că AI nu poate fi utilă. Spune, însă, că o companie nu poate cere angajaților să folosească tehnologia „la maximum” fără să stabilească limite, scopuri clare și un mod realist de a măsura rezultatele. Productivitatea nu poate fi calculată prin numărul de prompturi trimise sau prin cât de mult cod a generat un model, mai ales când acel cod trebuie verificat, reparat ori aruncat complet.

PDF-uri transformate în PowerPoint, la preț de proiect complex

Situația devine și mai absurdă în cazul lucrătorilor care nici măcar nu folosesc AI pentru programare. Potrivit unei înregistrări interne obținute de 404 Media, Accenture a observat că o parte importantă din consumul de tokenuri nu vine de la ingineri, ci de la angajați non-tehnici. Printre sarcinile menționate se află transformarea unor documente PDF în prezentări PowerPoint.

Este o activitate care poate fi utilă în anumite situații, mai ales când un document foarte lung trebuie rezumat rapid. Dar problema apare atunci când fiecare conversie, fiecare reformulare și fiecare ajustare de slide-uri consumă resurse costisitoare, fără să existe o evaluare a beneficiului real. Pentru o prezentare de rutină, o companie poate ajunge să plătească mult mai mult decât ar fi costat folosirea unui șablon bun sau munca unui angajat care cunoaște deja subiectul.

Această realitate lovește direct în promisiunea principală a industriei: AI ar trebui să reducă cheltuielile. În schimb, unele companii se trezesc că trebuie să introducă plafoane de consum și reguli mai stricte după ce bugetele dedicate AI au fost epuizate mult mai repede decât estimau. Uber, Coinbase și Walmart se numără printre companiile care au început să pună limite sau să reevalueze modul în care angajații folosesc instrumentele de acest tip.