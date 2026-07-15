Samsung Galaxy Z Flip8 ar putea fi mai subțire și mai ușor ca niciodată. Ce schimbări pregătește noul telefon pliabil

Galaxy Z Flip8 ar urma să fie mai compact decât generația actuală

Potrivit informațiilor apărute înainte de lansare, Galaxy Z Flip8 va avea o grosime de aproximativ 6,1 mm atunci când este deschis și o greutate de 180 de grame, scrie Phone Arena.

Prin comparație, actualul Galaxy Z Flip7 măsoară aproximativ 6,5 mm în modul deschis și cântărește 188 de grame. Diferența poate părea redusă pe hârtie, însă în utilizarea de zi cu zi ar putea face telefonul mai confortabil de ținut în mână și mai ușor de transportat în buzunar.

Reducerea dimensiunilor ar fi posibilă și datorită unor margini mai subțiri în jurul ecranului, ceea ce permite păstrarea unei suprafețe generoase de afișare fără creșterea dimensiunilor totale ale dispozitivului.

Samsung ar putea elimina aproape complet cuta ecranului

Una dintre cele mai importante schimbări ar urma să fie noul mecanism de pliere. Conform zvonurilor, Samsung va utiliza o balama reproiectată, similară cu cea pregătită pentru viitoarele modele Galaxy Z Fold, care permite închiderea complet plată și reduce semnificativ cuta vizibilă în zona în care ecranul se pliază.

Acesta este unul dintre aspectele la care producătorii chinezi au făcut progrese importante în ultimii ani, iar Samsung pare decisă să recupereze diferența printr-o generație de pliabile cu un design mai rafinat.

Ecrane mai luminoase și procesor pe 2 nanometri

Specificațiile neoficiale indică un ecran exterior OLED de 4,1 inch, protejat de Gorilla Glass Victus 2, și un panou pliabil OLED de 6,9 inch la interior.

Ambele afișaje ar urma să ofere o luminozitate maximă de până la 2.600 de niți, suport HDR10+ și o experiență vizuală îmbunătățită pentru conținut multimedia și utilizarea în lumină puternică.