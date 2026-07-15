Samsung Galaxy Z Flip8 ar putea fi mai subțire și mai ușor ca niciodată. Ce schimbări pregătește noul telefon pliabil
Samsung se pregătește să lanseze o nouă generație de telefoane pliabile, iar cele mai recente informații apărute înainte de evenimentul Galaxy Unpacked indică faptul că Galaxy Z Flip8 va aduce unul dintre cele mai importante upgrade-uri de design din ultimii ani. Noul model ar urma să fie mai subțire, mai ușor și să elimine aproape complet una dintre cele mai criticate caracteristici ale ecranelor pliabile.
Deși compania nu a confirmat încă specificațiile oficiale, imaginile și informațiile publicate de surse apropiate lanțului de producție sugerează că Samsung pune accent pe rafinarea designului, fără să schimbe radical conceptul seriei Flip.
Galaxy Z Flip8 ar urma să fie mai compact decât generația actuală
Potrivit informațiilor apărute înainte de lansare, Galaxy Z Flip8 va avea o grosime de aproximativ 6,1 mm atunci când este deschis și o greutate de 180 de grame, scrie Phone Arena.
Prin comparație, actualul Galaxy Z Flip7 măsoară aproximativ 6,5 mm în modul deschis și cântărește 188 de grame. Diferența poate părea redusă pe hârtie, însă în utilizarea de zi cu zi ar putea face telefonul mai confortabil de ținut în mână și mai ușor de transportat în buzunar.
Reducerea dimensiunilor ar fi posibilă și datorită unor margini mai subțiri în jurul ecranului, ceea ce permite păstrarea unei suprafețe generoase de afișare fără creșterea dimensiunilor totale ale dispozitivului.
Samsung ar putea elimina aproape complet cuta ecranului
Una dintre cele mai importante schimbări ar urma să fie noul mecanism de pliere. Conform zvonurilor, Samsung va utiliza o balama reproiectată, similară cu cea pregătită pentru viitoarele modele Galaxy Z Fold, care permite închiderea complet plată și reduce semnificativ cuta vizibilă în zona în care ecranul se pliază.
Acesta este unul dintre aspectele la care producătorii chinezi au făcut progrese importante în ultimii ani, iar Samsung pare decisă să recupereze diferența printr-o generație de pliabile cu un design mai rafinat.
Ecrane mai luminoase și procesor pe 2 nanometri
Specificațiile neoficiale indică un ecran exterior OLED de 4,1 inch, protejat de Gorilla Glass Victus 2, și un panou pliabil OLED de 6,9 inch la interior.
Ambele afișaje ar urma să ofere o luminozitate maximă de până la 2.600 de niți, suport HDR10+ și o experiență vizuală îmbunătățită pentru conținut multimedia și utilizarea în lumină puternică.
Sub carcasă, telefonul ar putea debuta cu Exynos 2600, primul procesor Samsung fabricat pe un proces tehnologic de 2 nanometri. Acesta ar urma să fie disponibil alături de 12 GB RAM și variante de stocare de 256 GB sau 512 GB.
Autonomia ar putea fi asigurată de o baterie de 4.300 mAh, compatibilă cu încărcare rapidă prin cablu la 45 W și încărcare wireless Qi2.2 de până la 15 W.
Când va fi lansat Galaxy Z Flip8
La capitolul fotografie, informațiile neoficiale vorbesc despre o cameră principală de 50 MP, una ultra-wide de 12 MP și o cameră frontală de 10 MP pentru selfie-uri și apeluri video.
Telefonul ar urma să fie livrat cu Android 17 și interfața One UI 9, iar Samsung ar urma să ofere până la șapte ani de actualizări Android și de securitate, continuând politica începută în ultimii ani pentru modelele premium.